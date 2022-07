Startseite Dr. Reuter Investor Relations: Interview mit Evolution Energy Minerals (S1-E1) - Wir haben ein großartiges Team mit fundierten E Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-07-22 15:03. www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66808/IRW-S1-E1TranskriptEvo... (Foto) Phil Hoskins, Managing Director, Evolution Energy Minerals Das Video-Interview (S1-E1) kann hier im Original eingesehen werden: small-microcap.eu/evolution-energy-interview-mit-phil-hoskins-s1-e1/ Bitte stellen Sie uns Evolution Energy kurz vor!

Phil Hoskins: Evolution Energy Minerals ist ein an der ASX notiertes tansanisches Graphiterschließungsunternehmen mit dem entwicklungsfähigen Courseplate-Graphitprojekt. Es verfügt über eine DFS-Mining Licence, Umweltgenehmigungen und eines der grobkörnigsten Graphitprodukte der Welt. Unser Ziel ist es, das Projekt bis zu einer endgültigen Investitionsentscheidung im Jahr 2022 voranzutreiben. Wir haben uns verpflichtet, das Projekt auf nachhaltige Weise zu entwickeln. Unser größter Anteilseigner ist ein Fonds für nachhaltige Ressourcen, und wir streben auch nachgelagerte Märkte an, nicht nur Märkte für grobkörnigen Graphitflocken, sondern auch nachgelagerte Märkte für Batterieanodenmaterialien für den wachsenden Lithium-Ionen-Batteriesektor. Wir haben also ein großartiges Team, das an dem Projekt beteiligt ist. Ich habe viel Zeit in China verbracht, um die Marktseite zu entwickeln und wir haben einen Mitarbeiter, der bereits ein Graphitprojekt aufgebaut hat. Wir sind ein wirklich gutes Team, dass das Projekt vorantreibt. Welche Alleinstellungsmerkmale hat Evolution Energy Minerals? Phil Hoskins: Ich denke, es gibt einige davon. Ich denke, die Produktqualität selbst ist eines der grobkörnigsten Flockengraphitprodukte der Welt und die Projektqualität ist wirklich umsatzstark. Ich denke, wir sind das einzige Unternehmen, das eine Führungskraft hat oder die bereits ein Graphitprojekt aufgebaut hat. Ich habe viel Zeit auf dem Graphitmarkt verbracht, um die Anwendungen zu verstehen und das ist wirklich wichtig. Die letzten acht Jahre habe ich also mehr als 250 Tage in China verbracht, um diese Kundenbeziehungen aufzubauen. Ich denke, ein weiterer Unterschied sind unsere nachgelagerten Strategien, die Partnerschaft mit dem weltweit führenden Unternehmen zur Herstellung von expandierbarem Graphit und Graphitfolie. Denn es gibt kein anderes börsennotiertes Unternehmen, das diese Möglichkeit hat, und unsere nachgelagerte Strategie für das Batterieanodenmaterial ist ebenfalls anders, weil wir keine Fluorwasserstoffsäure verwenden. Wir streben eine thermische Reinigung an, um Graphit in Batteriequalität zu produzieren. Das Projekt umfasst also eine Reihe von Elementen. Ich denke, dass sich unser Team und unsere nachgelagerte Strategie von unseren Wettbewerbern unterscheiden. Was sind die entscheidenden Werttreiber des Unternehmens? Phil Hoskins: Die wichtigsten Ziele für dieses Jahr und die wichtigsten Werttreiber liegen in der nahen Zukunft. Wir versuchen, unsere Abnahmevereinbarung für unseren feinflockigen Graphit zu sichern. Das wird wahrscheinlich mit einem westlichen Batterieunternehmen geschehen. Das Rahmenabkommen mit der tansanischen Regierung, dass die steuerliche Stabilität gewährleistet, die für eine bedeutende Investition im Land erforderlich ist, ist etwas, an dem wir seit vielen Jahren arbeiten. Wir stehen kurz vor dem Abschluss dieses Abkommens. Der Abschluss der aktualisierten endgültigen Machbarkeitsstudie wird für das September-Quartal erwartet und wir arbeiten auch auf die Projektfinanzierung hin, aber etwas anderes, das im dritten Quartal wirklich spannend ist, ist der Abschluss der Testarbeiten für das Batterieanodenmaterial, wodurch die Eignung unseres Graphits für die Herstellung von beschichtetem Batterieanodenmaterial bestätigt wird. Dies geschieht im September-Quartal und das ist eine wirklich erfreuliche Entwicklung für uns. Möchten Sie über Evolution Energy Minerals oder über spannende Nebenwerte auf dem Laufenden gehalten werden? Dann schicken Sie einfach eine Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis Evolution Energy, schon sind Sie auf dem jeweiligen Verteiler. Oder besuchen Sie uns auf small-microcpa.eu Für die Übersetzung des im Original englischen Interviews wird keine Haftung übernommen. Sie können das englische Original-Interview hier abrufen: small-microcap.eu/evolution-energy-interview-mit-phil-hoskins-s1-e1/ Evolution Energy Minerals Limited

ISIN: AU0000180200

www.evolutionenergyminerals.com.au/ Über Evolution Energy Minerals

Evolutions Vision ist es, ein vertikal integriertes Unternehmen zu werden, das ausschließlich nachhaltig erzeugte Graphitprodukte und Batteriematerialien anbietet. Dies wird durch die Kombination ihrer einzigartigen Graphitquelle mit branchenführenden Technologiepartnern, die enge Zusammenarbeit mit den Kunden und die Herstellung diversifizierter nachgelagerter Produkte sowohl in Tansania als auch in strategisch günstig gelegenen Produktionszentren auf der ganzen Welt erreicht. Evolution hat sich verpflichtet, weltweit führend im Bereich ESG zu sein und sicherzustellen, dass seine Aktivitäten den Vorstoß zur Dekarbonisierung und die globale grüne Wirtschaft unterstützen. Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes. Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Evolution Energy Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen. Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

