Startseite Shopware Agentur WebiProg GmbH bringt den Shopware Konfigurator auf das neue Niveau Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-07-25 07:10. WebiProg bietet eine fertige Web Lösung für Ihr Geschäftzkonzept und ermöhlicht Ihnen mehr Kunden zu gewinnen. Das Konfigurator Plugin pusht damit auch Ihren Umsatz. Webiprog, führend bei Integrationen neuester Technologien ins Shopware-System, hat eine universelle Softwarelösung entwickelt:

Einen frei programmierbaren Produktkonfigurator.

Dieser featured eine Reihe von äußerst praktischen Optionen, mit denen jeder Kunde (Stammkunde oder potenzieller Kunde) ein für ihn perfektes Produkt im Detail individuell konfigurieren kann. Mehr Info zum Konfigurator: https://www.webiprog.de/shopware-agentur/shopware-produktkonfigurator/ Der Nutzen dieser technischen Innovation für Kunden ist enorm. Man ist zeitlich unabhängig, da der Konfigurator rund um die Uhr online ist. Zudem ermöglicht die Option, Entwürfe speichern und jederzeit wieder fortsetzen zu können, ein Maximum an Bequemlichkeit. Man verliert keine Zeit, um sich mit dem Angebot des Unternehmens vertraut zu machen, man braucht nicht die gesamte Produktpalette zu studieren, stundenlang mit Beratern zu telefonieren oder zu chatten. Basierend auf langjährigen Erfahrungen, Kundenfeedback und einer detaillierten Untersuchung und Adaption der neuesten Entwicklungen im IT-Bereich hat die WebiProg GmbH eine spezifische Softwarelösung geschaffen, die sich ganz einfach und reibungslos in jede Website und jeden Shopware 6 Shop integrieren lässt. Eine übersichtliche Benutzeroberfläche, die Möglichkeit, vorhandene Optionen ständig zu erweitern, Tausende von Personen, die gleichzeitig mit dem Shopware Konfigurator interagieren könne; all das ist nur ein Auszug der unzähligen Features. Auch bei hohen Zugriffszahlen auf die jeweilige Site, gewährleistet der Konfigurator eine gute Website Performance - einzig eine hohe Serverauslastung kann hier die Performance beeinflussen. WebiProg als Shopware Agentur Nürnberg stellt also sicher, dass der Artikeldesigner keine zusätzliche Serverbelastung verursacht. Alle weiteren Funktionen werden ebenfalls garantiert, so dass keine Probleme mit dem Websitebetrieb entstehen. Das Kundenfeedback der WebiProg GmbH ist ausnahmslos positiv, denn die Zeit- und Personalersparnis für Mitarbeiter und Kunden reduziert sich um ein Vielfaches, wenn der Kunde die Waren selbständig auf der Website bearbeiten kann. Dieser automatisierte Prozess spart jedem Unternehmen bares Geld sowie Herstellungs- und Lagerungskosten für eine Reihe von Produkten, die später möglicherweise nicht ausgeliefert werden, verderben und entsorgt werden müssten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: WebiProg GmbH

Herr Alex Samoylenko

Fürther Str. 38

90429 Nürnberg

Deutschland fon ..: +49 (0) 173 659 14 88

fax ..: +49 (0) 173 659 14 88

web ..: https://www.webiprog.de/

email : info@webiprog.de WebiProg GmbH ist der führende Anbieter für E-Commerce und CMS Lösungen mit Sitz in Nürnberg (Registernr.: HRB 39349). Im Hause von WebiProg GmbH werden Online Business-, Content Management- und E?Commerce-Anwendungen auf Open Source-Engines realisiert sowie umfassende Serviceleistungen angeboten. Wir verstehen uns als Hersteller und Dienstleister für hochwertige eCommerce-Lösungen und Webseiten-Erstellung. Wir erstellen Web-Auftritte, überarbeiten Websites und supporten Internetpräsenzen. Unser inhabergeführtes Unternehmen zählt mittlerweile 30 Mitarbeiter und besteht aus qualifizierten Designern, motivierten Entwicklern und zuverlässigen Projektleitern. Die Grundlage unserer Effizienz bildet eine angenehme und kollegiale Arbeitsatmosphäre. Als Full-Service-Internetagentur übernehmen wir im Auftrag von Kunden die Konzeption, Kreation und Realisierung von Projekten aus den Bereichen CMS, Online-Marketing und E-Commerce. Unsere professionellen Fachkräfte verantworten die qualitativ hochwertige und anspruchsvolle Umsetzung jedes einzelnen Online-Projektes. Pressekontakt: WebiProg GmbH

