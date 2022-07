Startseite Soundsystem für Opel Corsa D 300 Watt Top Performance Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-07-25 11:20. Ein Soundsystem für Opel Corsa D mit hochwertigen Komponenten für ein tolles Klangerlebnis Unzufrieden mit der Soundsystem für Opel Corsa D? Dann sollten Sie Opel Corsa D Lautsprecher nachrüsten dies ist die Maßnahme mit den Größten Einfluss auf die Klangeigenschaften des Soundsystems. Damit werksseitig der Klang verbessert wird sind hochwertige Lautsprecher zu montieren. Hier bietet das Paket Opel Corsa D Auto-Lautsprecher Front und Heck (https://auto-lautsprecher.eu/product/opel-corsa-d-auto-lautsprecher-fron...) ein System das klanglich voll überzeugen kann. Die besten Komponenten stehen in diesem bis zu 300 Watt starken System zur Verfügung. Dieses Opel Corsa Lautsprecher (https://auto-lautsprecher.eu/product-category/opel-auto-lautsprecher/ope...) System arbeitet hervorragend mit werksseitigen oder nachträglich installierten Fremdradios zusammen, durch den hohen Wirkungsgrad von 92DB nützen sie jedes Watt des Radios für die Lautstärke maximal aus. Die Tieftöner des Hertz CK165L Lautsprecher Systems in diesem Soundpaket besitzen Ferritmagnet mit hoher Dichte kombiniert mit kohlenstoffarmen Polarplatten für reduzierte Verzerrung bei hohen Leistungspegeln. Damit gewährleisten sie eine Top Performance für das Soundsystem für Opel Corsa D. Eine 25-mm-Schwingspule (1 Zoll) der Tieftöners, sorgt für eine hohe Auslenkung um eine hohe Belastbarkeit zu gewährleisten. Standard Lautsprecher ab Werk neigen schnell bei höheren Lautstärken zu überschlagen und geben bei Belastung ein unsauberes Klangbild ab. Der 26 mm Hochtöner bietet klare Stimmen und eine wunderbare Auflösung der Klangbühne. Die Hochtöner besitzen eine eigene Frequenzweiche mit Zwei-Stufigen Pegelwähler bei Einbausituationen hinter den originalen Abdeckungen neben dem Türöffner. Hier kann eine Steigerung von 0 - 3DB des Pegels der Hochtöner eingestellt werden. In den hinteren Einbauplätzen wird das Hertz CX 165 Koaxiallautsprecher System verbaut. Das ist ein 2 Wege Koaxiallautsprecher mit eingebauten schwenkbaren Hochtönern die für die Beifahrer Stimmen und Dynamik in der Musik reproduziert. Werksseitig sind hier nur Breitbandlautsprecher verbaut die Höhen nicht besonders gut wiedergeben. Der Einbau ist durch die hohe Einbaufreundlichkeit der Systeme einfach, dass Soundsystem für Opel Corsa D ist nur mit Lautsprechern mit werkseitigen Halterungen aufrüstbar. Wenn Sie Lautsprecher kaufen für Opel Corsa D ist nicht der Preis, es ist die richtige Wahl der Soundsystem für Opel Corsa D mit Komponenten die auch das Klangerlebnis steigern. Welche Lautsprecher für Opel Corsa D passend sind und die optimale Soundsteigerung bringen finden Sie im auf der Webseite von auto-lautsprecher.eu. Für den Einbau bietet die Firma den Kunden Einbau-Tipps in PDF-Format für eine einfache und effiziente Installation. Im Webshop finden Sie auch selbstklebende Dämmplatten für die Türdämmung mit der bis zu 7DB mehr Bassleistung erreicht werden. Für Interessenten der Einbau Tipps sind Teile im Webshop als Opel Corsa D Lautsprecher wechseln (https://auto-lautsprecher.eu/opel-corsa-d-lautsprecher-vorne-wechseln/) aufrufbar. Ausbauwerkzeug für die Demontage der Türverkleidungen ist auch auf der Webseite von auto-lautsprecher.eu zu finden. Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt. Firmenkontakt

