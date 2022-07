Startseite Wien einmal anders erleben Pressetext verfasst von Kummer am Di, 2022-07-26 07:15. Im Karina-Verlag gibt es interessante Bücher, womit Sie Wien einmal anders erleben können. Vienna life – Typisch Wien

Birgt die europäische Metropole Wien Geheimnisse? Diese kurzweilige Alternative zu einem simplen Stadtführer bringt Licht ins Dunkel.

Das vorliegende Buch bietet sich Wienern - wie auch Nicht-Wienern - zum genussvollen Schmökern an. Die in sich geschlossenen Kapitel liefern auf unterhaltsame Weise wissenswerte Informationen, Anekdoten, Tipps und Fakten zu Bekanntem - wie auch Unbekanntem - über die Stadt Wien:

Welches Aufzugsunglück ging in die Geschichte Wiens ein?

Welche Fahne rief im Kaiserhaus besondere Verärgerung hervor?

Mit welcher Aufgabe wurden Tiroler Bergsteiger in Wien betraut?

Was hat das moderne Haas-Haus mit dem römischen Vindobona zu tun?

Mit dem hier zusammengestellten Hintergrundwissen wird eine Wien-Tour zur spannenden Unternehmung. Zu dem Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/vienna-life-typisch-wien/ Vienna life – Highlights

Ein ungewöhnlicher Reisebegleiter, der in 2 Sprachen verfasst ist. Das gesamte Buch ist in Englisch und wenn man es umdreht, dann in Deutsch.

In diesem Teil aus der Serie Vienna Life werden Informationen zu herausragenden Bauwerken und Orten der Stadt geboten, geschmückt mit Anekdoten und amüsanten Geschichten über die Vergangenheit. Eine perfekte Mischung von Reiseführer und unterhaltsamer Lektüre. Besser kann man eine Stadt nicht kennenlernen. Zu dem Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/vienna-life-highlights/ Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdofree.com/

https://nepomuck-und-finn.jimdosite.com/

http://kindereck.jimdofree.com/ Über Kummer Komplettes Benutzerprofil betrachten