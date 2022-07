Startseite Freehold Areas in Dubai Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-07-27 07:44. Beste Bezirke für Ausländer TOP Freizonengebiete in Dubai Dank seiner reichen Geschichte, seiner kulturellen Vielfalt, seiner hervorragenden Infrastruktur und seines gut entwickelten Immobilienmarktes ist Dubai eines der beliebtesten Reise- und Geschäftsziele weltweit. Außerdem bietet es das sicherste Investitionsumfeld in der gesamten Region. In Dubai gibt es ausgewiesene Freehold-Gebiete, in denen Ausländer volles Eigentum erwerben können. Dazu gehören unter anderem Dubai Marina, Al Barari, Jumeirah Islands und Motor City. In Dubai gibt es insgesamt 60 Freehold-Gebiete, so dass es recht zeitaufwändig sein kann, eine Immobilie auszuwählen und herauszufinden, welches Gebiet für Sie am besten geeignet ist. Aus diesem Grund haben wir eine vollständige Liste der Freehold-Gebiete in Dubai zusammengestellt, in der Sie mehr über deren Merkmale und Preisspannen erfahren können. Was sind Freehold-Zonen in Dubai? Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei den so genannten "Freehold"-Gebieten in Dubai um die vom Herrscher ausgewiesenen Bezirke, in denen Nicht-GCC-Bürger uneingeschränkt Immobilien besitzen können. Diese Gebiete wurden durch das Gesetz Nr. 7 von 2006 über die Grundbucheintragung im Emirat Dubai geschaffen. Artikel 4 des Gesetzes gab Nicht-EU-Bürgern das Recht, Immobilien in bestimmten Gebieten Dubais zu erwerben und ihre Rechte beim Dubai Land Department registrieren zu lassen. Der Eigentümer kann seine Immobilie verkaufen oder verpachten, ohne dass es zu größeren Problemen kommt. Außerdem hat der Eigentümer das Recht, Änderungen an der bestehenden Immobilie vorzunehmen oder größere bauliche Veränderungen vorzunehmen. Wichtig: In einigen der unten genannten Freehold-Gebiete gibt es auch Pachtgrundstücke oder solche, die ausschließlich für Emirati und GCC-Staatsangehörige bestimmt sind. TOP-Eigentumsgebiete für den Kauf von Wohnungen in Dubai

Zu den besten Gegenden für den Kauf von Eigentumswohnungen gehören Business Bay, Dubai Production City und Dubai Studio City, da sie alle eine große Auswahl an geeigneten Einheiten unterschiedlicher Größe für jeden Geldbeutel bieten. Arjan

Das in Dubailand gelegene Arjan wurde 2006 von der Dubai Properties Group eröffnet und verfügt über genügend Wohnungen, um 67.000 Menschen unterzubringen. Neben Wohngebäuden wurden auch Einzelhandels-, Büro- und Hotelflächen in die Anlage integriert. Arjan liegt zwischen Al Barsha South und Motor City und bietet leichten Zugang zu vielen Bildungseinrichtungen wie der Dubai Heights Academy, der Nord Anglia International School Dubai und vielen anderen. Es ist bekannt als ein ruhiges Viertel mit einer Auswahl an erschwinglichen Immobilien.

Barsha Heights

Barsha Heights, auch als TECOM bekannt, ist ein Wohn- und Geschäftsviertel, das an The Greens und Al Barsha Communities angrenzt. Hier befinden sich hauptsächlich Hochhäuser mit insgesamt über 95 fertiggestellten Projekten, darunter Apartmenthäuser, Hotels und Hotelapartments. Barsha Heights ist bei KMU und lokalen Unternehmen sehr beliebt und eignet sich daher nicht nur zum Wohnen, sondern auch für die gewerbliche Nutzung. Die Infrastruktur in diesem Viertel ist hervorragend, da es Apotheken, Restaurants, Arztpraxen, Kindergärten und andere wichtige Einrichtungen gibt. Bluewaters Island

Bluewaters Island by Meraas ist eines der beliebtesten Touristenziele im Nahen Osten und bietet Einzelhandels-, Unterhaltungs-, Gastronomie- und Wohnkomponenten. Die Hauptattraktion ist das neu eröffnete Ain Dubai, das höchste und größte Riesenrad der Welt. Auf Bluewaters Island befinden sich 10 Wohngebäude mit Einrichtungen wie Landschaftsgärten, Fitnessstudios, Kinderspielplätze, Schwimmbäder und Basketballplätze. Es gibt noch keine öffentlichen Verkehrsmittel auf der Insel, aber sie ist bequem an die Sheikh Zayed Road angeschlossen. Außerdem befindet sich auf Bluewaters Island die Bluewaters Wharf, ein großer Platz mit 164 Einzelhandelsgeschäften, F&B-Lokalen und einer Auswahl an Unterhaltungsangeboten. Business Bay

Business Bay liegt am Dubai Water Canal und umfasst 64 Millionen Quadratmeter an Eigentumswohnungen. Dieser aufstrebende Bezirk ist bei Unternehmen und Investoren aus der ganzen Welt besonders gefragt. Laut dem städtischen Masterplan 2040 soll Business Bay neben Downtown Dubai zum wichtigsten Finanzzentrum des Emirats werden. Das Viertel grenzt an die Al Khail Road und die Sheikh Zayed Road und verfügt über wichtige Seeverkehrsstationen und die U-Bahn-Station Business Bay, so dass ein problemloses Pendeln mit jedem Verkehrsmittel möglich ist. Business Bay verfügt über Hochhäuser mit Studios, Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern sowie luxuriöse Penthäuser. Culture Village

