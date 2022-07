Startseite Speisekarten erstellen: Individualität gewinnt! Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-07-27 15:38. "Die Speisekarte ist die persönliche Unterschrift des Gastgebers", das weiß man bei Reischl Speisekartenmanufaktur. Doch wie kann man diese individuelle Unterschrift gestalten? Tipps vom Profi. Seit mehr als 120 Jahren erstellt man in der österreichischen Speisekartenmanufaktur hoch qualitative, individuelle Speisekarten und unterstützt damit Gastgewerbebetriebe, individuell und professionell aufzutreten. Speisekarten erstellen erfordert Erfahrung und Kenntnis - all das bieten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Reischl Speisekartenmanufaktur. Seit 1891 produziert man hier Speisekarten - über 120 Jahre Tradition und Erfahrung spiegeln sich in einem wohlüberlegten und vielfältigen Sortiment wider. Von der Speisekarte mit Lodenumschlag bis zum schicken Menüboard aus Holz ist hier alles zu bekommen, und das in fast jeder gewünschten Farbe und mit verschiedensten Veredelungen. Zu diesen gehören zum Beispiel Prägungen, Bestickungen oder Lasergravuren. Damit lassen sich Speisekarten so individuell gestalten wie noch nie! Die Zeiten, in denen man mit lieblos laminierten Menükarten seine Gäste empfing, sind vorbei. Was in der gehobenen Gastronomie immer schon zur Grundausstattung gehörte, setzt sich nun in der gesamten Bandbreite von Restaurants und Gaststätten durch: Wohl überlegte und liebevoll gestaltete Speise- und Getränkekarten, die dem Gast vermitteln, dass er nicht nur willkommen, sondern auch hochgeschätzt ist. Die wichtigsten Eckpunkte zum Erstellen einer Speisekarte:

• Materialien, die zum Unternehmen passen

• Qualitativ hochwertige Papiere

• Ausgewählte Schriftsorten und Farben Bei Reischl Speisekartenmanufaktur kann man genau zu diesen Eckpunkten mit Rat und Tat zur Seite stehen und so das perfekte Produkt zusammen stellen. Das gesamte Sortiment sowie Kontaktdaten und Bestellmöglichkeiten können auf der Website eingesehen werden www.speisekarten.de . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Reischl+Sohn GmbH

Herr Roman Breitenfelner

Dichtled 1a

5112 Lamprechtshausen

Österreich fon ..: +43 (0)6274-7331-5

fax ..: +43 (0)6274 75616

web ..: http://reischl.at/

email : menu@reischl.at Handarbeit. Made in Austria! Bei Reischl+Sohn finden Sie die richtige Inspiration für Ihre persönliche Traumkarte. Ob Menükarten aus Kork, Hoz, Filz oder Stein - alle Karten werden von Hand gefertigt. Wir achten auf die feinen Details und bieten beste Qualität zu fairem Preis. Seit 1891 lieferte das Unternehmen Reischl Menükarten an Gasthäuser, Hotels und Cafes. Mehr als 120 Jahre Tradition und Erfahrung spiegeln sich in den Produkten wider. Zahlreiche namhafte Betriebe und Hotelgruppen in ganz Europa lassen mittlerweile ihre Menükarten bei Reischl+Sohn produzieren. Pressekontakt: Reischl+Sohn GmbH

Herr Roman Breitenfelner

Dichtled 1a

5112 Lamprechtshausen fon ..: +43 (0)6274-7331-5

web ..: http://reischl.at/

email : presse@romanahasenoehrl.at Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten