Startseite Erinnerung: Unternehmenspräsentation von Nano One via Webcast Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-07-26 15:02. 26. Juli 2022 - Vancouver, Kanada (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) Nano One® Materials Corp. (Nano One), ein Umwelttechnologieunternehmen, das patentierte Verfahren zur kostengünstigen und umweltfreundlichen Herstellung von leistungsstarken Kathodenmaterialien für den Einsatz in Lithiumionenbatterien entwickelt hat, möchte die Anleger und Gäste daran erinnern, dass heute um 23:00 Uhr MEZ eine Präsentation via Webcast gehostet wird. Die Live-Präsentation wird eine Fragerunde mit Mitgliedern des Führungsteams von Nano One beinhalten. Interessierte Teilnehmer können mit den nachstehenden Login-Daten am Webcast teilnehmen und während der Live-Präsentation über die Webseite Fragen stellen. Das allgemeine Unternehmens-Update beginnt um 23:00 Uhr MEZ (bitte loggen Sie sich einige Minuten vor dem Beginn der Präsentation ein): Webcast: nanoone.ca/annual-meeting-presentation-2022/ Über Nano One Nano One® Materials (Nano One) ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren, kohlenstoffarmen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Diese Technologie ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, Verbrauchselektronik und Batterien der neuen Generation zur Unterstützung der weltweiten Bemühungen um eine kohlenstofffreie Zukunft. Nano Ones One Pot-Verfahren, seine beschichteten Nanokristall-Materialien und seine Metal to Cathode Active Material-(M2CAM®)-Technologien adressieren grundlegende Leistungsanforderungen und Beschränkungen in der Lieferkette bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und der Klimabilanz. Nano One hat Finanzmittel aus verschiedenen Regierungsprogrammen erhalten. Das derzeitige Projekt Scaling of Advanced Battery Materials wird von Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und dem Innovative Clean Energy (ICE) Fund der Provinz British Columbia gefördert. Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca . Neue Wege in der Herstellung von Batteriematerialien Firmenkontakt: Nano One:

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nano One Materials Corp.
Tammy Gillis
P.O. Box 11604 Suite 620 - 650 West Georgia St
V6B 4N9 Vancouver, BC
Kanada
email : tammy.gillis@nanoone.ca

Kanada email : tammy.gillis@nanoone.ca Pressekontakt: Nano One Materials Corp.