Culture Village, oder Jaddaf Waterfront, ist eine Siedlung am Wasser mit Blick auf den Dubai Creek. Es liegt zwischen den beiden Brücken Al Garhoud Bridge und Business Bay Crossing und umfasst etwa 30 Wohnhäuser, Geschäfte und mehr als 2.000 Parkplätze. Wie der Name schon sagt, zielt Culture Village darauf ab, die traditionelle islamische und arabische Kunst durch Immobilienprojekte zu bewahren und zu präsentieren. Es bietet zahlreiche Einrichtungen für bildende und darstellende Künste, Museen und Literatur. Derzeit befindet sich das Gebiet noch im Aufbau, aber Culture Village bietet eine Reihe von Studios am Wasser und Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern in verschiedenen Größen und Grundrissen. Discovery Gardens

Discovery Gardens ist ein Wohnviertel in Jebel Ali, das zwischen der Emirates Road und der Sheikh Zayed Road liegt. Es umfasst über 26.000 erschwingliche Studios sowie 1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen. Da es in der Nähe einiger der begehrtesten Wirtschafts- und Geschäftszentren wie Dubai Media City und Dubai Internet City liegt, sind die Bewohner von zahlreichen Geschäfts- und Freizeitzentren umgeben. Discovery Gardens beherbergt fast 60.000 Einwohner und umfasst 291 Flachbauten, 3 medizinische Zentren und 200 Einzelhandelsgeschäfte. Nur einen Steinwurf entfernt befindet sich die Ibn Battuta Mall, das nach eigenen Angaben größte thematische Einkaufszentrum der Welt. Downtown Dubai

Downtown Dubai ist ein riesiges Wohn- und Geschäftsviertel im Norden von Dubai. Im Zentrum des Viertels befinden sich viele Hochhäuser mit Wohnungen, die mit Annehmlichkeiten von Weltklasse ausgestattet sind. Den Hausbesitzern stehen Erholungsräume, Whirlpools, Fitnessstudios sowie Innen- und Außenpools zur Verfügung. Etwas weiter vom Zentrum entfernt, in Downtown Dubai, gibt es auch niedrige Villen und Stadthäuser. Darüber hinaus gibt es in dieser Gemeinde viele rekordverdächtige Attraktionen wie die Dubai Mall, die Dubai Fountain, die Dubai Opera und den Burj Khalifa zu sehen. Immobilien in Downtown (https://www.immobilien-welt.ae/suchergebnisse-downtown) Dubai Creek Hafen

Dubai Creek Harbour ist eine Megastadt mit einer Fläche von 70 Millionen Quadratmetern, die von Emaar Properties und der Dubai Holding entwickelt wurde und derzeit gebaut wird. Direkt neben Ras Al Khor gelegen, wird das Gebiet Platz für über 200.000 Menschen und 450.000 Wohn- und Arbeitsstätten bieten. Der Masterplan sieht Straßen, Plätze, Parks, Plazas, multimodale Verkehrsmittel, Grünflächen, Gesundheits- und Hochschuleinrichtungen, Einzelhandelsflächen sowie eine Reihe von kulturellen Attraktionen vor. Hier wird der Dubai Creek Tower gebaut, der das derzeit höchste Gebäude der Welt, den Burj Khalifa, mit seiner erstaunlichen Höhe von 3.045 Fuß übertreffen soll. Dubai Harbour

Dubai Harbour liegt zwischen Emaar Beach und Dubai Marina und ist ein neues Einzelhandels- und Wohnprojekt von Meraas. Mit einer Fläche von 20 Millionen Quadratmetern soll das riesige maritime Projekt der größte Yachthafen der Region werden, in dem bis zu 700 Luxusyachten und Boote anlegen können. Neben Luxuswohnungen sieht der Masterplan auch den Bau von Bars, Hotels, Restaurants, Cafés und Einzelhandelsgeschäften vor. Das mit Spannung erwartete Herzstück der Anlage ist das Dubai Harbour Lighthouse, ein Luxushotel nach dem Vorbild des legendären Leuchtturms von Alexandria. Internationales Finanzzentrum Dubai

Mit Blick auf den Burj Khalifa und die Emirates Towers besteht das Dubai International Financial Center (DIFC) aus drei Bezirken: Einzelhandel, Gewerbe und Wohnen. Da es sich um das Finanzzentrum von Dubai handelt, sind hier nur 30 % der Grundstücke für Wohnungen vorgesehen. Das DIFC ist nicht nur ein freies Gebiet, sondern auch eine Freizone, was bedeutet, dass es keine Steuern auf Einkommen und Gewinne erhebt und auch die Rückführung von Kapital ermöglicht. Es ist geplant, sich um 13 Millionen Quadratmeter zu erweitern, und im Januar 2020 wird das Gebiet den Dubai Future District eröffnen, der das DIFC mit dem Dubai World Trade Center verbindet. Der Dubai Future District soll der größte auf die zukünftige Wirtschaft ausgerichtete Bezirk im Nahen Osten werden. Dubai Investment Park

Der DIP befindet sich in unmittelbarer Nähe des Geländes der Expo 2020 und des Industriegebiets Jebel Ali und besteht aus drei großen Zonen, darunter ein Industriekomplex, ein Geschäftskomplex und ein Wohnkomplex. Es gibt 7 Wohnsiedlungen, von denen 4 bereits fertiggestellt sind. Außerdem beherbergt DIP 2 Einkaufszentren, The Market und Souq Extra, sowie 6 Schulen, darunter die Greenfield Community School und die British Columbia Canadian School, um nur einige zu nennen. Ab 2021 gibt es hier über 12.000 Wohneinheiten, 90.000 Einwohner und 20 Millionen Quadratmeter Bürofläche. Dubai Yachthafen

