Startseite Gold ist widerstandsfähig Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-07-26 03:48. Gold ist auf zweierlei Weise ein sehr widerstandsfähiges Edelmetall. Zum einen ist Gold gegenüber vielen anderen Stoffen widerstandsfähig, es besitzt eine hohe Dehnbarkeit. Durch seine Korrosionsfähigkeit kann Gold hervorragend in innovativen Technologiebereichen verwendet werden. Damit besetzt Gold eine wichtige Rolle in der Elektroindustrie (Drähte, Kontakte, Leiterplatten, Zahntechnik). Zum anderen ist Gold eine bedeutende, wenn nicht sogar die bedeutendste Anlagemöglichkeit. Und es hat bei der Straffung durch die Fed auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit gezeigt. Zwar ist der Preis des Edelmetalls erst gefallen, dann hat er sich aber wieder über 1.700 US-Dollar gerettet. Kein Wunder, denn die hohen Inflationszahlen lassen den Realzins auf sehr niedrigem Niveau verharren. Die Europäische Zentralbank hat zudem die Anlegerwelt mit einer Zinssteigerung um 0,5 Prozentpunkte überrascht. Doch auch hier muss man bedenken, dass es rekordhohe Inflationszahlen im Euroland gibt. Das Bejubeln der Nicht-mehr-Negativ-Zinsen ist Makulatur. Die Realzinsen sind auf rekordtiefem Niveau. Wer sein Geld zuhause liegen hat oder "Superangebote" der Banken für ein paar Zehntel Prozent Tagesgeld als gut erachtet, sollte bedenken wie die Kaufkraft bei der aktuellen Inflationsrate abnimmt - inklusive Verzinsung. Deswegen ist Absicherung wichtig und welche Absicherung ist über die Jahrhunderte besser gewesen als Gold. Daher sollte Gold auf jeden Fall ins Depot. Risikobereite Anleger können den Goldpreis mit Aktieninvestments hebeln. Zu den gut aufgestellten Goldunternehmen gehören GCM Mining und Trillium Gold Mines. GCM Mining - https://www.youtube.com/watch?v=F_nfBdS8N08 - wird aus seinen Segovia-Betrieben in Kolumbien im laufenden Jahr zwischen 210.000 und 225.000 Unzen Gold holen. Trillium Gold Mines - https://www.youtube.com/watch?v=cuR6tQQUHWU - ist im Red Lake Mining District in Ontario tätig in Sachen Erwerb, Exploration und Erschließung von Projekten und hat sich dort ein großes Grundstückspaket aufgebaut. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GCM Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gcm-mining-corp/ -) und Trillium Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten