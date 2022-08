Startseite Illegaler Organhandel: ein afrikanisches Kind muss sterben, damit ein europäischen Kind leben kann Pressetext verfasst von indayi am Mo, 2022-08-01 07:59. Der illegale Organhandel ist in den letzten Jahren zu einem globalen Phänomen und Problem geworden. Es betrifft heutzutage jedes Kontinent. Überall mangelt es an Spenderorganen. Der illegale Handel mit Organen bringt weltweit jährlich 1 Milliarde Euro ein. Doch dadurch verstümmelt man Flüchtlinge und bietet Organe im Internet an. Was ist illegaler Organhandel?

Illegaler Organhandel umfasst die illegale Beschaffung von Organen, deren Vermittlung an Patienten sowie die anschließende Transplantation. Diese Handlungen finden naturgemäß im Verborgenen statt. Diese Transplantationen werden durch Vermittler, die die Reise arrangieren und Ärzte im Ausland beschaffen, oft erst ermöglicht. Auch werden nicht selten ausländische Patienten via Internet mit „Paketangeboten“, die Reise und Transplantation enthalten, angeworben. Auf die globale Ausweitung der Problematik wird auf internationaler Ebene schon länger versucht, den Organhandel durch gemeinsame Bestimmungen zu bekämpfen. Warum kam der illegale Organhandel überhaupt auf?

Im Jahre 1954 wurde die erste erfolgreiche Nierentransplantation durchgeführt. Seit dem hat sich die Transplantation von Organen und Geweben immer weiter fortentwickelt. Heutzutage ist es auch eine Heilmaßnahme von zahlreichen lebensbedrohlichen Krankheiten, denn die Überlebensrate ist bemerkenswert hoch. Obwohl sich je nach Land und Region sie Qualität und Art des Organes unterscheidet. Jedoch besteht ein viel zu großer Mangel an Spenderorganen, weshalb der illegale Organhandel besteht und sich auch vergrößert. Es gibt auch potenzielle „Kunden“ des illegalen Organhandels in Deutschland. Denn 12 000 Menschen stehen auf der Warteliste für eine Transplantation, 8000 von ihnen warten auf eine Niere. Statistisch gesehen sterben jeden Tag drei Menschen, weil sie nicht rechtzeitig ein neues Organ bekommen. Formen der illegalen Beschaffung von Organen

Man nutzt menschlichen Notlagen zum Zwecke des illegalen Organhandels aus. Zehntausende Menschen in den westlichen Ländern sind krank, im Vergleich zum Rest der Welt reich, und verzweifelt. Millionen Menschen in Osteuropa, Asien, Afrika und Südamerika sind gesund, arm, und verzweifelt. Und skrupellose Geschäftemacher bringen einige von ihnen zusammen. Man kann in drei Formen des illegalen Organhandels unterscheiden: Personen bringt man durch Zwang oder Täuschung dazu, sich Organe entnehmen zu lassen,

Personen lassen sich aus finanziellen Gründen auf eine Organentnahme ein, bekommen

jedoch gar nicht oder nicht im vereinbarten Umfang Lohn, oder

Personen entnimmt man Organe ohne ihr Wissen im Zuge eines angeblich therapeutischen Eingriffs.

Daher kann man Menschenhandel zum Zwecke der Organentnahme mit illegalem Organhandel verknüpfen. Patienten aus relativ reichen Ländern reisen dann in relativ arme Länder. Dort bekommen sie ein Organ transplantiert. In diesen Ländern wird das Verbot des Organhandels nicht so konsequent durchgesetzt wie in den Heimatländern der Patienten. Dies wird „Transplantationstourismus“ genannt. Es ist die gängigste Form von illegalem Organhandel Illegaler Organhandel und dessen Fälle

Afrikanische Nieren, Lebern und Herzen sind leichte Beute. Seit Ende 2010 häufen sich Berichte über Menschen- und Organhandel, grausamste Folter und Vergewaltigung von Flüchtlingen. Diese Flüchtlinge kommen vor allem aus dem Sudan, Äthiopien oder Eritrea im Sinai. Auf dieser Sinai- Halbinsel werden afrikanische Flüchtlinge seit Jahren Opfer schwerer Verbrechen. Häufig müssen sie für den Organraub ihr Leben lassen. Illegaler Organhandel in “DJOUDJOU – Blut-Orange”

Es ist die Geschichte seines erfolgreichen, aber unglücklichen Sohnes Johnny, der seit seiner Kindheit ein fremdes Organ, ein Herz, in sich trägt und dessen Frau ihn mit einem uncharmanten, türkischen Opa betrügt. Seit dem Betrug seiner Frau ist Johnny der Meinung, dass er die klagende und weinende Stimme eines kleinen Kindes in sich hört, und das macht ihn verrückt. Er ist sich sicher, dass er nicht halluziniert. Ist er psychisch krank, oder hört er wirklich die Stimme eines Kindes? Seine Suche nach dem Ursprung dieser Stimme führt ihn zu einem Psychotherapeuten und schließlich bis nach Kamerun. Auf dieser Reise stößt er auf unheimliche, tragische Wahrheiten über das fremde Herz, das er in sich trägt, und über ein angeblich ermordetes Kind, dem das Herz und andere Organe entwendet wurden. Ist es dieses Kind, das mit ihm spricht? Das Buch ist erhältlich auf indayi.de Amazon Thalia Hugendubel Über den Verleger Dantse Dantse

Der Autor Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner und Vater von fünf Kindern. Er hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Stress, Burnout, Spiritualität, Gesundheit, beruflicher Erfolg, Kindererziehung, Partnerschaft, Sexualität, Liebe und Glück – das sind nur einige Themen, zu denen der Coach und Erfolgsautor Dantse Dantse in den letzten Jahren erfolgreich Bücher veröffentlicht hat.

Seit 2015 ist Dantse Dantse auch Verleger. Mit seinem Verlag indayi edition will er einen Akzent setzen: Menschen mit Migrationshintergrund und besonders jungen afrikanischen Autoren die Möglichkeit geben, mit ihren Büchern das deutsche Publikum zu begeistern. Ferner soll indayi edition eine wichtige Rolle für die Integration spielen und durch die deutsche Sprache die Menschen zusammenbringen. Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern. Pressekontakt

indayi edition

Roßdörfer Str. 26

64287 Darmstadt

www.indayi.de Über indayi Komplettes Benutzerprofil betrachten