Deltaco Gaming mit cooler "White"-Serie für alle Gamer...

Stockholm/Venlo, Juli 2022. Die Skandinavier kommen! Das schwedische Unternehmen Deltaco drängt immer stärker auf den deutschen Markt. Sie verfügen über ein sehr breites Portfolio - von Ladekabel für elektrische Autos über Smart-Home-Produkte bis hin zu Gamer-Utensilien. Und gerade mit der ausgereiften Hardware rund um die Konsolen- und Online-Spieler wollen sie den deutschen Gamer-Markt aufmischen. Dabei können sie mit einigen qualitativ hochwertigen Produkten zu bezahlbaren Preisen punkten - getreu ihrem Motto "Gaming for Everyone" - Gaming Gear für alle, Einsteiger - aber auch Hardcore Gamer.

So konnte der der Wildleder Gaming-Stuhl DC440 bereits einige Preise in Skandinavien gewinnen. Er ist jetzt auch auf dem deutschen Markt. Er besticht durch hohen, ergonomischen Komfort, ein interessantes Design und einen erschwinglichen Preis. Er wird in Deutschland für knapp 300EUR angeboten. Es gibt ihn in hellgrau oder dunkelgrau.

Deltaco Gaming ist bereits jetzt mit einer kompletten "weißen" Linie im hiesigen Markt, in einer Breite, die kein anderer Wettbewerber anzubieten hat. Sie reicht von der Maus WM85 mit bis zu 6400 dpi, über den weißen Over-Ear-Kopfhörer WH85 für 35 Euro und kabelgebundene, mechanische Tastauren der Reihe WK90 und WK85 für 70 Euro (UVP) bis hin zu weißen Maus-Pads unter dem Namen WMP90.

Richtig spacig und interessant wird es allerdings erst mit dem weißen Spieler-Mobilar. Der weiße Stuhl WCH90 für 239,90 EUR (UVP) hat unter anderem 332 verschiedene farbigen RGB -LED integriert. Einen solchen Gaming Stuhl gibt es aber auch ohne diese RGB Beleuchtung als WCH80 (169,90 EUR UVP). Dazu passend bietet Deltaco Gaming einen weißen Spiele-Tisch WT85 für 139,90 EUR, der ergonomisch sich an die Bedürfnisse des Power-Gamers anpasst. Einen solchen Tisch gibt es auch als Elektro-Variante, Sitz-Steh Tisch, der sich durch verschiedene Einstell-Möglichkeiten an unterschiedliche Nutzer elektrisch anpasst. Er kostet 399 EUR (UVP). Abgerundet wird das weiße Portfolio mit Kabelhaltern für kabelgebundene Mäuse und Aufhängungen/Ständern für die Gamer-Monitore. Ein kurzer Ausblick in die nähere Zukunft: Im Herbst wird eine weitere Komplettserie verfügbar sein - und die Farbe Pink/Rosa wird dabei dominieren. Bisher von keinem Anbieter als Serie präsentiert, werden zur IFA in Berlin im September neue Spiele-Utensilien gezeigt. Vom Stuhl und Tisch über Kopfhörer und Tastaturen bis hin zu Mäusen, kabellos oder kabelgebunden. Weitere Informationen, Fotos und Illustrationen finden Sie unter

Die Firma SweDeltaco wurde 1991 als klassischer Distributor in Schweden und Nordeuropa gegründet. Mittlerweile ist Deltaco, zusammen mit Schwester-Gesellschaft Aurora Group, Teil der DistIT Gruppe, einem börsennotierten Firmennetzwerk mit Sitz in Schweden, welches rund 230 Millionen Euro pro Jahr umsetzt. Neben der umfangreichen Gamer-Palette, die unter DELTACO GAMING vertrieben wird, findet man Produkte des Konzerns unter anderem in folgenden Bereichen: Smart Home, Mobiles Zubehör, Ladetechnologie für elektrische Fahrzeuge (e-Charge), Büroausstattung ("Office Linie"), Audio-Produkte (unter der Marke "STREETZ"), weiße Ware (unter der Marke "Nordic Home") und Gadgets (unter der Marke "GadgetMonster"). Kontakt

