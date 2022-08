Startseite Vicinity Motor Corp. wird am 15. August um 16.30 Uhr (Eastern Time) die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 melden Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-08-02 15:09. VANCOUVER, BC - 2. August 2022 - Vicinity Motor Corp. (NASDAQ: VEV) (TSXV: VMC) (FRA: 6LGA) (Vicinity oder das Unternehmen), ein nordamerikanischer Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen am 15. August 2022 nach Börsenschluss seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 veröffentlichen wird. Die Geschäftsleitung wird am Montag, dem 15. August 2022, um 16.30 Uhr (EST) eine Telefonkonferenz für Investoren organisieren, um über die Finanzergebnisse von Vicinity Motors für das zweite Quartal zu sprechen und über den aktuellen Stand im Unternehmen zu berichten; abschließend gibt es für die Telefonteilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn Sie teilnehmen wollen, verwenden Sie bitte die folgenden Einwahldaten: Telefonkonferenz und Webcast zum 2. Quartal 2022 Datum: Montag, den 15. August 2022

Uhrzeit: 16:30 Uhr (Eastern Time)

Einwahl USA/Kanada: 1-844-850-0545

Einwahl international: 1-412-542-4118

Konferenz-ID: 10169971

Webcast: viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1562536&tp_key=9bc5a2f681 Bitte wählen Sie sich mindestens 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein, damit Sie rechtzeitig teilnehmen können. Bis Donnerstag, den 15. September 2022, wird eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz abrufbar sein. Für die Teilnahme wählen Sie bitte 1-844-512-2921 innerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada oder 1-412-317-6671, wenn Sie aus anderen Ländern anrufen. Für die Aufzeichnung geben Sie bitte folgende PIN-Nummer ein: 10169971. Einen Webcast können Sie abrufen, indem Sie hier klicken: Vicinity Motors Q2 2022 Webcast. Über Vicinity Motor Corp. Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV)(TSXV:VMC)(FWB:6LGA) ist ein nordamerikanischer Anbieter von Elektrofahrzeugen für öffentliche und gewerbliche Zwecke. Das Unternehmen nutzt ein kontinentweites Händlernetz und enge Beziehungen zu erstklassigen Fertigungspartnern, um seine Vicinity-Flaggschiffbusse mit Elektro-, CNG- oder sauberem Dieselantrieb, den Elektro-Lkw VMC 1200 und den Elektro-Shuttlebus VMC Optimal anzubieten. Darüber hinaus verkauft Vicinity Motor sein firmeneigenes elektrisches Fahrgestell zusammen mit EAVX, der Geschäftseinheit von J.B. Poindexter, einem strategischen Partner des Unternehmens, zur Aufrüstung von Lieferfahrzeugen der nächsten Generation. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte www.vicinitymotorcorp.com . Unternehmenskontakt John LaGourgue

VP Corporate Development

604-288-8043

IR@vicinitymotor.com Ansprechpartner für Anleger in den USA:

Lucas Zimmerman

MZ Group - MZ North America

949-259-4987

VMC@mzgroup.us

www.mzgroup.us Ansprechpartner für Anleger in Kanada:

MarketSmart Communications Inc.

877-261-4466

Info@marketsmart.ca Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen sind - mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten - sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. anhand von Aussagen, dass Ereignisse, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Vicinity abweichen, sind u.a. Ungewissheiten in Bezug auf die Wirtschaftslage in den Märkten, in denen Vicinity tätig ist, den Fahrzeugabsatz, das erwartete künftige Umsatzwachstum, den Erfolg der operativen Strategien von Vicinity, den Zeitpunkt der Fertigstellung des Fahrzeugmontagewerks im US-Bundesstaat Washington, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die damit verbundenen behördlichen Einschränkungen der Geschäftstätigkeit, den Erfolg der strategischen Partnerschaften von Vicinity sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßig bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichten und Unterlagen von Vicinity offengelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Vicinity spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wider. Vicinity übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Vicinity Motor Corp.

William Trainer

3168 262nd Street

V4W 2Z6 Aldergrove, BC

Kanada email : wtrainer@grandewest.com

William Trainer

3168 262nd Street

