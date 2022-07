Startseite Zinkmärkte angespannt Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-07-26 04:03. War die Zinknachfrage im ersten Halbjahr auch gemischt, so sind doch die Lagerbestände niedrig. Die USA und Europa haben sich bei der Zinknachfrage ganz gut gehalten. Geschwächelt hat China. Die insgesamt niedrigen Zinklager haben zu Zinkprämien in Rekordhöhe geführt. Angestoßen wird der Zinkbedarf vor allem durch Infrastrukturprojekte, besonders in China und hier tut sich auch was. Nach den Corona-bedingten Störungen hat sich das Zinkangebot im Jahr 2021 wieder erholt, es war ein Anstieg von zirka sieben Prozent zu verzeichnen. Für chinesisches Zink wird ein kleiner Anstieg beim Angebot dank einiger neuer Projekte erwartet. Beim Zinkbergbau steht China an erster Stelle, Peru an der zweiten Stelle. Umweltauflagen sind anspruchsvoll bei Zinkminen und durch Unterbrechungen war die Zinkversorgung geringer geworden. Mit einem Anstieg der Schmelzbetriebsraten im zweiten Halbjahr 2022 und im Jahr 2023 wird gerechnet, wobei von einer geringen Wachstumsrate ausgegangen wird. Bei den Hütten in Europa bereiten die hohen Energiepreise Sorgen. So wurden zeitweilig Schmelzwerke auf Eis gelegt. Mit anhaltend hohen Energiepreisen wird allgemein gerechnet. Entscheidend für den Zinkpreis ist besonders die weitere Entwicklung in der Bau- und in der Automobilbranche, wo Zink eine wichtige Rolle als Korrosionsschutz spielt. Für Zink spricht, dass es nur wenige neue Minenprojekte gibt. Im Zinkbereich ist in China Griffin Mining - https://www.youtube.com/watch?v=ojwzyQTFNbU - der größte Zinkproduzent. 88,8 Prozent an der produzierenden Zink-Gold-Mine Caijiaying gehören dem Unternehmen. Ein weiteres wichtiges Metall für die Automobil- und auch die Baubranche ist das Kupfer. Geht es mit der Wirtschaft aufwärts, dann wird auch mehr Kupfer nachgefragt. Kupfer sowie Zink und auch Gold und Silber findet sich beispielsweise im Hauptprojekt von Denarius Metals - https://www.youtube.com/watch?v=0vavK-uZyxQ -, dem Lomero-Projekt in Spanien. Zwei weitere Projekte gehören noch zum Portfolio von Denarius Metals. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Griffin Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/griffin-mining-ltd/ -) und Denarius Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/denarius-metals-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

