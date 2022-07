Multimedia-Allrounder - XZENTs 1-DIN Infotainer X-127

Ausgestattet mit 9"/22,9 cm Touchscreen, bietet XZENTs neues Multimedia-Autoradio topaktuelles Infotainment für PKWs und Reisemobile mit 1-DIN Schacht

Wer ein vielseitiges, leistungsstarkes 1-DIN Multimediasystem sucht, das die aktuellsten Infotainmentfunktionen bietet, für den ist das X-127 (VK 469 Euro) von XZENT (https://www.xzent.com/) genau das Richtige. Das System integriert sich dank Multicolor Tastenbeleuchtung flexibel ins Cockpit diverser PKWs und Reisemobile mit 1-DIN Einbauschacht und überzeugt mit Featurevielfalt und Bedienkomfort.

GROSSER, FLEXIBLER ECHTGLAS TOUCHSCREEN

Der kapazitive, reaktionsschnelle 9"/22,9 cm Touchscreen mit hochwertigem Echtglaspanel zeigt beeindruckend klare, kontrastreiche Bilder und ermöglicht eine einfache, intuitive und vollkommen sichere Steuerung des Geräts. Für eine optimale Bedienung und Ablesbarkeit - auch bei schwierigen Einbauwinkeln oder ungünstigen Lichtverhältnissen - kann man den vertikalen und horizontalen Neigungswinkel des Bildschirms sowie die Displayhöhe individuell einstellen.

WORKS WITH CAR PLAY & ANDROID AUTO

Mit dem X-127 lassen sich Smartphones im Fahrzeug besonders einfach und sicher nutzen. Via USB wird das Handy direkt an den Infotainer angedockt - der X-127 unterstützt dann Apple CarPlay und Google Android Auto. Telefonieren, Navikarten nutzen, Nachrichten abhören und diktieren, Songs und Podcasts abspielen - die aufgerufenen Apps steuert man bequem über den Touchscreen des XZENT, per Apple Siri oder den Google Sprachassistenten.

Den Funktionsumfang von Apple CarPlay und Android Auto kann man durch Downloads aus den App-Stores sehr einfach erweitern. So lassen sich die Navi-Apps diverser Anbieter auf das Smartphone herunterladen oder Messengerdienste wie WhatsApp unkompliziert einbinden. Auch Streamingdienste wie Apple Music, Spotify oder Amazon Music werden so einfach im Fahrzeug verfügbar.

VIELE UNTERHALTUNGSOPTIONEN

Der X-127 ist mit einem empfangsstarken UKW RDS Radio ausgestattet. Der integrierte, einfach zu bedienende DAB+ Tuner empfängt die inzwischen flächendeckend digital ausgestrahlten Rundfunksender störungsfrei - auch bei hohen Geschwindigkeiten. Und steht bei längerer Fahrt kein ausreichend starkes DAB-Sendesignal eines Senders mehr zur Verfügung, wechselt der Tuner dank DAB-DAB Service Following automatisch auf eine neue, besser empfangbare alternativ-DAB-Frequenz. Komfortfunktionen wie DLS-Text, MOT-Slideshow oder Comfort Scan ergänzen die umfangreiche Ausstattung der DAB+ Sektion.

Mit zwei USB-Anschlüssen sorgt der X-127 für bestes Entertainment auf allen Reisen. So lässt sich ein USB-Port zum Abspielen von Audio- oder Videodateien nutzen, während am anderen Anschluss ein mobiles Gerät aufgeladen wird. Dazu kommt die Möglichkeit, den HDMI-Eingang für einen externen Zuspieler einzusetzen oder via Bluetooth nicht nur zu Telefonieren, sondern auch kabellos Musik vom Smartphone zu streamen.

USERFREUNDLICHE FUNKTIONEN

Der X-127 hat zwei Kamera-Eingänge (CVBS) mit geschalteter Stromversorgung und verfügt über eine automatische Rangier-/Umschaltfunktion, die durch Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert wird. Zur besseren Distanzeinschätzung können Hilfslinien eingeblendet und eingestellt werden. Über die CAM Direktwahltaste an der Gerätefront lässt sich die Kamerafunktion auch manuell starten.

XZENT ist eine innovative Marke, die sich exklusiv auf den Bereich "Navigation und Multimedia im Auto" fokussiert. XZENT ist der Spezialist für Multimedia- und Navigationssysteme, die im Hinblick auf die Verarbeitung und den Funktionsumfang keinen Vergleich scheuen und mit ihrem sensationellen Preis/Leistungsverhältnis auf ganzer Linie überzeugen.

XZENT-Produkte haben sich auf dem Markt mittlerweile fest etabliert - das zeigen auch die vielen Auszeichnungen und beeindruckenden Testberichte, die es von der Fachpresse in den letzten Jahren für XZENT-Geräte gab.

XZENT-Produkte werden weltweit exklusiv über das große Fachhändlernetz der Schweizer ACR AG, Europas größten Car-Media Spezialisten, vertrieben. Bei den ACR-Fachhändlern finden gibt es auch zahlreiche Zubehörkomponenten zu den XZENT-Systemen: Rückfahrkameras, DAB+ und DVB-T Tuner, Monitore sowie Lautsprecher oder Verstärker.