Dubai Marina beherbergt zahlreiche Wohnwolkenkratzer, darunter den Princess Tower, das höchste Wohngebäude der Welt. Berühmt ist auch die Dubai Marina Mall, die über 130 Einzelhandelsgeschäfte, ein Kino mit 6 Sälen und einen Supermarkt bietet. Es gibt auch eine schön angelegte Promenade, die bei Läufern, Radfahrern und Spaziergängern sehr beliebt ist. Dubai Marina ist die größte Eigentumswohnanlage in Dubai, was die Anzahl der Gebäude und die Gesamtbevölkerung angeht. Darüber hinaus ist sie für Investoren und Endnutzer äußerst attraktiv, da sie die verkehrstechnisch am besten angebundene Siedlung der Stadt ist. Dubai Production City

Dubai Production City ist ein Mischnutzungsgebiet mit einer Fläche von 43 Millionen Quadratmetern in Dubailand, in der Nähe von Sports City. Sie wurde 2003 von der TECOM-Gruppe gegründet und ist eine geschäftsfreie Zone, die sich an Unternehmen richtet, die sich auf die Bereiche Verlagswesen, Verpackung, Druck, Grafik und Medienproduktion spezialisiert haben. Dubai Production City beherbergt sowohl Wohn- als auch Geschäftsgebäude, allerdings sind nur 40 % des Geländes erschlossen. Den Bewohnern stehen unter anderem ein Carrefour-Supermarkt und mehrere lokale Geschäfte zur Verfügung. Dubai Studio City

Studio City von der TECOM Group ist ein umfassendes Film- und Fernsehproduktionszentrum mit dazugehörigen Wohn- und Hotelanlagen. Es umfasst neben anderen Einrichtungen auch Werkstätten, Studios, Produktionsbüros und Tonstudios. Außerdem gibt es einen Einzelhandelsbereich, Bürogebäude, ein 130.000 Quadratmeter großes Lager und eine gleich große Werkstatt. Den Bewohnern der Wohnungen in Dubai Studio City stehen Gärten, Parks und Fitnessstudios zur Verfügung. Jumeirah Beach Residenz

Jumeirah Beach Residence, bekannt als JBR, ist die größte einphasige Wohn- und Geschäftssiedlung der Welt. Sie besteht aus 40 Türmen mit 6.500 Wohneinheiten, so dass das Gebiet eine Kapazität von 10.000 Einwohnern hat. JBR ist bekannt für einige der besten Bars, Hotels und Restaurants der Stadt, die bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebt sind. So befindet sich hier beispielsweise The Beach, ein Einkaufszentrum mit Strandpromenade, das 70 Einzelhandels-, F&B- und Unterhaltungsmöglichkeiten auf vier niedrigen Plätzen bietet. Außerdem gibt es einen großen Kinokomplex, einen Park, einen Beach Club und ein Zentrum am Wasser. Jumeirah Heights

Jumeirah Heights by Nakheel ist von der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und der Yalais Street aus leicht zu erreichen und liegt auch in der Nähe der Jumeirah Lake Towers. Die Anlage besteht aus 2 Clustern mit jeweils 3 Flachbauten. Den Bewohnern stehen zahlreiche Annehmlichkeiten wie Fitnessstudios, Swimmingpools, ein 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Parkplätze zur Verfügung. Jumeirah Heights liegt außerdem in unmittelbarer Nähe des 30.000 Quadratmeter großen Jumeirah Islands Pavilion, in dem sich ein Choithrams-Supermarkt, Einzelhandelsgeschäfte, Cafés und Restaurants befinden. Jumeirah Lakes Towers

Jumeirah Lakes Towers (JLT) ist ein gemischt genutztes Hafengebiet, das hinter dem oben erwähnten Dubai Marina-Gebiet liegt und das Dubai Multi Commodities Center beherbergt, die größte und am schnellsten wachsende Freihandelszone in den VAE. In diesem Gebiet befinden sich 87 Geschäfts- und Wohnhochhäuser, die um drei Seen und einen Park herum gebaut wurden. Derzeit leben in JLT über 35.000 Einwohner, darunter überwiegend junge Paare und Singles, die in diesem Gebiet arbeiten. Das Zentrum der Gemeinde ist die Uferpromenade mit Fitnessstudios, Gesundheitsclubs, Spas, medizinischen Kliniken und Schönheitssalons. In JLT liegen die Preise für 1-Schlafzimmer-Wohnungen bei mindestens 400.000 AED (109.000 USD). Liwan

Liwan ist ein von Mizin geplantes Mischnutzungsgebiet in Dubailand mit einer Gesamtfläche von 13 Millionen Quadratmetern. Es liegt verkehrsgünstig an der Kreuzung von Emirates Road und Al Ain Road, nicht weit von Dubai Silicon Oasis und Academic City entfernt. Liwan wurde von der Stadtstruktur San Franciscos inspiriert und ist in 4 Bezirke unterteilt: The Suburb, Downtown, The Ridge und Golden Gate District and Park. Es gibt 6 verschiedene Typen von Wohngebäuden mit 7 bis 15 Stockwerken auf einzelnen Grundstücken, die von Parks, Wasserfällen und einem See umgeben sind. Mirdif Hills

Mirdif Hills von DIRC mit einem Wert von 3 Mrd. AED ist ein gemischt genutztes Wohn-, Einzelhandels- und Gewerbegebiet in Mirdif. Das riesige Projekt erstreckt sich über 3,9 Millionen Quadratmeter und besteht aus 3 Clustern: Janayen Avenue, Nasayem Avenue und Al Multaqa Avenue. Die Siedlung umfasst insgesamt 1.054 Wohnungen, 128 Residenzen mit Service und ein Krankenhaus mit 230 Betten, das an den Mushrif Park angrenzt, den größten und ältesten Park in Dubai. Außerdem beherbergt Mirdif Hills das 4-Sterne-Hotel Millenium Place mit 116 Zimmern, Einzelhandelsflächen sowie Restaurants und Cafés. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören ein Swimmingpool und ein Kinderbecken, überdachte Parkplätze und ein Mehrzweckzentrum, um nur einige zu nennen. Old Town

Old Town ist die einzige Wohnsiedlung mit niedrigen Stockwerken im Stadtteil Downtown Dubai. Es wurde von Emaar entwickelt und hat seinen Namen von dem architektonischen Stil, in dem es erbaut wurde. Old Town besteht aus 6 separaten Zonen, darunter Kamoon, Miska, Zanzebeel, Zaafran, Reehan und Yansoon mit insgesamt 35 Gebäuden zwischen 3 und 7 Stockwerken. Old Town ist nur wenige Gehminuten von den beliebten Attraktionen Souk Al Bahar, Burj Khalifa und The Dubai Mall entfernt. Den Bewohnern der beliebten Wohnanlage stehen unter anderem ein Fitnessstudio, Squashplätze, ein Spielzimmer und ein Kinderspielplatz uneingeschränkt zur Verfügung. Park Gate Residences

Park Gate Residences wurde von der Wasl Asset Management Group entwickelt und ist ein Mehrgebäudekomplex in Wasl 1 mit 4 einzelnen Türmen. Insgesamt gibt es 746 Wohnungen mit Blick auf den Zabeel Park, die alle Zugang zu den modernsten Annehmlichkeiten haben. Dazu gehören ein begrüntes Podium, ein Fitnessstudio, ein Spielplatz und gastronomische Einrichtungen, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus gibt es eine Fülle von Parkplätzen im Keller und auf dem Podium, die den Hausbesitzern größtmöglichen Komfort bieten. Remraam

Die Remraam-Gemeinschaft der Dubai Properties Group hat ihren Namen von einer Pflanze, die in den Emiraten natürlich wächst, und ist Teil von Dubailand. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe des Expo 2020-Geländes, von Dubai Süd und dem Industriegebiet Jebel Ali. Remraam besteht aus 2 diskreten Untergemeinschaften: Al Ramth und Al Thamam, in denen 56 niedrige Wohnhäuser stehen, die von einer üppigen Parklandschaft und einer Vielzahl von Annehmlichkeiten umgeben sind. So gibt es beispielsweise Parks, Spazierwege, großzügige Terrassen, Swimmingpools, gepflegte Rasenflächen, Grillplätze und eine Moschee. The Greens

The Greens liegt neben dem Emirates Golf Club und ist eine etablierte Wohnsiedlung von Emaar Properties in der Emirates Living Area. Es gibt 10 mittelhohe Wohnkomplexe, die jeweils aus 4 Gebäuden mit 4-7 Stockwerken bestehen und von üppigem Grün mit Hecken und Blumenbeeten umgeben sind. Darüber hinaus verfügt The Greens über ein eigenes Einkaufszentrum und grenzt an die Sheikh Zayed Road, so dass die Bewohner leicht in die Stadt gelangen können. Zu den Gemeinschaftseinrichtungen gehören unter anderem Fitnessstudios, Grillplätze, Kinderspielplätze und Swimmingpools, die alle vor Ort vorhanden sind. The Views

The Views ist ebenfalls Teil von Emirates Living und besteht aus 10 Wohngruppen, die um einen See herum angelegt sind, direkt neben der oben erwähnten The Greens Community und dem Emirates Golf Club. Außerdem liegt es in der Nähe von Dubai Internet City, Dubai Marina und Dubai Media City. So können Sie eine ruhige, grüne Umgebung genießen und haben gleichzeitig leichten Zugang zu zahlreichen Freizeit- und Unterhaltungsangeboten in Dubai. Den Bewohnern von Views stehen Swimmingpools, Fitnessstudios und Spielplätze sowie eine Reihe von Restaurants zur Verfügung. Beste Eigentumsgebiete für den Kauf von Wohnungen und Villen in Dubai

Nachfolgend finden Sie eine Liste der attraktivsten Eigentumswohnungsgebiete für den Kauf von Villen und Wohnungen. Al Barari

Al Barari wird als das grüne Herz Dubais bezeichnet und ist die erste integrierte Luxus- und aktive umweltbewusste Siedlung der Region. Es ist erwähnenswert, dass 80 % der Anlage für Themengärten, Landschaftsseen und Süßwasserbäche vorgesehen sind. Insgesamt gibt es 217 gehobene Villen, jede mit einem privaten Garten, Terrassen und einem Swimmingpool. Al Barari ist berühmt für den Health Club Body Language, das Wellness-Center Heart & Soul und zwei Gourmet-Restaurants, The Farm und Mez Me. Außerdem befindet sich hier die größte Gärtnerei der Region. Al Furjan

Al Furjan wurde von Nakheel PJSC entwickelt und befindet sich neben dem Einkaufszentrum Ibn Battuta Mall und Discovery Gardens. Es beherbergt Villen und Stadthäuser im arabischen Stil auf großzügigen Grundstücken sowie Masakin, eine geschlossene Wohnanlage mit 6 Wohnblocks. Zu den Annehmlichkeiten gehören ein Swimmingpool, ein Park, Restaurants, ein Damensalon, ein Kinderspielplatz, ein Schwimmbad und ein Supermarkt. Der Al Furjan Pavilion umfasst ein Fitnessstudio, eine Reihe von Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten sowie Tennis- und Badmintonplätze. Al Khail-Höhen

Al Khail Heights von Texture Properties befindet sich in Al Quoz und besteht aus 26 Apartmenthäusern und 58 Stadthäusern. Der Masterplan der Wohnanlage sieht eine Vielzahl von Annehmlichkeiten vor, die den Bewohnern den größtmöglichen Komfort bieten. Dazu gehören unter anderem eine Radrennbahn, Einzelhandelsgeschäfte, ein Verbrauchermarkt, Rad- und Laufstrecken, Tennisplätze und Minifußballplätze. Al Warsan

Al Warsan ist ein gemischt genutztes Viertel, das sich in unmittelbarer Nähe von Nad Al Sheba und Al Warqa befindet. Es ist in 4 Untergemeinden unterteilt, und obwohl es überwiegend ein Industriegebiet ist, gewinnt es langsam auch bei den Hausbesitzern an Beliebtheit. Al Warsan ist vor allem dafür bekannt, dass sich hier die Abwasser- und Kläranlage von Dubai befindet. DAMAC Hills

DAMAC Hills, früher unter dem Namen Akoya bekannt, ist eine riesige Wohnanlage in Dubailand mit einer Gesamtfläche von 42 Millionen Quadratmetern. Das Herzstück der Anlage ist der Trump International Golf Club Dubai, weshalb sie bei Endverbrauchern und Investoren sehr beliebt ist. Darüber hinaus haben die Hausbesitzer vollen Zugang zu einem Clubhaus mit Spa und Wellness-Center, Laufbahnen, einem Fitnessstudio, Kindergärten und einer 4.000 m² großen Parklandschaft. Dubai Festival City

Dubai Festival City ist eine gefragte städtische Gemeinschaft, die sich am östlichen Ufer des Dubai Creek befindet. Sie wurde von der Al-Futtaim-Gruppe entwickelt und bietet neben Wohnprojekten auch eine Vielzahl von Geschäfts- und Freizeiteinrichtungen. Dubai Festival City ist in 3 Wohngemeinschaften unterteilt: Al Badia, Al Badia Hillside Village und Marsa Plaza. Der Stadtteil ist vor allem für den 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz Al Badia bekannt, der Amateuren und Profis das ultimative Golferlebnis bietet. Dubai Hills Estate

Dubai Hills Estate ist eine Luxuswohnanlage in Mohammed Bin Rashid City (MBR City), die sich über eine Fläche von 118,4 Millionen Quadratmetern erstreckt und inmitten von Parks, Freiflächen und Grünanlagen sowie einem 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz liegt. Die Anlage, die sich derzeit in der Entwicklung befindet, soll 2 Hotels, eine Tennisakademie, 14 Tennisplätze, F&B-Lokale, 2,1 Millionen Quadratmeter Bürofläche und 2,2 Millionen Quadratmeter Einzelhandelsfläche umfassen. Hinzu kommt die Dubai Hills Mall, die im ersten Quartal 2022 eröffnet werden soll und zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten bieten wird, darunter Freizeitzentren und ein Cineplex, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus beherbergt der kürzlich eröffnete Dubai Hills Park einen Wasserpark, Spielplätze für Kinder und eine Eislaufbahn. Dubai Silizium-Oase

Dubai Silicon Oasis (DSO) ist nicht nur ein Eigentumsgebiet, sondern auch eine Freizone, was bedeutet, dass die Bewohner von 100 % ausländischem Eigentum, erstklassigen IT-Einrichtungen und speziellen Unterstützungseinrichtungen für Unternehmen profitieren können. Darüber hinaus verfügt DSO über 2 Gemeinschaftszentren mit Schwimmbad, guten Restaurants und Einzelhandelsgeschäften. Nicht zu vergessen sind die 3 grünen Parks, die sich auf dem Gelände der Gemeinde befinden: Central Park, Lake Park und North Park. Die Hauseigentümer haben außerdem unbegrenzten Zugang zu Fitnessstudios, Yogaräumen, Kinderzimmern, Squashplätzen und anderen Annehmlichkeiten. Emaar South (Dubai Süd)

Dubai-Süd ist die Heimat der Expo 2020 und liegt verkehrsgünstig zwischen den Emiraten Dubai und Abu Dhabi. Die Masterplan-Gemeinde ist doppelt so groß wie Hongkong und liegt im Zentrum des Al Maktoum International Airport, der nach seiner Fertigstellung der größte Flughafen der Welt werden soll. Dubai Süd ist in acht integrierte Bezirke unterteilt, darunter Exhibition, Golf, Humanitarian, Aviation, Logistics, Commercial, Al Maktoum International Airport und Residential. Der Masterplan für die Residential City sieht unter anderem 3 Hotels und Einkaufszentren vor. Dubai Sports City

An der Mohammed Bin Zayed Road gelegen, beherbergt Dubai Sports City 3 Wohngemeinschaften: Canal Residence, Gallery Villas und Victory Heights. Die Siedlung wird um 5 große Sportstätten und Sportakademien herum gebaut. Außerdem gibt es einen von Ernie Els entworfenen 18-Loch-Golfplatz und ein Clubhaus. Sportbegeisterte werden sich freuen zu hören, dass Dubai Sports City bereits eine Mehrzweckhalle mit 10.000 Plätzen und ein Kricketstadion mit 25.000 Plätzen beherbergt, in denen regelmäßig internationale Spiele ausgetragen werden. Dubai Waterfront

Dubai Waterfront, jetzt als Waterfront bekannt, befindet sich in der Nähe des internationalen Flughafens Al Maktoum. Das von Nakheel entwickelte Projekt sollte das größte Hafenviertel der Welt und die größte von Menschenhand geschaffene Anlage der Welt werden. Aufgrund der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 wurde der Bau jedoch eingestellt. Derzeit werden in dem Gebiet die folgenden Untergemeinden entwickelt: Veneto, Badrah und Madinat Al Arab. Letzteres soll das neue zentrale Geschäftsviertel des Emirats werden. Dubailand

