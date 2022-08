Startseite Taschengeld für Grundschüler Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-08-02 08:46. ARAG Experten informieren, wie hoch Taschengeld für ABC-Schützen sein sollte Der Beginn der Grundschule ist für Kinder in jeder Hinsicht ein wichtiger Schritt in Richtung Selbstständigkeit. Spätestens jetzt lernen sie mit Buchstaben und Zahlen umzugehen. Höchste Zeit also, den frisch gebackenen ABC-Schützen das erste Taschengeld auszuzahlen. Wie viel in welchem Zeitraum, wissen die ARAG Experten. Leider keinen Anspruch

Auch wenn es im Bürgerlichen Gesetzbuch sogar einen "Taschengeldparagrafen" gibt und das Taschengeld aus pädagogischer Sicht sicherlich sinnvoll ist - ein gesetzlich verankertes Recht darauf gibt es in Deutschland nicht. Gesetzlich geregelt ist nur der Anspruch auf Unterhalt. Solange die Kinder minderjährig sind und bei beiden Elternteilen wohnen, beschränkt sich dieser Anspruch aber auf den sogenannten Naturalunterhalt, also Essen, Kleidung, Spielsachen, Freizeitaktivitäten und Ähnliches. Wie viel Taschengeld ist für Grundschüler sinnvoll?

Natürlich hängt die Höhe des Taschengeldes in erster Linie von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern ab. Sprengen die üblichen Beträge deren Portemonnaie, raten die ARAG Experten zu einem ehrlichen Gespräch mit den Kindern über die finanzielle Lage. Zudem kann auch die individuelle Reife des Kindes für die Höhe des Taschengeldes entscheidend sein. Sind sich Eltern unsicher, raten die ARAG Experten, sich an den Empfehlungen des Deutschen Jugendinstituts (https://www.dji.de/themen/jugend/taschengeld.html) (DJI) zu orientieren. Das empfiehlt für Sechsjährige ein Taschengeld von einem bis 1,50 Euro wöchentlich, Siebenjährige sollten bis zwei Euro bekommen und dann in 50-Cent-Schritten weiter bis zum neunten Lebensjahr, wo es bis drei Euro pro Woche geben kann. Ab zehn Jahren kann die Taschengeldzahlung auch monatlich erfolgen und mit etwa 16 bis 18,50 Euro beginnen und sich langsam steigern. Laut Jugendämtern (https://www.jugendaemter.com/wie-wichtig-ist-taschengeld-fuer-kinder/) sollten Erstklässler ihr Taschengeld wöchentlich statt einmal im Monat bekommen, weil sie im Umgang mit Geld ungeübt sind. Über einen ganzen Monat mit einem Betrag hauszuhalten, dürfte den meisten jüngeren Kids daher eher schwerfallen. Dürfen Kinder mit ihrem Taschengeld alles kaufen?

Ab dem siebten Geburtstag sind Käufe der Kinder wirksam, wenn sie - so die Regelung des Paragrafen 110 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - mit Mitteln bewirkt wurden, die ihnen zur freien Verfügung überlassen wurden. Grundsätzlich dürfen Kinder sich also mit ihrem Taschengeld Dinge kaufen, die sich preislich in einem Rahmen bewegen, dass sie mit einem angemessenen Taschengeld bezahlt werden können. Das gibt vor allem Verkäufern eine gewisse Rechtssicherheit, wenn sie Kindern ohne Zustimmung des Erziehungsberechtigten etwas verkaufen - und sei es nur eine Kugel Eis. Anders sieht es dagegen mit teuren Anschaffungen aus: Sie fallen nach Auskunft der ARAG Experten im Regelfall nicht unter die Vorschrift des sogenannten "Taschengeldparagraphen". Der entsprechende Vertrag kann daher ohne Genehmigung der Eltern unwirksam sein. Doch auch hier kann im Einzelfall zwischen Kind und Eltern etwas anderes abgesprochen sein. Anschaffungen wie etwa Haustiere, die Folgekosten nach sich ziehen, sind jedoch niemals ohne Genehmigung der Eltern wirksam. Abgesehen davon besagt Paragraf 11 c des Tierschutzgesetzes, dass Wirbeltiere ohne Einwilligung der Erziehungsberechtigten an Kinder oder Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr nicht abgegeben werden dürfen. Wofür darf man das Taschengeld verwenden?

Egal, wie streng der Einsatz des eigenen Taschengeldes geregelt ist - es sollte klare Absprachen geben, wofür es verwendet werden darf. Nach Ansicht der ARAG Experten bleiben beispielsweise Nahrungsmittel, Schulsachen und eine gewisse Grundausstattung an Kleidung Elternsache. Wenn es aber gerade die neue Batman-Spielfigur, angesagte Bouncing Bubbles oder ein Zauberwürfel sein müssen, ist das eine hervorragende Gelegenheit, das Taschengeld zu investieren. Gleichzeitig sollten Eltern ihren Kindern aber auch keine Vorschriften machen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Und wenn es das hundertste vermeintlich sinnlose Kuscheltier ist - ein Elternveto ist tabu. Ist der Nachwuchs so zerstreut, dass er oft Dinge vergisst, kann ihm auch zugemutet werden, die Sachen mit eigenem Geld nachzukaufen. Am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig?

Wenn das Taschengeld regelmäßig zu schnell ausgegeben ist, kann es zwei Gründe haben: Entweder die "Rabeneltern" zahlen zu wenig oder das Kind haushaltet schlecht. Ist Letzteres der Grund, sollten Eltern ein Auge auf das Kaufverhalten des Kindes haben. Von Vorschüssen, Zwischenfinanzierungen und anderen Deals zwischen Eltern und Kind raten die ARAG Experten ab, da sie sonst nicht lernen können, dass man auf manche Wünsche sparen muss. Den virtuellen Umgang mit Geld sollte man dem Nachwuchs hingegen erst nach der Grundschule näherbringen. Denn in Zeiten von Online-Zahlungen, kostenpflichtigen Downloads und Apps ist es für Grundschüler noch sehr schwer, den Überblick über die Ausgaben zu behalten.

