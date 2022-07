Heinrich Kürzeder wird Coach bei Germany"s next Speaker Star

DER Rednermacher unterstützt dieses Jahr den Wettbewerb der GSA (German Speakers Association) im Kampf um den nächsten Redner Star in Deutschland

Während die RTL-Kultshow "Deutschland sucht den Superstar" trotz der Rückkehr von Dieter Bohlen zu Ende geht, gewinnt die German Speakers Association (GSA) für ihr Format "Germany"s next Speaker Star" (https://www.speakerstars.de) einen Coach, der für seine gnadenlosen Beurteilungen in der Rednerszene mindestens genauso bekannt ist. Denn für den diesjährigen Wettbewerb 2022 hat Europas größte Plattform für Redner und Keynote Speaker niemand Geringeren als Heinrich Kürzeder ins Team geholt.

Kürzeder ist in der Branche als DER Rednermacher (https://www.rednermacher.de/wer-ist-der-rednermacher/)bekannt. Mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung im Business hat er viele Talente kommen und gehen sehen. Mit seinem enormen Wissen über den Rednermarkt hat er genau durchschaut, worauf es ankommt, um als Redner langfristig Erfolg zu haben. Genau dieses Know-how will er nun auch als Coach bei "Germany"s next Speaker Star" weitergeben. Über zehn Wochen lang kämpfen die besten 30 Kandidaten in verschiedenen Challenges und Auditions um den Titel. Am 20. Oktober kürt die Jury schließlich live im Leonardo Royal Hotel in Frankfurt aus den Top 5 den nächsten Speaker Star. Auf diesen Weg begleitet Heinrich Kürzeder die Newcomer, fordert und fördert sie in Workshops und späteren Einzelcoachings.

"Ich werde ungeschminkt sagen, wenn ein Redner mit einem Vortragsthema auf die Bühne kommt, das völlig sinnlos ist und nicht gebucht wird", verspricht Heinrich Kürzeder. Denn der Rednermacher hat einen einzigartigen Rundumblick auf die Branche. Für ihn ist nicht allein die Persönlichkeit und Bühnenpräsenz entscheidend. Für ihn zählt vor allem, wie man diese geschickt mit den Anforderungen des Marktes verknüpfen kann. Hier geht es für ihn um Vortragsthemen, die wirklich gefragt sind, und Positionierungen, die tatsächlich eine Lücke füllen. Genau an dieser Schnittstelle setzt Heinrich Kürzeder an, um aus Rednern echte Top-Speaker zu machen. So hat er unter anderem Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky, Leadership-Expertin Stefanie Voss oder Extremläufer Norman Bücher zu Bekanntheit und Erfolg verholfen. Seit vielen Jahren berät er Newcomer sowie etablierte Redner, wie sie mit klaren Strategien mehr Umsatz erzielen und ihre Gagen steigern können. Für die GSA nun hilft Kürzeder den Kandidaten dabei, für sich ein individuelles Expertenprofil zu entwickeln und so als Redner/Rednerin durchzustarten. "Bei meiner ersten Beurteilung wird zwar so mancher schwer schlucken", sagt der Rednermacher, versichert aber auch: "Doch das wird dann die Basis sein, an der wir gemeinsam weiterarbeiten und das Beste herausholen werden."

Am Samstag, 13. August, startet "Germany"s next Speaker Star" mit der ersten Live-Audition. Wer im Publikum dabei sein und mitfiebern will, wie sich die Kandidaten bei ihren Auftritten schlagen, kann sich dafür online anmelden oder den Livestream verfolgen unter: https://speakerstars.de/livestream/

Heinrich Kürzeder ist DER Rednermacher. Seit über 30 Jahren im Vertrieb, hat er Verkaufen von der Pike auf gelernt, teils in leitender Funktion und als Vertriebsmitarbeiter mit dem Schwerpunkt Neukundenakquisition. Er ist seit über 20 Jahren in der Rednerbranche erfolgreich.

Im Jahr 2010 gründete er die 5 Sterne Redner, eine der erfolgreichsten Redneragenturen im deutschsprachigen Raum mit internationaler Ausrichtung. Heinrich Kürzeder war über 10 Jahre lang im Vertrieb der 5 Sterne Redner tätig und hat somit umfassende Kenntnis der Märkte und der von Kunden geforderten Themen.

In seiner Arbeit als "Der Rednermacher" verbindet er seine langjährige Erfahrung im Vertrieb und auf dem Rednermarkt mit dem Können und den Schwerpunkten seiner Kunden und hilft Keynote-Speaker höhere Honorare zu erzielen und mehr Umsatz zu generieren.

Darüber hinaus ist der begeisterte Mountainbiker und Skifahrer auch als Mountainbike Guide tätig. In seinen Spezialkursen für die Generation der über 50-jährigen zeigt er seinen Teilnehmern wie man sicher und gefahrlos aber mit jeder Menge Spaß auch schwierige bergab Passagen bewältigen kann. Heinrich Kürzeder ist vom österreichischen Radsportverband ausgebildeter Bike Lehrer und Trainer in einer der renommiertesten Bike Schulen Österreichs.

