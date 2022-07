Startseite funkschau-Leserwahl "ITK-Produkt des Jahres 2022": STARFACE mit vier Lösungen in drei Kategorien nominiert Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-07-25 14:03. Das renommierte ITK-Fachmagazin funkschau hat bei der jährlich stattfindenden Leserwahl "ITK-Produkt des Jahres 2022" vier UCC-Lösungen von STARFACE in drei Kategorien nominiert. Die Abstimmung läuft ab sofort auf www.funkschau.de. Karlsruhe, 21. Juli 2022. Die Expertenjury des ITK-Fachmagazins funkschau hat gleich vier UCC-Lösungen von STARFACE für die Endrunde der Leserwahl zum "ITK-Produkt des Jahres 2022" nominiert. Der Karlsruher UCC-Hersteller steht in den Kategorien TK-Anlagen für KMU, TK-Anlagen für große Unternehmen und Cloud-Telefonie zur Wahl. Seit dem 15. Juli können die funkschau-Leser neun Wochen lang auf www.funkschau.de (https://www.funkschau.de) für ihre Favoriten abstimmen. "Die Nominierung zur funkschau-Leserwahl der "ITK-Produkte des Jahres" ist für uns inzwischen ein echter Fixpunkt im Kalender - und wir sind jedes Mal aufs Neue gespannt, welche unserer Lösungen die Endrunde erreichen werden", erläutert Florian Buzin, CEO von STARFACE. "Dass wir 2022 gleich vier Produkte von STARFACE und TeamFON ins Rennen schicken dürfen, ist bereits eine tolle Zwischenbilanz. Jetzt gilt es, die Daumen zu drücken - mal sehen, ob wir es mit tatkräftiger Unterstützung der STARFACE Community auf die Medaillenränge schaffen." Die folgenden Produkte von STARFACE stehen 2022 zur Wahl: Kategorie TK-Anlagen für KMU: STARFACE Compact

Die Plug&Play-Lösung STARFACE Compact bietet als schlüsselfertige UCC-Plattform ein breites Set anspruchsvoller Enterprise-Features für kleine und mittelständische Unternehmen. Die Einsteiger-Appliance ist für bis zu 20 User ausgelegt und führt alle Kommunikationskanäle auf dem Desktop oder Smartphone des Anwenders zusammen. Kategorie TK-Anlagen für große Unternehmen: STARFACE Enterprise

STARFACE Enterprise ist eine High-End-UCC-Appliance für große mittelständische Unternehmen mit bis zu 750 Angestellten. Mit ihrem breiten Leistungsumfang überzeugt die UCC-Lösung selbst in anspruchsvollen kommunikationsintensiven Umgebungen wie Callcentern oder bei Telefondienstleistern. Kategorie Cloud-Telefonie: STARFACE Cloud

STARFACE Cloud ist eine flexible und sichere Cloud-basierte UCC-Plattform für Unternehmen jeder Größe. Kunden profitieren damit von allen Vorzügen moderner, hybrider Kommunikationsumgebungen, ohne in eigenes Equipment zu investieren oder internes Knowhow vorzuhalten. Das Angebot kann jederzeit flexibel skaliert werden und wird DSGVO-konform in ausfallsicheren deutschen Rechenzentren bereitgestellt. Kategorie Cloud-Telefonie: TeamSIP

TeamSIP ist eine leistungsfähige Centrex-Lösung für das professionelle Anrufmanagement. Die Lösung unterstützt neben klassischen Funktionen wie Makeln und Weiterleiten auch innovative Funktionen wie Anrufer-Priorisierung, Parallelruf und Telefonkonferenzen und lässt sich nahtlos in vorhandene Anwendungen, Mail- und Chat-Tools integrieren. Kunden profitieren so von einer zukunftssicheren Telefonanlage auf Enterprise-Niveau, die perfekt auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten ist. Die funkschau-Leserwahl 2022 im Überblick

In diesem Jahr erhalten die Leser der funkschau bereits zum 14. Mal die Gelegenheit, ihre "ITK-Produkte des Jahres" zu wählen. Als eine der führenden deutschen Fachzeitschriften für Kommunikationstechnik veröffentlichte die funkschau hierfür am 15. Juli eine von einer Expertenjury erstellte Shortlist mit 24 Kategorien. Seither haben die Leser rund neun Wochen Zeit, ihre Stimmen auf www.funkschau.de (https://www.funkschau.de) abzugeben. Die Gewinner werden im Herbst 2022 bekannt geben. Mehr Informationen zu den nominierten Produkten finden Sie unter www.starface.com (https://www.starface.com) und www.teamfon.com (https://www.teamfon.com). Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben. STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen. Die STARFACE GmbH ist eine Tochtergesellschaft der SF Technologies Holding GmbH mit Sitz in München. Ebenfalls zur SF Gruppe gehören die estos GmbH, Starnberg, und die TeamFON GmbH, München. Kontakt

