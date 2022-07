Startseite ONLINE-Seminar Banking für Berater und Quereinsteiger Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-07-27 16:18. Lernen Sie die komplexe Welt des Bankgeschäfts praxisnah und verständlich in drei Tagen kennen: 20.-21. und 23. September 2022 ONLINE Intensivseminar Banking für Berater und Quereinsteiger. 20.-21. und 23. September 2022

Das Intensivseminar Banking vermittelt als Online-Seminar praxisorientierte Bankbetriebslehre und fundiertes Bankwissen. Es findet online im September 2022 statt. 100% Empfehlungsquote.

Das Seminar stellt in drei Tagen die komplexe Welt des Bankgeschäfts einer Universalbank praxisnah und verständlich dar.

Wir zeigen auf, wie eine Bank inhaltlich funktioniert, welche Rahmenbedingungen vorherrschen, klären Fachbegriffe, Kernkompetenzen, Kernprozesse, Produktportfolio, Zuständigkeiten und Bedürfnisse. Breiten Raum nehmen die aktuellen Herausforderungen und Tendenzen für Banken und Finanzdienstleister ein.

Die Teilnehmer verstehen danach, wie und wo die Bank funktioniert.

Für IT-Professionals, IT-Beratungshäuser, Quereinsteiger in Banken und Berater von Finanzdienstleistern ist es ideal. Die Weiterempfehlungsquote für dieses Seminar liegt bei 100 % ! Das Thema wird wieder spannend, relevant und aktuell. Einige Beispiele:

- Retailbanking- Ist das in Deutschland überhaupt noch profitabel zu gestalten?

- Wertpapiergeschäft- Sind Robo Advisory und automatisierte Prozesse die Lösung?

- Welche Rolle kann und wird dasInvestment Banking in Deutschlandkünftig spielen?

- Banken 2030 - Herausforderungen für Banken, Digitalisierung, Automatisierung (RPA), Filialen, GAFA, PSD2, Daten, FinTechs, Rolle von Blockchain ...

- Regulatorik- Bis zu 200 Änderungen und neue Regelungen, täglich!

- Risikomanagement: Die Risikovorsorge wird aufgrund von Corona steigen, gefährdet das Banken? Eine Teilnehmerrückmeldung aus einem 2-Tages Online-Seminar im Mai 2020:

Das zweitägige Online-Seminar war ein voller Erfolg und bot für alle Teilnehmer einen umfassenden Überblick zu aktuellen und künftigen Fragen und Herausforderungen rund ums Banking. Durch die zahlreichen interaktiven Elemente wie Online-Gruppenübungen und -Präsentationen, regelmäßige Online-Umfragen sowie Q&A-Sessions war das Seminar eine echte Alternative zum Präsenzseminar.

Fordern Sie ausführliche Unterlagen zu unserem offenen Seminar an: keilhammer-consulting.de und sparen Sie 10% mit Frühbucherbonus bei Buchung bis 12.08.22! Foto: keilhammer-consulting Der Weiterbildungsspezialist aus München hat sich auf die Finanzbranche und Dienstleister der Finanzindustrie spezialisiert. Zum Qualifizierungsangebot zählen rund 25 bankfachliche Seminare, die in zwei- bis fünftägigen Trainings von erfahrenen Dozenten durchgeführt werden. Die Seminare finden Online und als Präsenzveranstaltung statt. Der Anbieter legt dabei größten Wert auf Praxiserfahrung und methodisches Know-how seiner Trainer. Neben der vollumfänglichen Darstellung einer Bank, zählen zahlreiche Spezialseminare rund um die Themen Regulierung, Risikomanagement, Meldewesen, Bankenrechnungslegung und Bonitätsprüfung zum Angebot.

Die Seminare werden in der Regel als sog. Inhouse-Veranstaltung durchgeführt, so dass sie auf den Kunden individuell zugeschnitten werden können. Der Inhaber, Günter Keilhammer (57 J.), Bankbetriebswirt (BA) ist seit mehr als 30 Jahren in der Finanzbranche tätig und bietet seit 1997 Bankweiterbildung im In- und Ausland an. Er blickt zurück auf 17 Jahre Erfahrung in der Deutschen Bank sowie 5 Jahre Industrieerfahrung als Leiter Group Treasury bei dem börsennotierten Maschinenbauer Süss MicroTec.

Fast 20 Jahre ist er als Aufsichtsrat in einem IT-Unternehmen aktiv und veröffentlichte zum Thema Bonitätsprüfung und "Praxiswissen Bankrecht" im Frankfurt School Verlag. Zu den Kunden zählen Finanzdienstleister aus allen Bankgruppen inklusive den Großbanken sowie zahlreiche Berater der Finanzindustrie sowie IT-Dienstleister, die für die Branche tätig sind. Weitere Details zum Unternehmen und den Dozenten unter:

www.keilhammer-consulting.de Kontakt

Keilhammer Consulting & Training - Günter Keilhammer

Jutta Oppermann

Rotdornweg 35

82024 Taufkirchen

089 37061319

jo@keilhammer-consulting.de

www.keilhammer-consulting.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten