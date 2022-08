Startseite Ein gesicherter Ruhestand für Privathoteliers mit den Nachfolgemodellen durch die Schweizer SHC GmbH der Familie Hofmeier Pressetext verfasst von HorstWerner am Di, 2022-08-02 15:30. Wenn zukünftige Ruheständler auf der Suche nach einem Pächter oder Käufer für ihr Hotel sind, sprechen sie risikobewusste junge Leute heutzutage mit ihrem Hotel-Angebot meistens nicht mehr erfolgreich an! Da Veräußerer oder Verpächter Ihren Ruhestand aber finanziell absichern und sich nicht mehr um Mitarbeiter, Bestellungen, Buchhaltung, Marketing und dergleichen kümmern wollen, muss ja ein Käufer oder seriöser Pächter gefunden werden. Sonst funktioniert es mit dem gesicherten Ruhestand nicht. Die SHC GmbH bietet der Privathotellerie ein selbst entwickeltes 3 Stufen Hotel-Nachfolgemodell, dass den Ruhestand der Hoteliers langfristig sichert. Mit der Familie Hofmeier und Ihrer SHC GmbH (https://www.sophista.ch) aus der Schweiz haben Interessenten erstmals die Möglichkeit, dieses große Hotel-Nachfolgeproblem der heutigen Privathotellerie wie folgt zu lösen: Sie verpachten der SHC als Hotel Nachfolger in einem ersten Schritt Ihr Hotel und arbeiten z.B. als Angestellte für einen festgelegten Zeitraum mit reduziertem Pensum & Verantwortungsbereich noch im Betrieb weiter. Während dieser Zeit sucht die SHC GmbH für Sie einen Investor, der das Hotel mit der SHC gemeinsam und als professionellen Hotelbetreiber kaufen möchte: Vertrauen Sie einer Familie als Experten auf diesem Gebiet! Sie können wählen – ob Teilbereiche, komplette Geschäftsführung, Pacht oder Verkauf Ihres Hotels. Alles ist möglich. Mit dieser Lösung können Sie schrittweise Verantwortung und Ihr hohes Arbeits-Pensum reduzieren. Zudem können Sie der SHC GmbH Ihr Hotel grundsätzlich auch langfristig verpachten. Das ist zum Beispiel dann eine gute Möglichkeit, wenn Sie die Hotelimmobilie in jedem Fall an Ihre Kinder, Enkelkinder oder an Familienmitglieder vererben wollen, die aber das Hotel (noch) nicht selbst führen wollen oder können. Sie erhalten so in jedem Fall eine maßgeschneiderte und individuelle Hotel Nachfolge Lösung. Mit oder ohne Käufer! Die SHC GmbH ist das erste Familienunternehmen, dass diese innovative Hotel Nachfolge für die Privathotellerie in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich anbietet. Die Familie Hofmeier steht als langfristiger, zuverlässiger Partner an der Seite der Nachfolge-Suchenden. Familie Hofmeier schickt Ihnen gern Informationsmaterial zu. Oder schreiben Sie ganz einfach Ihr Anliegen, Herr Hofmeier meldet sich zeitnah bei Ihnen! Sophista Hospitality Consulting GmbH

Telefon: +41 (0) 79 414 92 39 - E-Mail: info@sophista.ch