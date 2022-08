Haben Sie Interesse an einer neuen Form von Singleurlaub?

Alleine verreisen - gemeinsam erleben: Singleurlaub mal anders!

Als Single verreisen Sie zwar meist alleine, haben jedoch keine Lust den gesamten Urlaub nur mit sich zu verbringen? Außerdem möchten Sie gerne neue Leute kennenlernen, die ebenfalls alleine unterwegs sind und ähnliche Interessen haben wie Sie? Und wunderschöne, traumhafte Orte erkunden, an denen Sie noch nie waren?

Dann schauen Sie doch mal auf unserer Website vorbei: Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (https://www.biek-ausbildung.de/). Wir haben einige Seminare und Kurse im Programm, bei denen Sie entweder aktiv sein oder sich weiterbilden können und obendrein auch die Möglichkeit haben, neue Bekanntschaften zu schließen.

Sie möchten sich gerne sportlich betätigen? Gar kein Problem. Wie wäre es beispielsweise mit

- Yoga auf Sylt oder Wangerooge

- QiGong im Kloster in Siedelsbrunn oder im Almhotel Glieshof in Südtirol

- Feldenkrais in unserem Seminar-Gästehaus in Höchst im Odenwald

- Wandern (zur Stressbewältigung) in Siedelsbrunn oder Höchst in einer atemberaubenden Natur- und Waldlandschaft

- Fasten in Bewegung in unserem Seminar-Gästehaus in Höchst im Odenwald

Sie möchten sich lieber weiterbilden? Auch das ist mit uns und unseren Seminaren möglich. Sei es durch

- Resilienztraining auf einem Segelboot

- Glückstraining am Meer oder im Odenwald

- Kommunikationstraining im Tagungs- und Sporthotel Aramis in der Nähe von Stuttgart (in dem Sie dann auch von den Wellness- und Sport-Angeboten profitieren können)

- Stressbewältigung in und mit der Natur im Natur-WildnisCamp Horb am Neckar, bei dem Sie unter anderem Feuer machen, über einem Lagerfeuer kochen und Bogenschießen lernen können

Klingt spannend? Dann informieren Sie sich gleich auf unserer Website über die nächsten Termine: Zum Kurskalender (https://www.biek-ausbildung.de/buchung/#/de/classes)

Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens. Leiterin ist Silvia Duske (Dipl. soz.Arb., Management Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie). Das Institut ist bekannt geworden durch die sehr praxisnahen Ausbildungsgänge für Entspannungstherapeuten. Es bietet ein umfangreiches Programm von Ausbildungen für Selbständige im Bereich der Prävention sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen im Bereich der Stressprävention. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 nach ISO 9001 und AZAV zertifiziert.

