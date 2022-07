Startseite LINZ-DONAU / Die brandneue GOOGLE-SUCHE kommt und in Linz beginnt´s! Pressetext verfasst von pr-gateway am Sa, 2022-07-30 21:47. Weil Google sich ständig ändert, muss auch SEO sich zwangsläufig ändern. Die Zeiten der zehn blauen Links in den Suchergebnisseiten von Google sind gezählt. Durch immer neuere Updates und die fortlaufende Implementierung von künstlicher Intelligenz wird Google immer schlauer. Google versteht den Nutzer und dessen Suchintention von Jahr zu Jahr besser. Top-Google-Suchmaschinen-Rankings sind zukünftig nur mehr dann möglich, wenn man die allerneuesten EAT-Standards von Google erfüllt. Nur wem es langfristig gelingt als thematische Autorität wahrgenommen zu werden, der wird in den Google-Suchmaschinen-Rankings ganz vorne zu finden sein. Die laufende Weiterentwicklung der Google-Suchmaschine erfordert auch ein "Neues SEO nach EAT-Standards". Die führenden EAT SEO Spezialisten Österreichs von TEXTER & SEO aus Linz an der Donau in Oberösterreich (https://seo-textagentur.at/neues-seo-eat-suchmaschinenoptimierung/) (OÖ) haben die Zeichen der Zeit erkannt, und bieten Unternehmen aus der gesamten DACH-Region neues EAT SEO Content Marketing für zukunftssichere und nachhaltige Suchmaschinenerfolge. Neues SEO & Content Marketing nach EAT-Standards - Senior SEO Spezialist Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd. - TEXTER & SEO-Textagentur ist eine SEO Content Marketing Agentur für EAT-Suchmaschinenoptimierung in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol. https://seo-textagentur.at/ Kontakt

