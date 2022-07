Startseite Musik, Film, Emotionen: Handvoll Glücklichkeit Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-07-27 10:18. Ein Werbefilm von Gustavo Gusto mit der Musik von Fidi Steinbeck Geretsried/Hamburg, 27. Juli 2022. Selten hat ein Lied so gut zu einem Film gepasst, wie der Song "Handvoll Glücklichkeit" der Hamburger Singer/Songwriterin Fidi Steinbeck zu einem Werbefilm von Gustavo Gusto. Harmonie und Emotionen pur. In dem Film stellt Gustavo Gusto seine Eissorten vor. Das Unternehmen aus dem bayerischen Geretsried ist in erster Linie ein Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen. Seit 2021 wird unter der Marke Gustavo Gusto allerdings auch Speiseeis angeboten. Zu sehen ist der dreiminütige Film "Fliegende Eisdiele" auf YouTube https://www.youtube.com/watch?v=4DVWA6s_qPg und der Landingpage https://gustavo-gusto.de/eis/ von Gustavo Gusto. Getragen wird diese besondere und emotionsgeladene Filmatmosphäre durch den gefühlvollen Song "Handvoll Glücklichkeit" von Fidi Steinbeck. Die Poesie in ihren Worten und Noten verschmilzt im wahrsten Sinne mit den Bildern der Eisüberraschung und beschreibt ungekünstelt, dass es oftmals genau die kleinen Dinge im Leben sind, die Glücklichkeit vermitteln und Menschen positiv stimmen. "Und genau dieses Gefühl wollten wir transportieren, zumal es generell gut zur Haltung von Gustavo Gusto passt", sagt Michael Götz, CMO von Gustavo Gusto. "Die positive Stimmung entsteht durch die Euphonie der gut gelaunten Menschen, den beeindruckenden Filmbildern und der bewegenden Musik." Fidi Steinbeck, unter anderem bekannt aus dem TV-Format "The Voice of Germany", sagt: "Ich wollte mit meinem Song zeigen, dass oft schon kleine Gesten wie ein Blick, ein nettes Wort oder eine Umarmung ausreichen, um uns gegenseitig ein gutes Gefühl zu geben - eben genau diese kleine "Handvoll Glücklichkeit"! Ich freue mich total, dass mein Song also nicht nur musikalisch, sondern auch inhaltlich so gut zu der Kampagne von Gustavo Gusto passt." Überraschungsaktion mit "fliegender Eisdiele" fasziniert die Menschen Für die Filmaufnahmen in Hamburg wurde ein Lkw mit Arbeitsbühne aufwendig in den Gustavo Gusto-Look verwandelt. Der "Steiger" selbst wurde zu einer kleinen Gustavo Gusto-Eisdiele. Nicht fehlen durfte bei den Aufnahmen ein sympathischer Gelatiero, der die Eiskugeln formte und damit die Menschen in schwindelerregender Höhe auf ihren Balkonen überraschte. "Es war toll zu sehen, welche Faszination unsere "Fliegende Eisdiele" bei den Menschen auslöste. Die Stimmung war ganz besonders und hat Erwachsene wie Kinder gleichermaßen in ihren Bann gezogen", schwärmt Michael Götz noch heute von den Aufnahmen. Im Rahmen einer Digital- und Social-Media-Kampagne werden Cutdowns des Films, mit 6 Sekunden bzw. 15 Sekunden, auf Facebook, Instagram und

YouTube eingesetzt. Fidi Steinbeck: Pop mit Charme, Cello und Poesie Die Songs der Hamburger Singer/Songwriterin Fidi Steinbeck (https://www.fidiswelt.de) sind wie eine Umarmung. Emotional, nah und sich ihrer Umwelt bewusst malt sie mit poppigen Melodien, ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrem Cello musikalische Bilder, in denen wir uns sofort wiederfinden können. Das Gustavo-Gusto-Speiseeis Unter der Marke Gustavo Gusto gibt es aktuell sechs verschiedene Sorten von Speiseeis: Vanille, Schoko, Joghurt-Honig, Zitronen-Sorbet, Himbeer-Sorbet und neu den sog. "Doppel-Lecker". Bei allen Gustavo Gusto-Eissorten stammen zahlreiche Zutaten aus ökologischer Landwirtschaft. Es werden keine künstlichen Aromen, keine Geschmackverstärker, keine Emulgatoren, keine Konservierungsstoffe und keine Farbstoffe eingesetzt. Credits Für die Umsetzung des atmosphärischen und emotionalen Films zeichnen die Hamburger Produktionsfirma Element E und der Regisseur Florian Meimberg verantwortlich. Ton und Musik übernahm German Wahnsinn. Die Idee zur Kampagne entstand inhouse durch Michael Götz (Creative Direction), Jan Berg (Art Direction) und Heiko Behnen (Text). Weitere Informationen unter www.gustavogusto.com, bei Facebook https://www.facebook.com/pizzagustavogusto und auf Instagram https://www.instagram.com/pizzagustavogusto Gustavo Gusto ist in erster Linie ein Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen, die möglichst authentisch nach italienischem Rezept und mit feinstem, laktosefreiem Mozzarella sowie mit hochwertigen und soweit möglich regionalen Zutaten hergestellt werden. Seit 2021 wird in Deutschland unter der Marke Gustavo Gusto auch Speiseeis angeboten. Bei der Herstellung wird nur frische Vollmilch und frische Sahne verarbeitet sowie deutlich weniger Luft als meist üblich zugegeben. Es werden keine künstlichen Aromastoffe, keine Emulgatoren, keine Geschmacksverstärker, keine Konservierungsstoffe und keine Farbstoffe verwendet. Das Unternehmen und die Marke wurden mehrfach ausgezeichnet. Firmenkontakt

Gustavo Gusto

Christoph Schramm

Böhmerwaldstraße 55

82538 Geretsried

+49 8171 911 72 53

info@gustavogusto.com

wwww.gustavogusto.com Pressekontakt

Gustavo Gusto

Patricia Franzius

Böhmerwaldstraße 55

82538 Geretsried

+49 8171 90 83 830

p.franzius@gustavogusto.com

wwww.gustavo-gusto.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten