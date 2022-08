Startseite Luminea Home Control ZigBee-Tür- & Fensteralarm XMD-106.zigbee Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-08-03 12:08. Jetzt erfährt man auch unterwegs, wenn Fenster oder Tür geöffnet werden - Bis zu 1 Jahr Batterie-Laufzeit: warnt bei niedrigem Batteriestand

- Automatische Funktionen mit weiteren Smart-Home-Geräten, z.B. Sirenen und mehr

- Per optionalem Gateway auch kompatibel zu Amazon Alexa und Apple HomeKit

- Per Sprachbefehl prüfen, ob Fenster oder Tür offen oder geschlossen ist

- Kostenlose App ELESION für weltweite Benachrichtigung und mehr

- Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App Kinderleicht Tür oder Fenster sichern: Einfach den ZigBee-Tür- und Fensteralarm mit App (https://www.pearl.de/mtrkw-11924-zigbee-tuer-und-fensteralarme-mit-app.s...) von Luminea Home Control (https://www.pearl.de/ar-2-650.shtml) anbringen und ihn über die ZigBee-Gateway mit dem WLAN-Netzwerk verbinden. Schon geht man immer mit einem guten Gefühl aus dem Haus. Per App "ELESION" weltweit die volle Kontrolle behalten: Versucht jemand, über Fenster oder Tür in das Zuhause einzudringen, erhält man sofort eine Benachrichtigung auf das Smartphone oder Tablet. Hat man mehrere Sensoren installiert, sieht man, welcher Sensor ausgelöst wurde. So kann man schnell Bekannte, Nachbarn oder die Polizei informieren. Einfache Kontrolle auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant ein. Schon kann man jederzeit und überall prüfen, ob Fenster oder Tür geschlossen sind. Alles was man dafür benötigt, ist ein Android- oder iOS-Mobilgerät mit Internet-Verbindung. Oder einen kompatiblen Google Home- bzw. Echo-Lautsprecher. Im Nu installiert: Der 2-teilige Alarmgeber lässt sich einfach mit den mitgelieferten Klebepads an Rahmen und Fenster- bzw. Türflügel ankleben oder festschrauben - fertig! Lange Laufzeit mit Leerlauf-Schutz: Zwei volle Batterien sichern einen bis zu 1 Jahr lang ab. Und das bei bis zu 27 Aktivierungen am Tag, z.B. durch das Öffnen der Tür beim Verlassen des Hauses oder beim Lüften. Neigt sich die Leistung der Batterien dem Ende zu, wird man per App informiert. Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen! So ertönt z.B. eine Sirene oder das Licht schaltet sich ein, wenn der Tür- und Fensteralarm aktiviert wird. Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen! - 2-teiliger Alarmgeber für ein Fenster oder eine Tür

- ZigBee 3.0 für Steuerung per ZigBee-Gateway (bitte dazu bestellen)

- Unterstützt WPAN-Standard IEEE 802.15.4

- Kostenlose App ELESION für Android und iOS: für weltweite Push-Benachrichtigungen bei ungewolltem Öffnen von Tür oder Fenster und Warnung bei niedrigem Batteriestand

- Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Aktivieren einer Sirene oder Einschalten des Lichts bei aktiviertem Tür- und Fensteralarm

- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Abfragen des Status "offen" oder "geschlossen"

- Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

- Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

- Per Gateway auch kompatibel mit Apple HomeKit

- Betriebstemperatur Magnetsensor: 0 - 40 °C

- Integrierte Status-LED

- Einfache Befestigung per Klebepad oder Schrauben

- Niedriger Stromverbrauch: bis zu 1 Jahr Laufzeit bei 27 Aktivierungen pro Tag durch Öffnen von Fenster oder Tür

- Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

- Maße: 71 x 25 x 20 mm, Gewicht: 53 g

- Tür- und Fensteralarm XMD-106.zigbee inklusive Klebepads, Montagematerial und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107401654 Preis: 14,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5232-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5232-3110.shtml Auch als Sets erhältlich:

Luminea Home Control 3er-Set ZigBee-Tür- & Fensteralarm XMD-106.zigbee, für Alexa, GA und Siri, App

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5243-625 Luminea Home Control 5er-Set ZigBee-Tür- & Fensteralarm XMD-106.zigbee, für Alexa, GA und Siri, App

Preis: 59,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5244-625 Luminea Home Control 10er Zigbee Tür und Fensteralarm XMD-106.zigbee, für Alexa/GA und Siri, App

Preis: 119,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5245-625 Einbindung in das WLAN per Gateway:

Luminea Home Control WLAN-Gateway für ZigBee- und Bluetooth-kompatible ELESION-Geräte

Preis: 26,99 EUR

