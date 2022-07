Startseite Das IT-Service-Net hat einen neuen Manager Pressetext verfasst von Schappach am So, 2022-07-31 15:20. Seit dem 1.1.2022 ist das bekannte und bundesweite IT-Service-Net in die Hände von Eliseu Gomes übergeben worden. Hintergrund dieser Aktion war der Gedanke eine, seit 2005 erfolgreiche IT-Serviceorganisation noch besser zu machen. Unter dem Motto“ Alles bleibt, wie es ist, es wird nur noch besser“ wurde die Übergabe realisiert. Der Gründer und Vorgänger Ulrich Schappach bleibt als Berater an Bord und steht für den Teil „Alles bleibt, wie es ist“ quasi als Garant für die bisherige Zuverlässigkeit. Der neue Betreiber steht für „es wird nur noch besser“. Eliseu Gomes ist ein ausgewiesener IT-Fachmann und war 12 Jahre Partner im IT-Service-Net. Deshalb weiß er auch, wo eventuelle Verbesserungen nötig sind, genau hier setzt Gomes an und führt das Partner-Netz in die digitale Zukunft. Analog zu Digital

Das Netz wurde als erstes digitalisiert damit wurden die Abläufe beschleunigt und verbessert. Damit die ITSN-Partner mit Aufträgen versorgt werden wurden neue Auftraggeber integriert. Was nicht digitalisiert wurde sind die bewährten und wichtigen menschlichen Abläufe. Eliseu Gomes und Uli Schappach sind für Fragen immer erreichbar und leisten Hilfe in technischer und organisatorischer Hinsicht, keiner wird alleingelassen. Damit steht das Netz nach über sechs Monaten, nach Übergabe, mit über vierzig Servicetechnikern bestens da und hilft dem IT-Anwender, bei der eigenen Digitalisierung und sämtlichen IT-Fragen. Verlängerte Werkbank

Das IT-Service-Net ist eine verlängerte Werkbank für bundesweit agierende IT-Hersteller und Internet-Händler. IT-Marktbeteiligte können damit einfach verkaufen! Das Netz übernimmt die Problemlösung und betreut die Kunden im Sinne des Auftraggebers Starthilfe für IT- Spezialisten

Das Netz sorgt für Aufträge und Unterstützung. Interessierte werden integriert. Voraussetzung für eine Zusammenarbeit sind Praxis- Erfahrung und Selbstständigkeit in der IT-Branche. Eine interessante Aufgabe, auch für bereits tätige Freelancer und Einzelkämpfer. Betreiber des IT-Service-Net ist Eliseu Gomes. Hier hat sich genügend Erfahrung in der Branche angesammelt. Gomes bietet damit IT- Einzelkämpfer die Möglichkeit erfolgreich und vernetzt zu arbeiten. Mehr Info auf der Homepage des IT-Service-Net oder gerne auch telefonisch. ITSN Gomes/Schappach