Progressus gibt Update zu exklusivem geistigen Eigentum im Bereich sauberer Technologien und Chancen im Milliarden-Dollar-Wasser

- Es wird erwartet, dass der globale Markt für grünen Wasserstoff bis 2030(4) ein Volumen von US$ 72 Milliarden erreichen wird, wobei zwischen 2021 und 2028 ein Wachstum von 54,7 % Compound Annual Growth Rate (CAGR) prognostiziert wird(3)

- Das geistige Eigentum des Advanced Electrolyzer-Systems (AES) von Progressus ermöglicht nachweislich Energiekosteneinsparungen von bis zu 70 % im Vergleich zu herkömmlichen Elektrolyseur-Technologien.

- Mit seinem geistigen Eigentum an AES ist Progressus in der Lage, Wasserstoff aus gemischten Erdgasströmen zu extrahieren und zu produzieren, die in Projekten überall auf der Welt immer häufiger vorkommen.

- Seit 2020 wurden in den Vereinigten Staaten mehr als zwei Dutzend Projekte zur Wasserstoffeinspeisung angekündigt.

- Große Versorgungsunternehmen auf der ganzen Welt wie SoCalGas, CenterPoint Energy, Enbridge, ATCO Gas, Snam SpA, Enagas S.A. und Open Grid Europe arbeiten aktiv an Projekten zur Einspeisung von Wasserstoff in ihre Erdgasnetze, um die Verfügbarkeit von grünem Strom zu erhöhen und die Energiesicherheit für die Zukunft zu gewährleisten.

Toronto, Kanada - 1. August 2022 - Progressus Clean Technologies Inc. (Progressus oder das Unternehmen) freut sich, ein Update und Details zum exklusiven geistigen Eigentum des Unternehmens bekannt zu geben. Am 23. Juni 2022 unterzeichnete Progressus eine Absichtserklärung (LOI) mit BioQuest Corp (OTC:BQST), durch die BioQuest bis zu 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Progressus erwerben wird.

Progressus besitzt die Rechte an dem exklusiven geistigen Eigentum, das die Extraktion verdünnter Mengen von Wasserstoff in hoher Reinheit aus einer Vielzahl verschiedener Gasströme - oft als Syngas bezeichnet - ermöglicht. Dank der einzigartigen Zellkonstruktion, Fertigung und Membrantechnologie ist eine sauerstofffreie Elektrolyse mit branchenführenden Wirkungsgraden und einem verbesserten Sicherheitsprofil möglich.

In der Industrie ist heute die Wasserelektrolyse die Norm für die Wasserstoffproduktion. Diese herkömmliche Technologie erfordert im Allgemeinen 40 bis 50 kWh Strom pro Kilogramm erzeugten Wasserstoffs(1). Mit der AES-Technologie von Progressus kann Wasserstoff aus eine Vielzahl von Gasströmen hergestellt werden, im dem kleinen Mengen an Wasserstof vorhanden ist und heute oft ungenutzt bleibt, wobei weniger als 15 kWh Strom für die Herstellung eines Kilogramms Wasserstoff benötigt werden(2). Wenn man diese Zahlen zur Veranschaulichung heranzieht, kann die AES-Technologie bis zu 70 % Energie für jedes produzierte Kilogramm Wasserstoff einsparen. Dies kann zu Einsparungen in Milliardenhöhe für die weltweite Wasserstoffwirtschaft führen.

Mit einem fast beispiellosen Wachstumspotenzial auf dem globalen Markt für grünen Wasserstoff und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 54,7 % zwischen 2021 und 2028(3) dürfte der Markt bis 2030 ein Volumen von US$ 72 Mrd. erreichen(4). Einer der aktivsten Bereiche für die Speicherung und Nutzung von Wasserstoff ist die bestehende Erdgasinfrastruktur auf der ganzen Welt. Diese Methode hat das Potenzial, das komplizierte Problem der Speicherung von grüner Energie und Wasserstoff für die Nutzung außerhalb von Spitzenzeiten und/oder bei Nachfragespitzen zu lösen.

Seit 2020 wurden allein in den Vereinigten Staaten mehr als zwei Dutzend Projekte zur Einspeisung von Wasserstoff angekündigt, wobei Unternehmen wie SoCalGas Anfang 2022 zusätzliche Verpflichtungen eingehen und vorantreiben werden.(5) Darüber hinaus arbeiten große Gasversorgungsunternehmen auf der ganzen Welt wie SoCalGas, CenterPoint Energy, Enbridge, ATCO Gas, Snam SpA, Enagas S.A. und Open Grid Europe aktiv an Projekten zur Einspeisung von Wasserstoff in ihre Erdgasnetze, wodurch die Verfügbarkeit von grüner Energie erhöht und die Energiesicherheit für die Zukunft gewährleistet wird.(6)

Das Unternehmen ist mit seinem geistigen Eigentum in einer einzigartigen Position, um aus dieser internationalen Chance Kapital zu schlagen. Obwohl sich das Unternehmen derzeit auf Anwendungen für den Einsatz in kleinen Haushalten konzentriert, können die Anwendungen in verschiedenen Branchen wie der Ammoniakdüngerproduktion, Raffinierung, dem Transportwesen und anderen drastisch ausgeweitet werden.

Die Absichtserklärung enthält bestimmte Vereinbarungen zwischen Bioquest, einem Unternehmen in Nevada, und Progressus im Hinblick auf eine geplante Übernahme oder andere Umstrukturierungsmaßnahmen zwischen den Parteien. Bioquest und Progressus beabsichtigen derzeit, vorbehaltlich der Aushandlung, Unterzeichnung und Übergabe einer endgültigen Vereinbarung, die in jeder Hinsicht für beide Parteien zufriedenstellend ist, und der Genehmigung der Transaktion durch alle von den betroffenen Parteien erforderlichen unternehmerischen Maßnahmen, dass Bioquest bis zu 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Progressus erwirbt und die Progressus-Aktionäre im Gegenzug Aktien von BioQuest erhalten. Einzelheiten zu der Transaktion werden nach Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen bekannt gegeben.

Progressus Clean Technologies (ehemals AES-100 Inc.) ist ein in der Aufbauphase befindliches Unternehmen für umweltfreundliche Technologien, das sich auf die Entwicklung neuartiger Technologien zur Wasserstofferzeugung und -trennung konzentriert. Progressus Clean Technologies besitzt die ausschließlichen Rechte und das geistige Eigentum an dem Advanced Electrolyzer System zur Herstellung von Wasserstoff aus verdünntem Syngas.

BioQuest Corp. beliefert in erster Linie den Business-to-Business-Einzelhandelsmarkt und den internetbasierten Business-to-Consumer-Markt. Der Hauptsitz von BioQuest befindet sich in Newport Beach, CA. Weitere Informationen über BQST finden Sie unter www.bioquestcorp.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version.

