Startseite Greenwashing aus Versehen? Bis zu 98 % des ökologischen Fußabdrucks stammen aus der Lieferkette Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-07-27 13:11. Expertenkommentar von Patrick Klaver Greenwashing ist nicht immer gewollt - in vielen Fällen ist es das Resultat von fehlerhaften oder falsch interpretierten Daten aus der Supply Chain. Wie es dazu kommen kann und wie Unternehmen dieser Gefahr vorbeugen können, erklärt Patrick Klaver (https://www.linkedin.com/in/klaverpatrick/), MD Europe bei Assent Inc. (http://www.assent.com/) (Assent), einem führenden Anbieter im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagement in Lieferketten. Die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten wächst und verleitet immer mehr Unternehmen zu extensiver ESG-Kommunikation. Doch stellt sich hier im Zug externer Recherchen heraus, dass die getroffenen Aussagen nicht der Realität entsprechen, drohen Greenwashing-Vorwürfe und damit ein gewaltiger langfristiger Verlust von Reputation und Vertrauen auf Kundenseite. Bevor Unternehmen sich mit Nachhaltigkeit schmücken oder ESG-Reports veröffentlichen, sollten sie für eine fundierte Basis transparenter und zuverlässiger Daten sorgen. Greenwashing in der Lieferkette führt zu Dominoeffekten Greenwashing ist oft nicht das Resultat einer absichtlichen Täuschung. Häufig liegt das Problem darin, dass Daten aus der Lieferkette nicht vorliegen, fehlerhaft oder falsch interpretiert sind. Je nach Industrie stammen laut UN (https://www.unpri.org/download?ac=1894) bis zu 98 % des ökologischen Fußabdrucks nicht aus der eigenen Produktion, sondern aus der Lieferkette. Betreibt ein Zulieferer wissentlich oder unwissentlich Greenwashing, führt dies zu einem Dominoeffekt, der die ESG-Ziele aller nachfolgenden Unternehmen in der Supply Chain in Gefahr bringt. Um das eigene ESG-Programm zu stützen, ist es daher unabdingbar, für eine transparente Lieferkette zu sorgen - insbesondere für Hersteller komplexer Produkte. Eine fundierte Datenbasis sorgt dafür, dass die eigene ESG-Kommunikation einer Due Diligence standhält und Nachhaltigkeitskommunikation nicht zur Gefahr wird. Zudem garantiert sie das Einhalten von Compliance-Vorschriften und die gewonnene Transparenz erlaubt es, die eigene ESG-Performance zu verbessern. Unternehmen, die Nachhaltigkeit kommunizieren wollten, sollten für ihre Lieferkette ein Programm für das Nachhaltigkeitsmanagement aufsetzen, das über Zeit wachsen kann. Der erste Schritt sind Product Compliance und ein zuverlässiges System zur Erfassung von Produktdaten. Dies kann als Grundlage für eine Due Diligence dienen, um einen tieferen Einblick in die Lieferkette zu erhalten. Assent schlägt ein Modell mit verschiedenen Stufen vor, das über Zeit wächst, von einer grundlegenden Einhaltung von Vorschriften bis hin zu einem umfassenden Nachhaltigkeitsmanagement. Kontaktieren Sie uns gerne für ein persönliches Gespräch mit Patrick Klaver oder einen ausführlichen Fachartikel. Assent ist eine Lösung für das Nachhaltigkeitsmanagement in der Lieferkette, die Herstellern von komplexen Produkten hilft, verantwortungsvolle Produkte auf den Markt zu bringen. Da Lieferketten ursprünglich nicht um den Aspekt der Nachhaltigkeit aufgebaut wurden, geht die Lösung von Assent über Lieferanten und ihren Produkten hinaus sogar bis zu den Stoffen innerhalb einzelner Bestandteile, um so die vollständige Komplexität der Produktion zu erfassen. Assent wurde von Experten für Regulierung, Kunden und Lieferanten entwickelt und ist die Grundlage für unternehmensübergreifende Nachhaltigkeit. Mit Hauptsitz in Ottawa, Kanada, und europäischen Niederlassungen in Amsterdam sowie Büros in Kenia und Malaysia, beschäftigt Assent mehr als 800 Problemlöser, die sich für Kunden auf der ganzen Welt einsetzen. Assent deckt auf, was verborgen ist, validiert, was gut ist und hilft, unerwünschte Überraschungen zu vermeiden, damit die nachhaltigsten Unternehmen der Welt Erfolg haben.

Erfahren Sie mehr über fundierte Nachhaltigkeit - von der Produktkonformität bis zu ESG - unter https://www.assent.de Firmenkontakt

Assent Inc.

Corinna Voss

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 89 99 38 87 30

assent@hbi.de

www.assent.de Pressekontakt

HBI GmbH

Corinna Voss

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 89 99 38 87 30

assent@hbi.de

www.assentcompliance.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten