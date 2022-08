Startseite Lernen Sie mehr über eine innovative Kontaktierungstechnologie Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-08-03 09:05. Grundlagen zu gefederten Batteriekontakten Die uwe electronic kann Ihnen neben den Standard Qualitätsprodukten Ihren maßgeschneiderten Batterieladekontakt kostengünstig entwickeln und produzieren, damit er optimal in Ihre Applikation passt. Durch unsere Erfahrung seit mehr als 20 Jahren sind wir in Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf der Suche nach neuen Kontakttechnologien, welche der fortschreitenden Miniaturisierung und Präzision Rechnung tragen. Gegenüber konventionellen Steckverbindern erreichen Batterieladekontakte bis zu 1 Million Kontaktierungs-Zyklen. Bei Steckverbindern hingegen können bereits nach nur einigen hundert Zyklen die ersten Kontaktprobleme auftreten. Federkontakte haben bei einem inneren Übergangswiderstand von 10 bis max. 50 mOhm eine Stromtragfähigkeit von 1 bis 30 A. Trotz dieser Leistungsdichte werden die Kontakte in kompakten Bauformen von 2 bis 13 mm Länge kostengünstig hergestellt. Ein Federkontakt besteht im Wesentlichen aus drei Bauteilen: Stifthülse, Kolben und Feder. Die Stifthülse dient als Basis, welche mittels einer Löt- oder Crimpverbindung (Quetschtechnik) mit dem Stromkreis verbunden wird. Als Lötverbindung werden SMD (Reflowofen), THT (Lötwelle) und Lötanschluss angeboten. Beim Lötanschluss wird ein Draht an einen Lötkelch angelötet. Durch einen Flansch, meist am unteren Ende des Gehäuses, wird der Kontakt auf Position gehalten. Bei den THT Kontakten ist unter dem Flansch noch ein Stift angebracht, der durch ein Loch in der Platine gesteckt wird und mit dieser via Lötwelle verlötet wird. Dieser THT Stift dient zur zusätzlichen mechanischen Stabilisierung des Kontaktes auf der Leiterplatte. Da die Stifthülse den größten Durchmesser aufweist, gibt sie das Rastermaß vor. Unter dem Rastermaß (Pitch) versteht man den Minimumabstand, in dem die Batteriekontakte mechanisch zueinander angeordnet werden können. Je nach Anwendung müssen eventuell größere Abstände aufgrund geforderter Luft- und Kriechstrecke eingehalten werden. Neben dem klassischen Steckverbinden gewinnen die gefederten Batterieladekontakte weiter an Bedeutung. Ursprünglich wurden Federkontakte bei der Prüfung von fertig bestückten Leiterplatten eingesetzt. Nun werden Batterieladekontakte in der Medizientechnik, Industrie, bei Automotive, Consumer Artikeln, in der Telekommunikation sowie der Beleuchtungsindustire und vielen weiteren Bereichen verwendet. Die klassischen Applikationen sind Ladeschalen für portable Geräte und "Board to Board" Verbindungen. Es geht um die sichere Übertragung von Signalen und Ladeströmen, selbst bei widrigen Umweltbedingungen. Beim Thema Batterieladekontakte hat die uwe electronic breitgefächertes Angebot an Federkontakten, welche für diverse Applikationen eingesetzt werden. Detaillierte Produktinformationen erhalten Sie unter: Batterieladekontakte (uweelectronic.de) (https://www.uweelectronic.de/de/prueftechnologie-kontakttechnologie/batt...) Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement. Kontakt

uwe electronic GmbH

Daniela Rauch

Inselkammerstrasse 10

82008 Unterhaching

08944119021

d.rauch@uweelectronic.de

http://www.uweelectronic.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten