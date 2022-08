Startseite Vorhang auf: Ihr Kino-Event im Garten Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-08-04 13:16. Überraschen Sie Familie und Freunde mit einem gemütlichen Film-Abend im Freien - in Ihrer eigenen Outdoor-Kinolounge. Dank moderner Unterhaltungselektronik können Sie sogar Ihren Garten oder Ihre Terrasse im Sommer einfach in ein Open-Air-Kino verwandeln. Kühle Getränke und Popcorn dürfen dabei natürlich nicht fehlen - und bequeme Gartenmöbel für das echte Kinosessel-Feeling auch nicht. Ob lustiger Familienfilm, ans Herz gehende Romanze oder knallige Action: Gute Filme sind immer ein besonderes Erlebnis. Wenn sie dazu noch an einem besonderen Ort gesehen werden, bleibt der ganze Abend in schönster Erinnerung. Laden Sie doch einfach mal Ihren Partner oder Ihre Partnerin, Ihre Familie oder gute Freunde zu einem Kino-Event im Freien bei sich zu Hause ein. Außer einem Garten oder einer Terrasse brauchen Sie dafür gar nicht viel! Stellen Sie einen Laptop oder Tablet mit großem Bildschirm auf den Gartentisch (https://www.acamp.de/kategorie/gartentische), sorgen Sie für gute Gartenstühle (https://www.acamp.de/kategorie/gartenstuehle) oder -sessel und leckere Snacks - und dann heißt es "Vorhang auf!" für das Filmerlebnis im Garten. Die ideale gemütliche Unterlage für solche unvergesslichen Kino-Abende können Sie mit den Loungemöbeln (https://www.acamp.de/kategorie/loungemoebel) von acamp schaffen. Mehrteilige Sets wie " vichy (https://www.acamp.de/product/vichy-lounge-set-5-teilig)", " sicilia (https://www.acamp.de/product/sicilia-lounge-set-4-tlg)" oder " paros (https://www.acamp.de/product/paros-lounge-set-4-teilig)" eignen sich perfekt dafür, auch längere Filme oder sogar ganze Serien-Marathons entspannt zu genießen. Die hochwertigen Sitz- und Rückenkissen der acamp Gartenmöbel sind die beste Voraussetzung für ein authentisches Kinosessel-Feeling. Und dank der pflegeleichten Materialien ist es auch kein Drama, wenn jemand bei Action-Szenen vor Schreck sein Getränk oder Popcorn verschüttet. Wir wünschen Ihnen viel Spaß in Ihrer acamp Movie-Lounge! acamp bietet seit mehr als 55 Jahren hochwertige und langlebige Gartenmöbel in elegantem Design. Firmenkontakt

