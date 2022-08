Startseite Bodenversand24 stellt vor - BARIDECOR AQUA, die praktische und dekorative Wandverkleidung Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-08-02 08:33. Bodenversand24 stellt ein innovatives Produkt vor - BARIDECOR AQUA. Der Kreativität in Sachen Wandverkleidung sind keine Grenzen gesetzt. Bodenversand24 stellt ein innovatives Produkt vor - BARIDECOR AQUA. BARIDECOR AQUA wurde mit dem Ziel entwickelt, eine ästhetische und praktische Renovierung von Wänden wie zum Beispiel Küche und Bad zu bieten. Natürlich auch für alle anderen Räume. Der Kreativität in Sachen Wandverkleidung sind keine Grenzen gesetzt. BARIDECOR AQUA wird in der Schweiz produziert und von Bodenversand24 direkt beim Hersteller gekauft. Somit bleiben die Verkaufspreise moderat, da der Zwischenhandel nicht involviert ist. Bei der Verarbeitung muss kein Handwerker beauftragt werden und professionelles Werkzeug wird ebenfalls nicht benötigt. An Werkzeugen werden ein Bleistift, Lineal, Winkel, Cuttermesser und Wasserwaage benötigt. Das Befestigungssystem für die Verarbeitung von BARIDECOR AQUA besteht aus einem geschäumten Tesafilm, der für eine feste und dauerhafte Haftung sorgt. Die Fliesen sind wasserresistent und einfach zu reinigen, somit ist das Produkt direkt in der Dusche einsetzbar. Über den YouTube-Video Link kommen Sie zum Original Verlegevideo des Herstellers, das die Leichtigkeit der Verarbeitung zeigt. Bodenversand24 führt das komplette Sortiment, bestehend aus 19 unterschiedlichen Dessins wie Holz, Stein, Beton, Vintage, Allover und einer weißen Optik. Die Fliesen sind zum Teil 600 x 300 mm oder 1200 x 300 mm groß. Beide Formate sind 4 mm stark, somit ergibt sich keine starke Aufbauhöhe. Des Weiteren beantworten Ihnen die Fachberater von Bodenversand24 alle Fragen zum Produkt, Verarbeitung und beraten Sie gerne, wenn es um die Gestaltung geht. Für die schnelle Übersicht von BARIDECOR AQUA bietet sich der folgende Link von Bodenversand24 an: Kollektion BARIDECOR AQUA (https://www.bodenversand24.de/search?sSearch=Baridecor%20Aqua&p=1&o=5) Bodenversand24 - Ihr Onlineshop für Bodenbeläge in Europa. Durch die große Auswahl an Böden wie z.B. PVC, Vinyl, Designbelag, Teppich, Nadelvlies, Laminat, Parkett, Kautschuk, Kork, Linoleum uvm. bleiben Ihnen keine Bedürfnisse offen. www.bodenversand24.de - Boden einfach online kaufen - Firmenkontakt

BV24 GmbH

Ulvi Atay

Reichenbachstr. 21-23

68309 Mannheim

0621/30735233

marketing@bodenversand24.de

http://www.bodenversand24.de Pressekontakt

BV24 GmbH

Manuela Hanisch

Reichenbachstr. 21-23

68309 Mannheim

0621/30735233

marketing@bodenversand24.de

http://www.bodenversand24.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten