WaWaCo optisch und kulinarisch in neuem Glanz am Weissenhäuser Strand

27. Juli 2022 - Die Wakeboard- und Wasserskianlage WaWaCo im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser wurde in modernem Karibik-Look gestaltet - die Außenterrasse und das Bistro erstrahlen so in ganz neuem Glanz. Bunte Tische und Stühle in Sonnengelb, Fuchsiapink und Salbeigrün innen und außen, Flamingos und Dschungelpflanzen an den Bistro-Wänden und gemütliche Holzsofas mit dicken Kissen, die zum Verweilen einladen - Karibik-Feeling an der Ostsee.

"Außerdem haben wir unser Speiseangebot verändert - unsere Gäste legen als Sportlerinnen und Sportler viel Wert auf gesunde und nährstoffhaltige Ernährung. Dies spiegelt sich in unserem neuen Angebot von verschiedenen Poke-Bowls wider. Man kann sich entweder für einen der fünf Signature-Bowls entscheiden und Classy Chicken, Baltic Tuna, Vegan Dream, Spicy Shrimp oder Sweet"n Spicy Salmon genießen. Oder die Gäste werden selber kreativ und mixen sich "ihren" eigenen Poke-Bowl: Zuerst eine Basis aus Reis, Nachos, Salat oder Vollkornreis, dann Mix-it mit fünf verschiedenen Zutaten nach Wahl, anschließend Protein-it mit Hähnchen, Lachs, Crevetten oder veganen Erbsenproteinbällchen, dann eine Sauce wählen und am Ende drei Lieblingstoppings wie Sesam Rosinen oder Cashewnüsse dazugeben - fertig ist der gesunde, leckere und einzigartige Poke-Bowl", erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand. Weitere Informationen finden interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de.

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant "Sonnenrose", die "Osteria" und das "Heimisch" bis hin zum American Diner und zum "Möwenbräu" inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers "Möwenbräu" - kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

