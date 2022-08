Startseite Jackpot Digital unterzeichnet Vertrag über vier elektronische Spieltische Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-08-02 15:15. Vancouver, British Columbia, 2. August 2022 - Jackpot Digital Inc. (das Unternehmen oder Jackpot) (TSXV: JJ) (TSX-V: JJ.WT.B) (TSX-V: JJ.WT.C) (US OTCQB: JPOTF) (Frankfurter Wertpapierbörse: LVH3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit dem Piggs Peak Hotel & Casino (Piggs Peak) im afrikanischen Staat Eswatini (vormals Swasiland) eine Lizenzvereinbarung zur Installation von vier (4) elektronischen Spieltischen (ETG) der Marke Jackpot BlitzTM unterzeichnet hat. Die Lizenzvereinbarung unterliegt den üblichen Genehmigungen durch die Regulierungsbehörden. President & CEO Jake Kalpakian meint dazu: Wir sind von der Zusammenarbeit mit dem Piggs Peak Hotel & Casino begeistert. Es ist dies die erste offizielle Vereinbarung, die wir bis dato auf dem afrikanischen Kontinent abgeschlossen haben. Die Marke Jackpot BlitzTM wird stark nachgefragt und verzeichnet in allen Märkten ein solides Wachstum. Wir sind zuversichtlich, dass sich diese einzigartige Technologie weltweit durchsetzen wird. Willie Delport, seines Zeichens Geschäftsführer von Piggs Peak, erklärt: Wir von Piggs Peak Casino können es kaum erwarten, unseren Gästen Jackpot Blitz zu präsentieren. Es ist uns ein Anliegen, die Pokerkultur gemäß unserer langjährigen Tradition des Turnierpokers wieder aufleben zu lassen. Wir haben in der Vergangenheit immer große Turniere im Pigg's Peak veranstaltet und freuen uns sehr, wenn es in unserem Casino mit seinem Live-Angebot wieder richtige Poker-Action gibt. Behalten Sie unsere sozialen Kanäle und Presseaussendungen im Auge, wo wir Sie über den Zeitpunkt der Liveschaltung informieren werden. Über Jackpot Digital Inc. Jackpot Digital Inc. ist ein führender Hersteller elektronischer Spieltische für die Kreuzfahrtschiffbranche und die regulierte Casino-Industrie. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Mehrspieler-Gaming-Produkte, unter anderem Poker und Casino-Spiele, die durch ein solides Angebot an Backend-Tools für Betreiber ergänzt werden, mit welchen diese ihr Gaming-Geschäft effizient kontrollieren und optimieren können. Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über Jake H. Kalpakian, President und CEO, unter (604) 681- 0204, Durchwahl 6105, oder auf der Website des Unternehmens unter www.jackpotdigital.com . Für das Board of Jackpot Digital Inc., Jake H. Kalpakian

Jake H. Kalpakian,

President & CEO Jackpot Digital Inc.

Suite 303, 570 Granville Street

Vancouver, BC V6C 3P1

Tel: (604) 681-0204

Fax: (604) 681-9428

www.jackpotdigital.com

E-Mail: info@jackpotdigital.com Der Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens sollte als spekulativ angesehen werden. Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Bestimmte hierin enthaltene Aussagen sind zukunftsorientiert. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen über zukünftige Pläne, den Erhalt der üblichen behördlichen Genehmigungen für neue Kunden, geplante Finanzierungen, Kosten, Ziele, wirtschaftliche oder technische Leistungen oder die Annahmen, die den vorgenannten Aussagen zugrunde liegen, beinhalten. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, ermöglichen, fühlen, anstreben, projizieren, vorhersagen, potenziell, sollten, könnten, Ziel, glauben, sein, erwarten, vorschlagen, antizipieren, beabsichtigen, planen, plant, schätzen und ähnliche Wörter verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den ausgedrückten oder implizierten abweichen. Obwohl das Management der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, auf vernünftigen Annahmen, Prognosen und Schätzungen beruhen, kann nicht garantiert werden, dass diese Annahmen, Prognosen oder Schätzungen zutreffend sind. Die Leser, Aktionäre und Investoren werden daher davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da die Pläne, Annahmen, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, möglicherweise nicht eintreten. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Jackpot Digital Inc.

Kanada email : info@jackpotdigital.com

