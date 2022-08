Startseite Das Mode-Accessoire in 2022 Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-08-01 07:55. Die Baseball-Cap ist 2022 die Trend-Kopfbedeckung. Baseball-Caps sind keine Schöpfung der aktuell gehypten Modeschöpfer. Baseball-Caps gibt es schon lange. Früher wurden diese hauptsächlich von Männern getragen, ob beim Segeln oder Golfspielen. 2022 hat sich vieles verändert. Jetzt ist eine Baseball-Cap ein unverzichtbares Musthave in jedem Kleiderschrank. Die Cap ist zum Modeaccessoire 2022 geworden. Sie verleiht jedem Träger ein sportliches Aussehen; sie verdeckt an Bad-Hair-Days die wichtigsten Zonen; selbst das langweiligste Outfit gewinnt an Style. Sie passt immer, ob zur Jeans, zur Chino, im Sommer zu Shorts. Auch Alessandro Michele für Gucci und Demna für Balenciaga verzichten in ihren letzten Kollektionen nicht auf die Cap. Auf vielfachen Wunsch haben wir uns entschlossen, Ihnen zwei stylishe Caps mit unserem Logo anzubieten. Diese sind ab sofort im Shop erhältlich. Sie können wählen: FRENZEL Lifestyle Cap oder die FRENZEL Sailing Cap Daten zur Lifestyle Cap

Basis Pastellblau mit orangefarbener FRENZEL-Logostickerei

Größe ONE-SIZE, Größenversteller aus silberfarbenem Metall

FRENZEL Cap ist aus reiner Baumwolle Daten zur Sailing Cap

Basis Schwarz mit blauer FRENZEL-Logostickerei

Größe ONE-SIZE, Verschluss: Druckknopf

FRENZEL Cap SAILING, Oberstoff 1 - 40 % Polyester, Oberstoff 1 - 60 % Baumwolle; Oberstoff 2 - 100 % Polyester Das Hauptprodukt ist und bleibt aber der FRENZEL Grapefruit. FRENZEL - Spirit of Life Das ideale Wassersportparadies? Wo findest Du das? Du kennst die raue Nordsee,

Du hast die dänische Südsee erkundet,

Du kennst den EINEN Surfspot,

Du kennst die lauschigsten Buchten, um vor

Anker zu gehen. Und? In Deinem Kopf? FRENZEL Grapefruit ist nicht nur ein fruchtig-herber Likör.

Er ist eine flüssige Zeitmaschine. Er bringt Dich mit einem Schluck an die schönsten Surf- und Segelreviere;

lässt alte Geschichten aufleben,

die Du mit Deinen Freunden bei Deinen Abenteuern erleben durftest! Er lässt Dich das Tagesgeschehen vergessen

und den wohlverdienten Feierabend genießen. Schon das Öffnen der Flasche und das daran riechen

wird Dir wieder das Urlaubsgefühl vermitteln. FRENZEL Grapefruit lässt sich wunderbar als Shot

nach dem Einlaufen und dem Klarmachen an Deck genießen. Oder nach einem gelungenen Tag mit der perfekten Welle

den Sonnenuntergang am Strand genießen. Er lässt aber auch die Klassiker der Cocktails neu beleben. Genau jetzt ist der Moment,

den FRENZEL Grapefruit zu öffnen und zu genießen,

zu zweit oder mit vielen Freunden. Hoffentlich habt Ihr schon Eis besorgt. Falls nicht, Du hast nach Deiner Bestellung noch etwas Zeit,

Die Zeit solltest Du schon einmal nutzen, um Dir bei unseren Rezepten Inspiration zu holen.

Johannes Frenzel - Der Mensch Johannes wurde 1999 in Herdecke geboren. Schon als kleiner Junge malte und zeichnete er viele Ideen auf. Ihm war schon früh klar, dass er eines Tages mal ein Unternehmen haben will - keine Unternehmensberatung wie sein Vater, sondern ein produzierendes Unternehmen. Er wollte sein Produkt in jedem Supermarkt kaufen können. 2021 war es so weit. Nach langem Herumknöstern, Fehlschlägen und dann aber auch wieder Aha-Erlebnissen hat Johannes sein erstes Produkt endlich in Händen halten dürfen - an seinem Geburtstag. Ein schöneres Geburtstagsgeschenk hat es nicht geben können. Danach folgten noch ein paar Rückschläge - aber er bleibt optimistisch. Direkt zum Jahresbeginn 2022 hat frenzel.drinks mit seinem Likör den about.drinks-Award in Silber gewonnen - vor Berliner Luft. Jetzt geht die Story weiter! Es lohnt sich, die Unternehmensentwicklung zu verfolgen. Es wird etwas Großes entstehen. In diesem Sinne sei Dir ein fruchtig-herber Genuss gegönnt!

