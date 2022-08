Der Firmenevent wurde von besten Künstlern begleitet

Zum Jubiläum der Firma Lease Force wurde ein Firmenevent organisiert und man scheute nicht davor viele Künstler zu buchen. Diese sorgten für abwechslungsreiche und erinnerungswürdige Unterhaltung.

FIRMENFEIER BEGANN MIT BEGRÜSSUNG VON ORIGAMI KÜNSTLER

München. Nun hat sich die Firma Lease Force seit 15 Jahren am Markt etabliert und möchte dieses Jubiläum auch ganz standesgemäß mit einem großen Firmenevent feiern. Eigens dafür wurden die Räumlichkeiten des Firmensitzes stilvoll zu einer regelrechten Event Location umfunktioniert. Viel stimmungsvolles Licht, eine Showbühne, auf der die Künstler der Firmenfeier in Szene gesetzt wurden und exklusive Essensstände an allen Ecken sorgten für einzigartige Atmosphäre am Abend. Bereits zum Empfang wurden die Gäste des Firmenevents von einer Origami Künstlerin mit viel Schwung begrüßt, während sie bunte Papiere zu Kunstwerken formte und diese als fesches Give-Away verteilte. Die Dame glich gar selbst einem Kunstwerk, denn die Künstlerin hatte sich für diese Firmenfeier mit einem Papierkleid in Schale geschmissen, welches aus Origamifalten zusammengestellt und somit ein echter Blickfang wurde. Ein gelungener Auftakt für das Firmenjubiläum und es sollte nicht der einzige Showact an diesem besonderen Tag bleiben.

SCHILLERNDE SEIFENBLASEN UND GLÄNZENDE AUGEN BEI FIRMENEVENT

Kaum war die Begrüßungsrede der Unternehmensleitung beendet, bot sich den Gästen eine weitere Showeinlage auf der zentralen Bühne. Auch dieser Unterhaltungskünstler war bunt unterwegs, oder sollte man sagen ganz und gar in lila gekleidet. Denn Blub, so hieß der Künstler den man für diese Firmenfeier buchen konnte , trug eine lila Hose, ein lila Hemd und sogar einen lila Zylinder. Aber die eigentliche Kunst, die er präsentierte war eine Seifenblasenshow in der er Unglaubliches mit Wasser und Seife anzustellen vermochte. Wer sich einen kleinen Einblick verschaffen möchte, kann sich diesen Showact unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-firmenfeier-firmenevent anschauen. Blub füllte Seifenblasen in Seifenblasen, stapelte sie als eine Art Turm aufeinander, füllte die Kugeln mit Nebel und benötigte ab und an sogar nicht einmal Stöckchen oder Ringe, um als Seifenblasenkünstler zu agieren. Er nahm einfach die bloßen Hände, tauchte diese in die Seifenlauge und gestaltete seine Skulpturen vor den Augen der Geladenen. Mit viel Applaus wurde der Künstler dann auch von der Showfläche entlassen.

HÖHEPUNKT DER BETRIEBSFEIER WAR SANDMALEREI

Zwischen den verschiedenen Programmpunkten sorgte ein DJ Duo mit flotten Songs für Abwechslung. Das Rahmenprogramm war an diesem besonderen Jubiläum sehr vielfältig gestaltet und es wurde wirklich für jeden etwas geboten. Von Zaubereien bis zum Bauchtanz, von Walking Acts bis zu Schlangenbeschwörungen. Aber ein ganz besonderes Highlight für diesen Firmenevent war ein Showact, der abermals von der anfangs erwähnten Origami Papierkünstlerin präsentiert wurde. Auf der Bühne wurde eine Leinwand platziert und ein beleuchteter Tisch daneben. Sabrina betrat die Bühne dieses Mal als Sandmalerei Künstlerin und was sie für diese Firmenfeier vorbereitet hatte war ein echter Hingucker. Sie malte mit feinem Sand Bilder auf die beleuchtete Platte und diese Bilder erschienen zeitgleich auf der großen Leinwand neben ihr sichtbar für alle. Den Trailer dazu und Informationen bekommen Interessierte auf der Webseite der Künstlerin unter https://www.blubshow.de/unterhaltung-firmenfeier-firmenevent zu sehen. So erzählte Sabrina mit dieser Form der Sandmalerei eine schöne Geschichte welche am Ende des Showprogramms noch mit dem Logo der Firma in Sand garniert wurde. Eine tolle Idee, fanden auch die Gäste und schenkten der Sand Künstlerin anerkennenden Applaus für diese Performance.

Für einen schmackvollen Ausklang des Firmenevents sorgten die vielen Essenstände, an denen man sich durch die Köstlichkeiten nationaler und internationaler Küche probieren durfte. Die Kunden und Mitarbeiter des Unternehmens genossen diesen außergewöhnlichen Firmenanlass und der einstimmige Tenor war ganz klar: ein sehr gelungener Firmenevent!

