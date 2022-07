Startseite Großer Erfolg: ZUKIPRO Zukunftsforum am 19/7/2022 in Kassel Pressetext verfasst von Zukipro am Mi, 2022-07-27 12:46. Welche Herausforderungen stellen sich für mittelständische Unternehmen im Mittelstand hinsichtlich der digitalen Transformation?

Welche Mittel helfen, Künstliche Intelligenz erfolgreich in die Praxis zu übertragen?

Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft diskutierten vor vollem Saal am 19.07.22 beim ZUKIPRO-Zukunftsforum in Kassel.

Highlight der Veranstaltung war das Projekt ZUKIPRO. ZUKIPRO unterstützt Handwerker und kleine und mittlere Unternehmen in puncto Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz.

Die Digitalministerin Prof. Dr. Sinemus bereicherte unsere Veranstaltung sowohl mit Vorträgen zu Künstlicher Intelligenz als auch innerhalb der Podiumsdiskussion. Best Practice Unternehmen gaben einen Einblick, wie sie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz konkret nutzen. Im KI-Labor der Universität Kassel konnten Besucher hautnah Künstliche Intelligenz und digitale Technik erleben und selber ausprobieren. Im Anschluss an die Veranstaltung standen unsere Experten Rede und Antwort auf Fragen wie diese:

• Ich habe das und das vor, wie soll ich da vorgehen, womit soll ich anfangen?

• Wie lange dauert dieser oder jener Prozess?

• Ich habe dies und das gesehen bei einer Firma, aber die sind 3x so groß wie wir; ist das trotzdem was für uns?

• Müssen meine Mitarbeiter umgeschult werden?

• Wie hoch ist der Aufwand?

• Wo genau liegt der Vorteil, ab wann rechnet sich das?

• Wie fange ich die Verluste während der Umstellungszeit auf? ….

Die Atmosphäre war sehr herzlich und jede Menge neuer Kontakte wurden geknüpft. Wir freuen uns schon auf die nächste Veranstaltung und bedanken uns bei allen Teilnehmenden und Projektpartnern: Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen

RWTH Aachen University

Institut für Technologie und Arbeit e.V.

Technische Universität Darmstadt

Technologieland Hessen

IHK Kassel-Marburg

Universität Kassel

Wirtschaftsinformatik Universität Kassel

Regionalmanagement Nordhessen GmbH

