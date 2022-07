Startseite Dr. Reuter Investor Relations: Wissenschaftliche Studie bestätigt Wirksamkeit der CBD-Hautpflegeline SHIR™ Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-07-27 11:28. Cannabinoide haben sich aufgrund ihres breiten Wirkungsspektrums und marginaler Toxizität im Pharma-Bereich bereits etabliert und stehen im Fokus richtungsweisender Forschungsaktivitäten. Hierzu zählt zum Beispiel die gezielte, wahrscheinlich deutlich effektivere, injizierte Verabreichung von CBD mithilfe der Liposomen-Technologie (LPT), die Innocan Pharma entwickelt. Doch auch die Haut - das größte, menschliche Organ - kann von den positiven Eigenschaften der Cannabinoide profitieren. Da die Haut über zahlreiche CB-Rezeptoren verfügt, kann sie auch Cannabinoide aktivieren, die äußerlich aufgetragen werden und die Hydration, Hautgesundheit und Faltenreduktion erwiesenermaßen verbessern. Innocan Pharma (WKN: A2PSPW) hat mehrere Premiumlinien von Dermakosmetikprodukten entwickelt, die eine maßgeschneiderte Mischung aus hoch konzentrierten Inhaltsstoffen enthalten und mit CBD formuliert sind. So zum Beispiel die innovative Hautpflegemarke SHIR. SHIR: Beauty meets Science Gegenwärtig umfasst das SHIR-Portfolio zwei Produktlinien: - The CBD MUST Collection ist eine Basis-Pflegeserie für die Haut ab 25 bestehend aus acht Produkten, wie z.B. das CBD MUST Augen-Serum, die CBD MUST Face Creme oder das CBD MUST Face Glow Oil. o Alle SHIR CBD MUST Hautpflegeprodukte enthalten 100 mg CBD sowie hoch konzentrierte Inhaltsstoffe, die die Haut nähren, mit Feuchtigkeit versorgen und ihr ein natürliches Strahlen verleihen. SHIR CBD MUST unterstützt die Förderung der Hautelastizität und -verjüngung und verleiht Anwenderinnen ein jugendliches Aussehen. Alle ergänzenden Inhaltsstoffe, wie z.B. Hyaluron, Koffein oder Vitamin C, wurden sorgfältig ausgewählt, um eine effektive, synergetische Wirkung zu erzielen und miteinander zu harmonieren. - The CBD+ Premium Collection für die reifere Haut ab 35 ist eine Anti-Aging-Hautpflegekollektion mit hochwirksamen Inhaltsstoffen und einer dreifachen Dosis (300 mg) rein pflanzlichen CBDs. Die fünf Produkte der Premium-Marke wurde entwickelt, um die natürliche Ausstrahlung der Haut zu verbessern und die Faltentiefe nachweislich zur reduzieren. Alle SHIR Beauty & Science Produkte wurden klinisch getestet, auf Produktsicherheit geprüft und im Meldeportal für kosmetische Produkte registriert. Deren Wirksamkeit wurde zudem in externen Studien von INOVAPOTEK, Pharmaceutical Research and Development (Portugal), untersucht und bewiesen. Unabhängige Studie bescheinigt Wirksamkeit Das Ziel von SHIR Beauty & Science Produkten ist es, Anwenderinnen ein optimales Resultat zu bieten: Eine nachweisbare Faltenreduktion und ein verbesserter Feuchtigkeitsgehalt der Haut. Eine kosmetische, klinische Studie mit 20 Freiwilligen konnte den Anti-Aging-Effekt belegen: Nach der Anwendung des SHIR Premium CBD Facial Serum zeigte sich eine Reduktion der Falten auf der Gesichtshaut um 90 % bis 95 %. Die Studie bestätigte auch die feuchtigkeitsspendende Wirkung: Das Prüfprodukt erzielte eine statistisch signifikante Erhöhung des Feuchtigkeitsgehalts der Haut um bis zu 164,66 % nach der Anwendung eines einzelnen Produkts im Vergleich zur negativen Kontrollgruppe. Über Innocan Pharma Innocan Pharma ist ein innovatives Pharmaunternehmen, das Produkte entwickelt, die die einzigartigen Eigenschaften von Cannabinoiden in Kombination mit intelligenten Verabreichungsformulierungen erforscht und patentiert. Innocan nutzt zum einen das Potenzial von Liposomen, um die Effektivität von Medikamenten auf CBD-Basis zu verbessern. Das israelische Unternehmen hält die weltweiten Rechte für die Lizenzierung der Studienergebnisse und Produkte, die auf der richtungsweisenden LPT-Technologie basieren. Zum anderen zeigt das SHIR Hautpflege-Portfolio, dass Cannabinoide in Kombination mit hoch konzentrierten Inhaltsstoffen einen wesentlichen Beitrag zur Hautgesundheit und Verbesserung der Hautbeschaffenheit liefern können. Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien? Oder zu Innocan Pharma? Dann lassen Sie sich in unseren Verteiler eintragen mit dem Stichwort: Nebenwerte bzw. Innocan Pharma. Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu Innocan Pharma

ISIN: CA45783P1027

WKN: A2PSPW

innocanpharma.com

Land: Kanada / Deutschland Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit Innocan Pharma existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Innocan Pharma. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Der Artikel kann im Vorfeld der Veröffentlichung Innocan Pharma vorgelegt worden sein. Dies dient der Gewährleistung korrekter Unternehmensangaben. Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Innocan Pharma abgerufen werden: innocanpharma.com/investors/?lang=de Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes. Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Innocan Pharma vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen. Aktien von InnoCan Pharma können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden. Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

Deutschland email : ereuter@dr-reuter.eu Pressekontakt: Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt email : ereuter@dr-reuter.eu Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten