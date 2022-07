Startseite Die Krönung der menschlichen Gesundheit: Tropenfrüchte und wie sie dich heilen und munter machen können – Ananas, Papaya und Avo Pressetext verfasst von indayi am Fr, 2022-07-22 09:53. Die Medizin aus den Tropen: Papaya, Ananas und Avocado. Heute berichten wir euch, wie ihr eure Gesundheit mit diesen Tropenfrüchten optimieren könnt. „Die Ananas ist nicht nur eine leckere Frucht, sie ist eine star-kes Heilmittel, das unserem Körper wichtige Mineralien und Spurenelemente, wie Magnesium, Calcium, Phosphor, Kali-um, Eisen, Mangan, Zink und Jod zuführt. Die tropische Gu-te-Laune-Frucht ist auch ein Lieferant wichtiger Vitamine, unter anderem von Beta-Carotin (Pro-Vitamin A), Biotin, Vi-tamin C, Vitamin E, Riboflavin, Thiamin, Niacin, und vielen mehr. Frischer Ananassaft wirkt sehr positiv bei Fieber.“ „Wegen ihres Enzyms Papain und den essentiellen Nährstoffen, die sie enthält (Magnesium, Calcium, Kalium Mangan, Eisen, Selen, Phosphor, Kupfer, Zink, Ballaststoffe), kann die Papaya gegen viele Krankheiten helfen.“ „Die Avocado ist eine Frucht mit sehr gesundem pflanzlichem Fett, die sehr wichtige Vitamine (A, E, Beta und Alpha-Carotin, Biotin) enthält. Die Avocado verbessert die Aufnah-me von fettlöslichen Nährstoffen merklich.“ Kapitel 2.8 schreibt Tabou B. B. Braun In seinem Buch „40+ Krankheiten heilen durch die Ernährung: Lebensmittel, die Medikamente ersetzen: Natürliche Gegenstücke zu Tabletten – Die magische Heilkraft der Lebensmittel. Welche Nahrungsmittel bekämpfen welche Krankheiten?“ schreibt Tabou B. B. Braunüber die eine Wahrheit, die nicht zu verleugnen: der Körper muss viele wichtigen Stoffe, die er zum Funktionieren braucht, aus externen Quellen beziehen. Auch Früchte geben uns Stoffe, die unser Körper selbst nicht herstellen kann. Vitamine, wie Niacin, B6, Folsäure, C, und Mineralstoffe, wie Kalium, Kalzium, Eisen und Magnesium sind in den meisten Früchten erhalten. Diese braucht der Körper. Einige Früchte sind besonders reich an Nährstoffe. Die Wunder der Tropen: Avocado, Papaya und Ananas

Der Autor stellt die Vorteile von diesem medizinischen Wundermitteln vor: wie sie dich heilen, deine Motivation und Leistung steigern, dir ein gutes Gefühl geben, Krankheiten vorbeugen und dein Leben optimieren. Ananas, die Gute-Laune-Tropenfrucht: ein wahres Wunder für deine Psyche und deinen Körper

Sie ist nicht nur lecker und erfrischend, sondern auch ein Heilmittel. Ananas enthält viele wertvolle Nährstoffe, die dein Körper braucht, um zu funktionieren und um sich zu regenerieren. Magnesium, Calcium, Phosphor und Kalium sind nur einige der Stoffe, die diese Tropenfrucht für dich bereitstellt. Sie stimuliert auch dein Gehirn und kann bei Stresssituationen dein Gemüt beruhigen, deine Lust auf Sex erhöhen, dir gute Laune schaffen und Heißhungerattacken bremsen. Papaya – was kann diese Frucht überhaupt nicht? Ein Stück Magie aus den Tropen

Die Papaya ist nicht nur lecker und kalorienarm, sie wird in vielen Ländern auch immer noch als Arzneimittel verwendet. Der Autor berichtet von seinem Heimatsland, Kamerun, wo Papaya als Medizin verwendet wird und wie viele Studien der Wissenschaft dieses Wissen aus Afrika bestätigen. Das Besondere an dieser Tropenfrucht ist, dass nicht nur ihr Fruchtfleisch von Gebrauch ist, sondern auch die Schale, den Kern, die Blätter und sogar den Saft des Baumes. Auch sie ist reich an Nährstoffen. Tabou B. B. Braun bringt dir in seinem Buch bei, welche weiteren Vorteile die Papaya dir und deiner Gesundheit bieten kann. Zu den Krankheiten und Problemen bei denen Papaya helfen kann, gehören: Cellulite, Wundheilungen, Entzündungen und Rheuma. Ein weiteres Hilfsmittel der Tropen: die Avocado

In den letzten Jahren ist die Avocado ganz besonders beliebt geworden: eine trendige Diät und Ernährung sind, ohne sie kaum noch zu finden. Auf sozialen Medien kannst du kaum noch einen Sport- und Fitnessinfluencer finden, der nicht auf diese Tropenfrucht und dessen Vorteile für eine gesunde Ernährung schwört. Und das aus gutem Grund. Tabou B. B. Braun fasst die wundersamen Wirkungen dieser Frucht in seinem Buch zusammen. Von Krebserkrankungen, zu Leukämie und zu einer ausgewogenen Ernährung: Die Avocado bietet viele Nährstoffe und Fette, die dem Körper nur gut tun können. Was soll nun gegessen werden? Indayi bringt dir heute bei, welche Lügen vorherrschen und dir deine Ernährung erschweren, obwohl das Konzept sehr einfach ist. Achtung: Tropenfrüchte sind zu unterscheiden von gezüchteten Südfrüchten

Wir hatten in einem Beitrag aus der letzten Woche schon von den Vorteilen und Nachteilen von Bio- und Supermarktfrüchten gesprochen. Gezüchtete Südfrüchte, wie zum Beispiel Avocados aus Südspanien, sind vitalstoffarm. Bio-Früchte sind nährstoffreicher und haben deutlich mehr Auswirkung auf den menschlichen Körper. Eine gesunde Ernährung ist dennoch möglich. Wie du mit Gemüse, Kräutern und Früchten deine Lebensqualität trotzdem verbessern kannst.

Doch keine Angst. Dennoch kannst du dich besser ernähren. Bio ist nicht unbedingt ein Muss. Unser Autor, Tabou B. B. Braun, verrät dir wie in seinem Buch: 40+ Krankheiten heilen durch die Ernährung: Lebensmittel, die Medikamente ersetzen: Natürliche Gegenstücke zu Tabletten – Die magische Heilkraft der Lebensmittel. Welche Nahrungsmittel bekämpfen welche Krankheiten?

Buchcover von 40+ Krankheiten heilen durch die Ernährung In fast 300 Seiten listet Tabou B. B. Braun auf, welche Volkskrankheiten durch welche einfachen Nahrungsmittel geheilt und verhindert werden können. Er gibt dir afrikanisch inspirierte Tipps und Tricks, die deinen Körper und deine Seele heilen werden. Dieses Buch hilft dir dabei dein Gleichgewicht zu finden und dein Leben zu koordinieren – ein gesünderes, ausgewogeneres Leben. Über den Autor Tabou Banganté Blessing Braun ist ein freier und unabhängiger Denker und investigativer Autor, der gerne über schwierige und unbeliebte Themen schreibt. Er ist spezialisiert auf Schwierigkeiten und Probleme in den Bereichen Job und Karriere, Beziehung und Familie, Lebensplanung, Gesundheit, psychische Blockaden und viele mehr. Er berät und begleitet Menschen, damit sie erfolgreich wachsen und mit ganz einfachen, leichten und genialen innovativen Techniken und Tipps ihr Leben meistern können. Der Deutsch-Kameruner wohnt in Darmstadt, der deutschen Stadt der Wissenschaften. Über den Verleger Dantse Dantse

Der Autor Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner und Vater von fünf Kindern. Er hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Stress, Burnout, Spiritualität, Gesundheit, beruflicher Erfolg, Kindererziehung, Partnerschaft, Sexualität, Liebe und Glück – das sind nur einige Themen, zu denen der Coach und Erfolgsautor Dantse Dantse in den letzten Jahren erfolgreich Bücher veröffentlicht hat.

Seit 2015 ist Dantse Dantse auch Verleger. Mit seinem Verlag indayi edition will er einen Akzent setzen: Menschen mit Migrationshintergrund und besonders jungen afrikanischen Autoren die Möglichkeit geben, mit ihren Büchern das deutsche Publikum zu begeistern. Ferner soll indayi edition eine wichtige Rolle für die Integration spielen und durch die deutsche Sprache die Menschen zusammenbringen. Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern. Pressekontakt

