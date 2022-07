Startseite Fortbildungen via Web und in Präsens für Reiter und Trainer Pressetext verfasst von pr-gateway am So, 2022-07-31 13:34. Ein nachhaltiges nachvollziehbares Trainingsprogramm von Horst-Becker-Akademy in der Lüneburger Heide Bern im Juli 2022 - Innovativ. Modern. Trendy. So wird Equiment GmbH gerne gesehen und findet mit ihrem aktuellen Dienstleistungsangebot Horst-Becker-Akademy in der Lüneburger Heide und Präsenz-Fortbildungen rund um die Reiterei großen Anklang. Lesen Sie alles rund um den neuen Service und die nicht enden wollende Siegesserie der Equiment GmbH: https://www.equiment.eu/de/kurse-coaching-messen/horst-becker-akademy-in...

Seit geraumer Zeit wurde das aktuelle Projekt der Equiment GmbH erwartet - und löste bei den Kunden der vor wenigen Tagen abgehaltenen Vorführung Begeisterung aus. Die Besucher hatten mit vielem gerechnet, aber nicht mit einem so innovativen und ansprechenden Service namens "Horst-Becker-Akademy und Präsenz-Fortbildungen rund um die Reiterei in der Lüneburger Heide". Das neue Angebot wartet auf mit einer idealen Kombination von vielen nützlichen Eigenschaften: Präsenz-Fortbildungen zum Thema klassischer Dressur interpretieren Pferde-Psychologie verständlich auf die heutige Zeit. Die Präsenz-Fortbildungen von Horst Becker lassen sich verstehen, wie die Trainer die Kraft, Motivation und Balance ihres Pferdes zum Vorschein bringen und verbessern können. Die Teilnehmer der Präsenz-Fortbildungen bekommen nicht nur Tipps und Anregungen vom renommierten Dressurausbilder, sondern auch die Verbesserung von Takt und Anlehnung, Paraden und Seitengänge. Auch wenn die Konkurrenz es nicht gerne hört: Expertenmeinungen nach zu urteilen, ist der Erfolg von Horst-Becker-Akademy in der Lüneburger Heide kaum zu verhindern. Dem Unternehmen gelingt wiederholt, was sich so viele andere Firmen wünschen: Einen echten Top-Seller auf den Markt zu bringen. Nicht zu unterschätzen ist der Wettbewerbsvorteil: Aus Branchenkreisen ist zu hören, dass die Mitbewerber an ähnlichen Neuerungen arbeiten, den Vorsprung von Equiment GmbH aber nicht kurz- oder mittelfristig aufholen können. Mehr zum Thema Pferdeausbildung mit Horst Becker lesen: https://www.equiment.eu/de/kurse-coaching-messen/horst-becker-akademy-in...

"Wir sind voll konkurrenzfähig", sagte Horst Becker, Geschäftsführer der Equiment GmbH in seiner leicht zurückhaltenden Art. "Wenn unsere Präsenz-Fortbildungen rund um die Reiterei in der Lüneburger Heide im Markt auch nur eine ähnlich gute Resonanz stößt, wie bei der letzten Vorführung, wird der neue Service auf eine rege Nachfrage treffen", ergänzte Horst Becker. Die Dienstleistungsoffensive von Equiment GmbH wird damit weiter ausgebaut.

Dabei spricht vieles für Horst-Becker-Akademy in der Lüneburger Heide, schließlich ist die Geschichte der Equiment GmbH gekennzeichnet von vielen Erfolgen. Gegründet im Jahre 2002, nutzte das Unternehmen geschickt Marktlücken und entwickelte Angebote und Servicedienste, für die eine zunehmende Nachfrage bestand. Heute zählt Equiment GmbH zu einem der führenden Vertreter der Moderne Trainingslehre im Reitsport, Entwicklung der Trainingsprogramme, Dressur, Doppellonge, Rückenschulung und Freiheitsdressur und ist mit seinen trendigen Dienstleistungen bei Kunden und Geschäftspartnern gleichermaßen beliebt. Das Unternehmen beschäftigt am Standort Bern 10 Mitarbeiter. Equiment Gmbh ist fokussiert auf moderne Trainingslehre im Reitsport. Seit Jahren gehört Equiment GmbH zu einem der führenden Experten der Dressur, Doppellonge, Rückenschulung und Freiheitsdressur. Horst Becker ist Autor mehrerer Bücher und Filme zum Thema Pferdeausbildung. Kontakt

Equiment GmbH

Horst Becker

Länggassstrasse 10

3012 Bern

+49 1702726510

equiment@icloud.com

https://equiment.eu/de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten