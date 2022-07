Benchmark grenzt mehrere neue Bohrziele neben der Gold-Silber-Lagerstätte AGB ab

Edmonton 27. Juli 2022 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) - freut sich, ein Update zur Explorationsbohrplanung auf mehreren neuen Zielen in unmittelbarer Nähe der Lagerstätte AGB Siehe Pressemeldung vom 13. Juni 2022

mit 619.000 Unzen (1,65 Gramm pro Tonne Goldäquivalent) in der Kategorie nachgewiesen und angedeutet bereitzustellen. Die Ziele umfassen ein großes, kilometerweites, durch Verwerfungen begrenztes geophysikalisches Ziel, das an die bestehende Lagerstätte angrenzt. Das unternehmenseigene Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Lawyers befindet sich in einer über Straßen zugänglichen Region des produktiven Gebiets Golden Horseshoe im nördlichen British Columbia, Kanada.

John Williamson, CEO, sagte: Wir entwickeln weiterhin große neue Ziele in unmittelbarer Nähe zu den bestehenden Lagerstätten, die noch nie durch Bohrungen überprüft wurden. Diese neuen Ziele weisen ähnliche geochemische und geophysikalische Eigenschaften auf wie die bekannten Mineralisierungszonen in unmittelbarer Nähe der hochgradigen Lagerstätte AGB. Die neuen Ziele zeigen ein beträchtliches Potenzial für neue Entdeckungen und sind vorrangige Bohrgebiete. Das Unternehmen arbeitet weiterhin an der Fertigstellung seiner vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA, Preliminary Economic Assessment) und bringt derzeit geotechnische Bohrungen für die Machbarkeitsstudie 2023 nieder.

Wichtigste Punkte des Zielgebiets AGB

- Große ungeprüfte geophysikalische Widerstandsanomalie in der Nähe von AGB.

o Dieser Widerstandskörper wird als mögliche Verkieselung im Zusammenhang mit einer Mineralisierung interpretiert, die mit einem großen, steil einfallenden Verwerfungssystem in Verbindung steht.

- Drei Bodenanomalien, die sich im Streichen etwa 3 km nördlich und innerhalb desselben strukturellen Korridors wie AGB befinden und mit der Mineralisierung im Hangenden in Zusammenhang stehen.

o Zusammenfallende geophysikalische VLF-Anomalien, ähnlich jenen, die bei AGB beobachtet wurden.

- Diese verdeckten Ziele wurden weder in der Vergangenheit noch in jüngster Zeit abgebohrt und haben ein hohes Entdeckungspotenzial für zusätzliche Gold-Silber-Unzen, da sie sich in der Nähe der bestehenden Lagerstättengebiete bei Lawyers befinden.

- Vorrangige Bohrziele für die bevorstehende Sommerkampagne.

Das Unternehmen hat mehrere interessante Ziele identifiziert, die möglicherweise mit einer Mineralisierung in der Nähe der hochgradigen Lagerstätte AGB in Zusammenhang stehen und geochemische Bodenanomalien umfassen, die mit geophysikalischen IP- und VLF-Anomalien in Gebieten zusammenfallen, die keine Aufbisse besitzen. Diese verdeckten Ziele befinden sich sowohl parallel als auch im Streichen der nach Norden verlaufenden Verwerfungen, die die Mineralisierung bei AGB kontrollieren.

Abbildung 1: Übersichtskarte der Lagerstätte AGB und der höffigen geochemischen und geophysikalischen Ziele in der Nähe des Hauptlagerstättengebiets.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66850/2022-07-27 Benchmark Metals News - AGB New Targets (final)_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 2: Profilschnitt durch die Lagerstätte AGB, der einen günstigen IP-Widerstand zeigt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66850/2022-07-27 Benchmark Metals News - AGB New Targets (final)_DEPRcom.002.jpeg

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Die Ergebnisse zu den Proben wurden von ALS Global Laboratories (Geochemische Abteilung) in Vancouver, Kanada (einem ISO/IEC 17025:2017-zertifizierten Betrieb) analysiert. Die Probenahme erfolgte durch Mitarbeiter der Firma unter der Leitung von Rob L'Heureux, P.Geol. Beim Transport und bei der Einlagerung sämtlicher Proben wird eine sichere Überwachungskette gewährleistet. Der Goldgehalt wurde anhand einer Flammprobe mit Atomemissionsspektrometrie und soweit erforderlich abschließend noch gravimetrisch untersucht (+10 g/t Au). Bei allen Proben erfolgte ein Aufschluss mit vier Säuren mit einer 48-Element-ICP-MS-Analyse, Silber- und Basismetallwerte über dem Grenzwert wurden nochmals anhand der Atomabsorption oder Emissionsspektrometrie ausgewertet. Gesteinssplitterproben aus Ausbissen/Grundgestein sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die im Projektgelände vorhandene Mineralisierung.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Benchmark Metals

Benchmark Metals Inc. ist ein kanadischer Gold- und Silberexplorer, der derzeit das Gold-Silber-Projekt Lawyers in der ertragreichen Bergbauregion Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia erweitert. Das Unternehmen besitzt sämtliche Rechte an diesem Projekt. Das Projekt umfasst drei mineralisierten Lagerstätten, in denen die Mineralisierung für eine Erweiterung offensteht, sowie über +20 neuen Zielzonen entlang des 20 Kilometer langen Trends Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66850/2022-07-27 Benchmark Metals News - AGB New Targets (final)_DEPRcom.003.png

www.metalsgroup.com

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

John Williamson e.h.

John Williamson, Chief Executive Officer

