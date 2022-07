Corona ist in diesem Sommer überall! Warum wir durch den derzeitig leichtfertigen und ignoranten Umgang mit dieser Gefahr täglic

Seit über zwei Jahren begleitet uns nun schon die Corona-Pandemie, zwei Jahre, die unser Leben völlig auf den Kopf gestellt haben. Die Erinnerung an eine Welt ohne Covid-19 rückt in weite Ferne, diese Erinnerung wurde schon lange von großen Zweifeln abgelöst, ob wir diese Pandemie eigentlich je wieder loswerden. Im Vergleich zum Sommer des letzten Jahres, in dem wir von einer heftigen Corona-Welle verschont geblieben sind, hat uns diesen Sommer die Pandemie besonders stark im Griff. Das sagen zumindest die aktuellen Fallzahlen. Unser derzeit leichtfertiger Umgang, der fast schon in die Richtung geht, dass die Existenz der Pandemie von der Gesellschaft komplett ignoriert wird, sagt etwas anderes.

Aktuelle Covid-19 Trends und Zahlen

Diesen Sommer scheint sich das Coronavirus durch die Omikron-Variante besonders schnell auszubreiten. Aktuell meldet das rund 140.000 Neuinfektionen bundesweit. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt somit 740,3. Allerdings sind das nur Zahlen, an denen man sich orientieren kann, während Experten davon ausgehen, dass das RKI hier nicht alle Fälle miteinberechnen kann und die Dunkelziffer somit noch um einiges höher ist. Oft werden zum Beispiel nur durch PCR-Tests erfasste Infektionen in diesen Statistiken miteinberechnet. Wenn die Fallzahlen weiter ansteigen, besteht die Gefahr weiterhin, dass die Krankenhäuser und das Pflegepersonal überlastet werden. Eine Verschlimmerung der Lage könnte auch eintreffen, wenn die Sommerferien in den bestimmten Bundesländern vorbei sind und die SchülerInnen ohne Maske zurück in den Unterricht gehen.

Maßnahmen der Regierung gegen die Pandemie

Die aktuellen Maßnahmen der Regierung, um den Aufwärtstrend der Infektionszahlen zu stoppen, halten sich in Grenzen. Die Frage stellt sich natürlich auch, was eigentlich noch gemacht werden soll? Ein weiterer Lockdown ist diesen Sommer nicht zu erwarten. Auch von der Wiedereinführung der Maskenpflicht ist noch kein Anzeichen zu sehen. Immunität gegen Covid-19 und die aktuelle Variante ist kaum durch die derzeitigen Impfstoffe zu erreichen. Trotzdem wird bestimmten Personengruppen eine vierte Impfung empfohlen, in der Hoffnung, die Menschen vor schlimmen Krankheitsverläufen zu schützen. Ignorieren die europäischen Regierungen der Ernst der Lage? Nicht nur die WHO fordert strengere Maßnahmen, besonders, wenn man in den Herbst blickt.

Der gesellschaftliche Umgang mit Corona im Sommer 2022

Es ist völlig klar, dass man bei dem derzeitigen Umgang mit der Pandemie nicht nur auf die Regierung blicken sollte, sondern auch auf die Gesellschaft im Allgemeinen. Diesen Sommer entsteht auf den ersten Blick der Eindruck, dass die deutsche Gesellschaft in ein Leben vor der Pandemie zurückgekehrt ist. Fast jeder verreist dieses Jahr wieder, die Flughäfen sind überfüllt und ganze Menschenmassen treffen bei großen Konzerten aufeinander. Und das alles zum Großteil ohne Maske. Mit diesem Verhalten hat sich die Gesellschaft dazu entschieden, leichtfertig mit der Pandemie und somit auch mit ihrer Gesundheit umzugehen.

Was die Pandemie mit uns gemacht hat

Diese Aussage ist so zwar korrekt, aber was wäre die Alternative? Nach zwei Jahren scheint unsere Geduld mit Corona am Ende zu sein, irgendwann müssen wir ja wieder in unser alltägliches Leben zurückkehren, denn die Pandemie macht nicht den Eindruck, so schnell wieder zu verschwinden. Es ist ein unfassbarer Zwiespalt – versuchen wir uns und unsere Gesundheit zu schützen oder entscheiden wir uns dafür, unser Leben in vollen Zügen zu genießen. Denn was ist unser Leben wert, wenn wir es für immer von Covid-19 bestimmen lassen?

Ein Ausblick – Was wird diesen Herbst noch auf uns zukommen?

Angesichts der aktuellen, schon im Sommer extrem hohen Fallzahlen, möchte man eigentlich keinen Ausblick in den kommenden Herbst wagen. Es scheint nicht so, als würde sich die Lage in den kälteren Monaten entspannen. Das haben die vergangenen Jahre gezeigt. Wie heftig die im Herbst auf uns zukommende Coronawelle wird, hängt von folgenden Faktoren/Fragen ab:

– Wird uns die Omikron-Variante weiterhin betreffen oder kommt womöglich eine ganz andere, neue Variante auf die Welt zu?

– Gibt es bald ein neuer, wirksamerer Impfstoff?

– Wird die Regierung die Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen, in Schulen und Geschäften wieder einführen?

– Ist die Lage so schlimm, dass es doch noch zu einem weiteren Lockdown kommen muss?

Die Antwort auf diese Fragen kann uns nur die Zukunft zeigen. Fakt ist allerdings, dass wohl keine einfache Zeit auf uns zukommen wird, trotzdem müssen wir versuchen, das beste aus der Situation zu machen.

