Zum Träumen schön: Die Strände und Inseln von Antigua und Barbuda

Lange, von Palmen gesäumte Sandstrände, kristallklares Wasser und eine üppig grüne Natur: Der Inselstaat Antigua und Barbuda erfüllt im allerbesten Sinne die klischeehaften Vorstellungen, die viele vor Augen haben, wenn es um Reisen in die Karibik geht. Die Inseln gehören zu den Kleinen Antillen und bieten entlang ihrer Küsten eine Fülle feinsandiger Strände, die ihresgleichen sucht. Ruhesuchende entdecken hier verborgene Juwelen, und ebenso individuell ist das Angebot für Familien, Partygänger oder Wassersport- und Outdoor-Enthusiasten.

Badestrände rund um die ganze Insel: Antigua

Die meisten von Antiguas berühmten Stränden befinden sich an ruhigen, geschützten Gewässern, und alle sind für die Öffentlichkeit frei zugänglich.

Die lebhafte Nordwestküste

Diese Region ist touristisch besonders entwickelt. Hier liegen die beliebten Beaches Dickenson Bay und Runaway Bay mit ihren großen Resorts. Wer Badespaß nahe der Hauptstadt St. John"s sucht, sollte Fort James, wo sich Einheimische gerne aufhalten, oder Deep Bay ins Auge fassen. Faszinierend schön sind auch die vier halbmondförmigen Strände von Hawksbill, von denen einer sogar textilfreies Baden ermöglicht. Die besten Hotspots für ein aufregendes Nachtleben und Partys bis in die Morgenstunden gibt es an Dickenson Bay.

Der idyllische Südwesten und die Südküste

Die Strände im hügeligen Südwesten von Antigua sind weniger touristisch genutzt als jene bei St. John"s. Hier befinden sich herrlich in die Küstenlandschaft eingebettete Strände wie Ffryes Bay, Darkwood Beach und Johnson"s Point. Zentral an der Südküste empfehlen sich Rendezvous Bay und insbesondere Doigs Beach. Die Strandtage hier sind zumeist sehr erholsam und ruhig, zumal man nur über kleine Fußwege oder mit einem allradgetriebenen Geländewagen dorthin gelangt. Wer den Tag in der historischen Hafenanlage von Nelson"s Dockyard verbringt, sollte anschließend am Pigeon Point ein erfrischendes Bad im Meer einplanen oder dort an einer Strandbar bei einem Sundowner den Sonnenuntergang genießen. Coole Drinks - und auch einige kulinarische Köstlichkeiten - serviert zudem Turner"s Beach Bar and Grill am Johnson"s Point in der Gemeinde St. Mary.

Die naturnahe Ostküste

Als exzellente Wahl gilt stets Half Moon Bay. Schon mehrfach zu einem der attraktivsten Strände der Welt gekürt, liegt er inmitten eines Naturschutzgebietes. Familien begeben sich gerne nach Long Bay an die östlichste Stelle der Insel, weil dort ein Riff einen natürlichen Schutzwall für den Strand bildet. Auf dem Weg dorthin empfiehlt sich ein Halt am Indian Town Point. Mächtige Wellen haben am Ende ihrer rund 4.800 Kilometer langen Reise vom afrikanischen Kontinent über den Atlantik den Kalkstein an dieser Küste geformt. So ist auch Devil"s Bridge entstanden, ein spektakulärer Steinbogen, der die Besucher ebenso beeindruckt wie die zahlreichen Blowholes und die hoch aufspritzende Gischt der Brandung.

Feinsandige Strände von weiß bis rosa: Barbuda

Die Strände von Barbuda zählen zu den glanzvollsten Insider-Tipps der Karibik. Die sanft ins Meer gleitende Küste ist gesäumt von weiß und rosa schimmernden Sandstränden, die wiederum durch ein vorgelagertes Riff geschützt sind. Wer von Antigua nach Barbuda kommt, wird belohnt von einsamen Badestränden und einer reichhaltigen Meeresfauna. Ein Ausflug auf diese Insel bietet sich als anregende Abwechslung während der Urlaubstage sowie zum Tauchen, Schnorcheln, Angeln und Beobachten von Vögeln an. Die meisten Strände bieten einen feinen, weißen Sand. An einigen Abschnitten jedoch weist der Sand einen bemerkenswerten Pink-Ton auf, der an Zuckerwatte erinnert. Dies rührt von den winzigen, rosafarbenen Muscheln her, die an den jeweiligen Buchten in großer Menge angespült werden.

Weitere Insel-Schätze

Hierzu zählen Redonda, Great Bird Island und Green Island, Guiana Island, Prickly Pear Island, Crump Island, Maiden Island, Rabbit Island, York Island, Hells Gate Island, Sandy Island sowie Long Island. Letztere kennt man auch unter dem Namen Jumpy Bay. Dort befindet sich das luxuriöse Resort Jumpy Bay Island, das seinen Gästen auch exklusive Villen offeriert.

Der Inselstaat Antigua und Barbuda liegt inmitten des Karibischen Meeres und gilt mit seinen Inseln als ein ganz besonderes Urlaubsparadies. Seinen Gästen bietet er einzigartige Erlebnisse, das gesamte Jahr über angenehme Temperaturen, eine spannende Vergangenheit und ein schillerndes Kulturleben, atemberaubende Ausflüge, preisgekrönte Ferienanlagen, eine exquisite Küche sowie sage und schreibe 365 herrliche Badestrände mit feinem weißem und pinkfarbenem Sand - einen Strand für jeden Tag im Jahr. Mit einer Fläche von rund 280 Quadratkilometern ist Antigua die größte der englischsprachigen "Inseln über dem Winde". Die Insel blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Auch ist sie bekannt für ihre spektakuläre Landschaft und eine ganze Reihe populärer Aussichtpunkte. Die bekannteste Sehenswürdigkeit ist Nelson"s Dockyard. Dabei handelt es sich um die letzte verbliebene georgianische Festungsanlage, die mittlerweile auch zum UNESCO Welterbe gehört. Zu dem vielfältigen Veranstaltungsprogramm auf der Insel zählen die renommierte Antigua Sailing Week, die Antigua Classic Yacht Regatta und der alljährliche Antigua Carnival, der auch als größtes Sommerfestival der Karibik bezeichnet wird. Barbuda lautet der Name von Antiguas kleinerer Schwesterinsel. Das Eiland rund 43 Kilometer nordöstlich von Antigua gilt als populärer Rückzugsort für Stars und Sternchen und lässt sich per Flugzeug innerhalb einer Viertelstunde erreichen. Berühmt ist Barbuda für seinen nahezu unberührten, 18 Kilometer langen pinkfarbenen Sandstrand. Zudem befindet sich auf der Insel das größte Schutzgebiet für Fregattvögel der westlichen Hemisphäre.

