Startseite Kostenloses Schuppern an Kreismusikschule Gütersloh Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-07-25 12:30. Sie möchten ein Instrument ausprobieren? Dann kommen Sie zu uns! Wer kennt das nicht? Man wollte schon immer ein Instrument lernen, man möchte einen Ausgleich zur Schule oder zur Arbeit finden, etwas für sich tun, aber weiß nicht recht wann und wo.

Die Musikschule für den Kreis Gütersloh bietet vom 01.bis 08. August kreisweit kostenlose Schnuppertage an. In Gütersloh, Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Steinhagen, Versmold und Werther können Interessierte jeden Alters einen Termin zum Ausprobieren eines Instrumentes buchen. Beraten werden sie hier von qualifizierten Fachkräften der Musikschule. Informationen zu den angebotenen Instrumenten und Terminen gibt es auf der Internetseite der Musikschule unter www.musikschule-guetersloh.de.

Wer hier keinen Termin oder sein Instrument findet, melde sich gern unter info@musikschule-guetersloh.de oder Tel. 05241 - 925210, um einen individuellen Schnuppertermin für ein anderes Instrument, einen anderen Zeitpunkt oder einen anderen Ort zu vereinbaren.

Wer Sorge hat, sich Gesang- oder Instrumentalunterricht nicht leisten zu können, kann sich unter der gleichen Telefonnummer und E-Mail-Adresse beraten lassen. So gibt es an der Musikschule durch die Förderung des Kreises Gütersloh Ermäßigungen bis zu 100% für Menschen / Familien mit geringen Einkommen, so dass musikalische Bildung und kulturelle Teilhabe für jeden Menschen möglich wird. Unsere Musikschule bietet Zugang zu Musik und Teilhabe an Kultur für alle. Wir möchten Menschen aller Altersstufen, aus den verschiedensten Kulturen und Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit bieten, mit Musik in Berührung zu kommen. Bei uns könnt ihr intensiv ein Instrument erlernen und Gleichgesinnte treffen, um gemeinsam zu musizieren, kreativ zu werden und voneinander lernen.

Aktuell haben wir ca. 4500 Schüler*innen, angefangen mit unseren Jüngsten bei den Musikmäusen (ab 1,5 Jahren) bis hin zu unseren Senioren*innen. Wir bieten musikalische Bildung und Kunstunterricht im gesamten Kreis Gütersloh an - sowohl Einzel- als auch Gruppenunterricht, Ensembles (Band, Chor, Orchester usw.), Workshops und Coachings.

Mit über 150 Veranstaltungen im Jahr gestalten wir das kulturelle Leben kreisweit mit. Wir kooperieren als Bildungspartner mit Kitas und allgemeinbildenden Schulen.

Wir sind eine öffentliche Musikschule, die vom Kreis und der Stadt Gütersloh gefördert wird und sind Mitglied im VdM, dessen Qualitätsmerkmale wir erfüllen.

Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.

Miriam Köpke

Kirchstr. 18

33330 Gütersloh

01799201997

Miriam.Koepke@musikschule-guetersloh.de

