Monster goes Facebook

Wer als Unternehmen etwas auf sich hält, ist auch in den sozialen Medien präsent. Wer es richtig versteht, die Menschen damit zu begeistern, gewinnt Fans fürs Leben, weiß man bei MONSTERSPASS. Seit wenigen Monaten ist Spielturmhersteller MONSTERSPASS, Spezialist für günstige Spieltürme , auch auf Facebook vertreten - und das wird sehr gut angenommen. Was ist das Geheimnis eines erfolgreichen Social Media Auftritts, haben wir das Team von MONSTERSPASS gefragt. "Gute Bilder sind die halbe Miete", wissen die Social Media Experten von MONSTERSPASS, "die Menschen legen viel mehr Wert auf Bilder, als auf Text. Doch der Text darf nicht fehlen, um dem Algorithmus von Facebook oder Instagram überhaupt aufzufallen. Außerdem sollte man sich einige Hashtags überlegen, mit denen man unterwegs sein möchte, auch das ist wichtig. Und dann heißt es: Dranbleiben. Kontinuität ist alles!" Haben die Profis auch Tipps für kleine Unternehmen? "Wichtig ist, und das gilt auch für kleine Unternehmen, einfach mal anzufangen", weiß man bei MONSTERSPASS, "denn vor allem Einzelunternehmer und -unternehmerinnen haben davor oft Scheu. Sie glauben, alles perfekt machen zu müssen und dann passiert nie etwas. Besser ist es, man beginnt einmal, mit einem oder zwei Posts pro Woche, prüft, was den Fans besonders gut gefällt und erstellt aufgrund dieser Daten einen Redaktionsplan". Bei MONSTERSPASS sind es die Bilder von Kunden und Kundinnen, die besonders gut ankommen. Hier können Interessierte sehen, wie die lustigen Spieltürme im "live Betrieb" aussehen und diese Posts erhalten am meisten Kommentare und Herzen. Kein Wunder also, dass man sich besonders freut, wenn wieder Kundenbilder eintreffen. Wer welche zur Verfügung stellen möchte, macht dies am besten über die Facebook Seite von MONSTERSPASS oder schickt sie direkt über den Kontakt auf der Website: monsterspass.eu . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: MONSTERSPASS GmbH

Herr Maximilian Hoffmann

Münstersche Straße 9

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland fon ..: +49-3381-2692960

web ..: https://monsterspass.eu/

email : anfrage@monsterspass.eu Mit großer Freude präsentiert Monsterspass seine Spielturm-Kollektion in einer eigenen Spielturmwelt! Die Spielturm Klassiker der MonsterSpass Classic Line stehen für erprobte Qualität zum fairen Preis: Zahlreiche Bestseller und monstermäßig gute Angebote stehen zur Auswahl bereit! Mit der ISIDOR Spielturm Premium Edition wird das Sortiment um noch mehr innovative Spieltürme erweitert. Viel Spaß bei der Auswahl Ihres Spielturms! Pressekontakt: MONSTERSPASS GmbH

Frau Romana Hasenöhrl

Münstersche Straße 9

14772 Brandenburg an der Havel fon ..: +49-3381-2692960

web ..: https://monsterspass.eu/