Das in der Nähe der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road gelegene Dubailand gilt zu Recht als eines der begehrtesten Gebiete in Dubai. Hier gibt es insgesamt 26 Bauprojekte, wobei die größten Gebiete Dubai Sports City, Dubai Golf City und Arabian Ranches sind. Die Bewohner von Dubailand können von Fitnessstudios, Spas und Swimmingpools in der Nähe ihrer Häuser profitieren. Es ist erwähnenswert, dass sich in der Siedlung zahlreiche ikonische Wahrzeichen im Bau befinden. Eines davon ist der öffentliche Park, der so groß sein wird wie der Hyde Park in London. Jumeirah

Jumeirah ist einer der ältesten und prestigeträchtigsten Stadtteile Dubais und vor allem für Eigentumsvillen mit privaten Swimmingpools und Gärten bekannt. Bei den Eigentumswohnungen ist das beliebteste Projekt Port De La Mer von Meraas, das von der mediterranen Architektur inspiriert ist. Die Bewohner von Jumeirah können unter anderem die Mercato Mall, die Jumeirah Moschee, den Kite Beach und den Jumeirah Beach Park leicht erreichen. Immobilien in Jumeirah (https://www.immobilien-welt.ae/suchergebnisse-jumeirah) Jumeirah Golf Estates

Die in Dubailand gelegenen Jumeirah Golf Estates bestehen aus 13 luxuriösen Anwesen, die von üppigem Grün und zwei 18-Loch-Golfplätzen umgeben sind. Es ist erwähnenswert, dass der Masterplan der Gemeinde 2 weitere Golfplätze vorsieht, die noch gebaut werden müssen. Zu den Annehmlichkeiten der Gemeinde gehören Seen, Landschaftsparks, Naturstreifen und eine Lauf- und Radstrecke. Darüber hinaus bietet der Golfclub von Jumeirah Golf Estates feine Restaurants, ein Fitnessstudio und 2 Swimmingpools. Jumeirah Village Circle (JVC)

JVC wurde 2005 als Masterprojekt von Nakheel ins Leben gerufen und befindet sich entlang der Sheikh Zayed Road. Die Gemeinde ist in 6 Bezirke unterteilt, die von 33 Landschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 4 Millionen Quadratmetern umgeben sind. Darüber hinaus wird die Circle Mall, eine der Hauptattraktionen, bis Ende 2021 80 feine Restaurants, Einzelhandelsgeschäfte und Cafés beherbergen. Das Einkaufszentrum beherbergt bereits einen Nesto-Hypermarkt, eine Life-Apotheke und andere Marken sowie ein 17.000 m² großes Familienunterhaltungszentrum. Jumeirah Village Triangle (JVT)

JVT ist eine Wohnanlage von Nakheel PJSC, die in der Nähe der Sheikh Zayed Road liegt. Zu seinen Annehmlichkeiten gehören Fitnessstudios, ein Park, ein Friseursalon, ein Supermarkt, Fitnessstudios und Kindergärten, um nur einige zu nennen. Außerdem befindet sich das Einkaufszentrum Al Khail Avenue im Bau, in dem 350 Geschäfte, ein Unterhaltungsbereich, ein Kino mit mehreren Sälen und eine Reihe von F&B-Lokalen sowie ein Parkhaus geplant sind. Meydan-Stadt

Meydan City, auch bekannt als Meydan, ist ein Megaprojekt der Meydan Group mit einer Gesamtfläche von 40 Millionen Quadratmetern. Entlang der Al Ain Road und der Ras Al Khor Road gelegen, bietet es nicht nur eine breite Palette von Wohnmöglichkeiten, sondern auch eine ganze Reihe von beliebten Attraktionen. Dazu gehören unter anderem Meydan Racecourse & Grandstand, The Track Meydan Golf und Meydan One Mall. Letztere soll im 4. Quartal 2021 fertiggestellt werden und wird ein Kino mit 21 Sälen, einen Food-Court, über 100 gastronomische Einrichtungen und eine Auswahl an hochwertigen Einzelhandelsgeschäften umfassen. Mohammed Bin Rashid City

MBR City ist ein ausgedehntes Neubaugebiet, das in unmittelbarer Nähe der Umm Suqeim Road, der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und der Dubai Al Ain Road liegt. Sie verdankt ihren Namen dem Herrscher von Dubai, dessen Palast sich auf dem Gelände der Siedlung befindet. MBR City befindet sich derzeit im Bau, und der Masterplan umfasst das größte Einkaufszentrum der Welt, die größte künstliche Lagune der Welt und 45 Millionen Quadratmeter Wohnfläche. Motor City

Motor City, die Heimat des Dubai Autodroms, befindet sich in Dubailand und liegt in unmittelbarer Nähe zu Arabian Ranches. Es gibt 2 Wohnbezirke und einen Gewerbepark, der um eine F1-Rennstrecke herum angelegt ist. Die Bewohner von Motor City können die GEMS Metropole School, Spinneys und das Einkaufszentrum First Avenue Mall von ihren Häusern aus zu Fuß erreichen. Darüber hinaus verfügt das Gebiet über Gärten, Schwimmbäder, Kinderspielplätze und Fußgängerwege. Mudon

Mudon von der Dubai Properties Group befindet sich ebenfalls in Dubailand, an der Kreuzung von Emirates Road und Al Qudra Road. Die geschlossene Wohnanlage besteht aus den folgenden Vierteln: Al Salam, Al Naseem Townhouses, Rahat Villas, Arabella Townhouses und Mudon Views. Mudon bietet eine Vielzahl von erstklassigen Wellness-Einrichtungen wie eine Laufstrecke, eine Radrennbahn, einen Fitnessraum im Freien, 4 Basketballplätze und 6 Swimmingpools. Außerdem gibt es 26 Kinderspielplätze für verschiedene Altersgruppen. Palme Jumeirah

Die ikonische, palmenförmige künstliche Insel ist das größte Landgewinnungsprojekt der Welt und bietet 4.000 ultraluxuriöse Apartments und Villen. Palm Jumeirah ist berühmt für einige der begehrtesten Restaurants, Hotels und Attraktionen in Dubai. Hier befindet sich auch der AURA Skypool, der höchste Infinity-Pool der Welt, der erst im November 2021 eröffnet wurde. Die Bewohner von Palm Jumeirah können die Nakheel Mall, The Pointe und das Atlantis, The Palm Resort sowie andere beliebte Ziele leicht erreichen. Um eine einfache Anbindung an das Festland von Dubai zu gewährleisten, verfügt Palm Jumeirah über eine eigene Einschienenbahn und hat direkten Zugang zur Sheikh Zayed Road. Die Weltinseln

Die World Islands wurden bereits Anfang der 2000er Jahre ins Leben gerufen und sollten das nächste große Ding im Bereich der Luxusreisen werden. Leider wurde ihr ursprünglicher Bau aufgrund des Finanzcrashs 2008 verschoben, so dass es derzeit keine abgeschlossenen Projekte gibt. Insgesamt gibt es 300 Inseln, deren Größe zwischen 250.000 und 900.000 Quadratmetern liegt. Derzeit befindet sich das Heart of Europe in der Entwicklung, das nach seiner Fertigstellung gehobene Ferienhäuser, schwimmende Paläste, Apartmenthäuser und Unterhaltungsmöglichkeiten bieten wird.. Tilal Al Ghaf

Tilal Al Ghaf liegt zwischen dem internationalen Flughafen Dubai und dem Stadtzentrum von Dubai und ist ein gemischt genutztes Projekt von Majid Al Futtaim. Der Mittelpunkt der Gemeinde ist die Lagune Al Ghaf mit einer kolossalen Fläche von 735.500 Quadratmetern, umgeben von Sandstränden. Darüber hinaus wird es Parks, Picknickplätze und Grünflächen geben, in denen die Bewohner entspannen und Zeit mit ihren Familien und Freunden verbringen können. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören Moscheen, Restaurants und Freizeitparks. Town Square Dubai

Das Town Square, das 2024 übergeben werden soll, wird von Nshama Development in Dubailand entwickelt. Nach der Fertigstellung wird die Gemeinde 18.000 Wohnungen, 3.500 Stadthäuser und ein 2,5 Millionen Quadratmeter großes Einzelhandelsgebiet mit mehr als 600 Einzelhandelsgeschäften und F&B-Lokalen umfassen. Nach Angaben von Nshama wird Town Square bis 2025 voraussichtlich 85.000 Menschen beherbergen. Zu den Gemeinschaftseinrichtungen gehören Fitnessstudios, Laufbahnen, Kinderspielplätze im Freien, Schwimmbäder, Tennisplätze und vieles mehr. Wadi Al Safa 2

Wadi Al Safa 2 befindet sich ebenfalls in Dubailand und bietet einfachen Zugang zu Geschäften und Restaurants sowie zu Fitnessstudios, Schulen und Parks. Außerdem gibt es Einkaufszentren und 5-Sterne-Hotels, die den Bewohnern und Besuchern eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten bieten. Wadi Al Safa 2 ist von mehreren begehrten Gemeinden umgeben, darunter Nad Al Sheba und The Villa. Eine Liste von Freehold-Gebieten für den Kauf von Villen in Dubai

Zu den beliebtesten Villengebieten gehören Arabian Ranches, Emirates Hills und The Villa, um nur einige zu nennen. Arabian Ranches

Arabian Ranches von Emaar Properties ist eine geschlossene Wohnanlage, die weitab vom Trubel der Stadt liegt. Sie ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt und bietet neben einem Reitsportzentrum auch Parks, Schwimmbäder, Spielplätze und ein Einkaufszentrum. Außerdem gibt es den Arabian Ranches Golf Club, einen 18-Loch-Par-72-Golfplatz im Wüstenstil mit Designer-Gras. Die Architektur von Arabian Ranches ist eine Hommage an den portugiesischen, spanischen und arabischen Villenstil. Arabian Ranches 2 ist die zweite Phase von Arabian Ranches und bietet ebenfalls eine breite Palette an familienfreundlichen Annehmlichkeiten. Dazu gehören ein Fitnessstudio, ein Schwimmbad, Grillplätze, Fußballplätze, Restaurants, Tennisplätze, Spielplätze und Squashplätze. Arabian Ranches 3 soll im zweiten Quartal 2022 fertiggestellt werden und ist die jüngste Phase von Arabian Ranches, die neben anderen familienfreundlichen Einrichtungen auch einen Spielplatz, Planschbecken, Markeneinzelhandelsgeschäfte und Sportplätze umfasst. Es wird einen weitläufigen zentralen Park von fast 323.000 Quadratmetern geben, der Abenteuerzonen, einen zentralen Platz und vieles mehr bieten wird. Emirates Hills

Emirates Hills ist die erste Eigentumswohnanlage von Emaar im Emirat und eine der begehrtesten Lagen. Es beherbergt Politiker, berühmte Geschäftsleute und Diplomaten mit ihren Familien. Alle Grundstücke in Emirates Hills sind von grünen Landschaften, 17 Seen und Golfplätzen umgeben. Den Bewohnern stehen 3 große Parks, Grillplätze, Schwimmbäder, Kinderspielplätze und Tennisplätze zur Verfügung. Jumeirah-Inseln

Jumeirah Islands liegt innerhalb des Emirates Living Gebietes und besteht aus 46 kompakten Inseln, die von üppigem Grün, Wasserspielen und Seen umgeben sind. Darüber hinaus verfügt die geschlossene Wohnanlage über gemeinschaftliche Freizeiteinrichtungen, einen Supermarkt und ein Clubhaus. Letzteres beherbergt einen Fitnessraum, einen temperaturgeregelten Lagunenpool sowie eine Sauna und ein Dampfbad. Es ist erwähnenswert, dass die Villen im tropischen, zeitgenössischen, islamischen, mediterranen, Oasen- und europäischen Designstil erhältlich sind. Immobilien in Palm Jumeirah (https://www.immobilien-welt.ae/suchergebnisse-palmjumeirah) Jumeirah-Park

Umgeben von Landschaftsparks und Grünflächen bietet Jumeirah Park insgesamt 2.000 Villen zum Kauf und zur Miete. Immobilienkäufer können zwischen 3 Stilrichtungen wählen, darunter Heritage, Regional und Rustic. Jedes Haus verfügt über Gärten, private Terrassen und Doppelgaragen. Zu den Einrichtungen von Jumeirah Park gehören u. a. ein Carrefour-Supermarkt, Tennisplätze, ein Fitnessstudio, ein Gemeinschaftsklubhaus und Tennisplätze. Reem

Reem ist eine weitere Gemeinde im Rahmen der Masterentwicklung von Dubailand und umfasst mehrere Wohngemeinschaften wie Mira und Mira Oasis mit insgesamt 2.932 Stadthäusern und Villen. In Reem gibt es zahlreiche Annehmlichkeiten wie ein Einkaufszentrum, einen Hundepark, eine Moschee, ein Fitnessstudio, Swimmingpools und begrünte Gehwege. Die Seen

The Lakes liegt zwischen dem Emirates Golf Club und The Montgomerie at Emirates Hills und ist Teil der Emirates Living Anlage. Es umfasst 6 etablierte Gemeinden namens Deema, Forat, Ghadeer, Hattan, Maeen und Zulal, in denen 600 Luxuswohnungen stehen. Die Bewohner von The Lakes haben uneingeschränkten Zugang zu Parks, Tennisplätzen, Swimmingpools und einer Kindertagesstätte, neben anderen Lifestyle-Annehmlichkeiten. The Meadows

The Meadows ist eine weitere Wohnanlage von Emirates Living by Emaar und besteht aus 9 Clustern mit über 1.800 Villen, die von wunderschönen Seen und baumgesäumten Straßen umgeben sind. Die Villen in The Meadows verfügen über große Gärten, Garagen und Balkone. Apropos Annehmlichkeiten: The Meadows verfügt über Swimmingpools, ein Gemeinschaftszentrum, Spielplätze, Fitnessstudios, eine Moschee und einen Fitnessclub auf dem Gelände. The Springs

The Springs befindet sich ebenfalls in Emirates Living und umfasst 15 Wohngemeinschaften, die jeweils über eigene Mini-Basketball- und Tennisplätze, einen Kinderspielpark, Grill- und Picknickplätze sowie Swimmingpools verfügen. Darüber hinaus stehen den Bewohnern Geschäfte, Banken, ein medizinisches Zentrum und ein Fitnessclub zur Verfügung, der von malerischen Seen umgeben ist. Die nachhaltige Stadt

The Sustainable City ist die erste betriebsbereite Netto-Null-Energie-Stadt in Dubai mit einer Gesamtbevölkerung von 2.700 Einwohnern. Die Siedlung mit 587 Wohneinheiten basiert auf den Theorien der sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. Neben den Wohngebieten umfasst The Sustainable City auch Bereiche für Bildung, Handel, Freizeit, Gesundheit und urbane Landwirtschaft sowie das Diamond Innovation Center, das erste Gebäude mit positiver Energiebilanz in der Region. Die Villa

The Villa ist eine im spanischen Stil entworfene Wohnanlage von Nakheel PJSC, die sich in Dubailand befindet. Sie besteht aus 4 Gemeinschaften: Ponderosa, Hacienda, The Aldea und The Centro, mit insgesamt etwa 1.800 Villen. Umgeben von gepflegten Rasenflächen und Grünanlagen bietet The Villa Parks, Lauf- und Walking-Strecken, Geschäfte, Restaurants, 2 Spinneys-Märkte, soziale Clubs und Restaurants. Die meisten Wohnungen in The Villa verfügen über private Innenhöfe und Swimmingpools. Zusammenfassung

- Mit dem Kauf einer Immobilie in einem Freehold-Gebiet wird der Käufer für einen unbegrenzten Zeitraum Eigentümer und kann sie sowohl für gewerbliche als auch für Wohnzwecke nutzen

- Das Dubai International Financial Center, die Dubai Silicon Oasis, die Jumeirah Lakes Towers und die Dubai Production City sind ebenfalls freie Wirtschaftszonen und gleichzeitig Eigentumswohnungen.

- Golfliebhaber werden sich in DAMAC Hills, Dubai Hills Estate, Dubai Sports City, Dubai Festival City, Emirates Hills und Jumeirah Golf Estates wohl fühlen.

- Emirates Hills und die Palm Jumeirah sind die Heimat einiger der teuersten Immobilien in Dubai

- In diesem Jahr wurden in Dubai mehrere rekordverdächtige Attraktionen eröffnet, darunter das höchste Riesenrad der Welt und der höchste Infinity-Pool der Welt Mehr Immobilien unter immobilien-welt.ae (https://www.immobilien-welt.ae/suchergebnisse-immobiliensuche) Immobilien-Welt.ae - das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai. Kontakt

