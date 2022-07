Startseite Mehr Effizienz für Factoring-Kunden Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-07-22 09:38. AKTIVBANK AG bietet erstmals Schulungswebinare zum Factoring-Onlineportal an Frankfurt, 22.07.2022 Die AKTIVBANK AG bot ihren Kunden im Juli erstmals unkomplizierte Webinare zur effizienten Nutzung des Factoring-Portals "@ktiv-web 2.0" an. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,8 von 5,0 Sternen waren die Webinare auch aus Kundensicht ein voller Erfolg. Die AKTIVBANK AG unterstreicht damit ihre digitale Kompetenz in Verbindung mit gewohnt persönlichem Auftreten gegenüber ihren Geschäftspartnern. Verständlich und offen für Fragen wurden die Inhalte vom Leiter des Transaktionsservice für Factoring der AKTIVBANK AG vermittelt. "Ziel der Bank war es, den Kunden einen technisch unkomplizierten, digitalen, aber dennoch persönlichen Kontakt zur Bank zu eröffnen.", so der Moderator. Nicht erst seit der Coronapandemie wird bei der AKTIVBANK AG viel Wert auf digitale und effiziente Lösungen im Kundenkontakt gelegt. Kernthema des kostenfreien Webinars (https://www.aktivbank-factoring.de/factoring-bank/factoring-webinar.html) waren u.a. die Themen "Dashboard und Auswertungen" im Factoring-Onlineportal der AKTIVBANK AG. Insgesamt zielt die Bank mit der Webinarreihe "@ktiv-web 2.0 optimal im Tagesgeschäft nutzen" darauf ab, den Kunden noch mehr Sicherheit und Tipps für einen effizienten Umgang mit dem Onlineportal zu geben. Nach einer kurzen Einleitung und dem darauffolgenden einstündigen und kurzweiligen Webinar nutzten die Teilnehmer die Möglichkeit, individuelle Rückfragen zu stellen. Die Kunden konnten so Ihr Fachwissen zeitsparend im eigenen Büro erweitern. Nicht zuletzt wegen des durchweg positiven Feedbacks stellt die Bank nun in Aussicht, ihren Kunden auch in Zukunft mit unkomplizierten und interessanten Webinarangeboten zur Seite zu stehen - alle Termine hierfür werden stets im Vorfeld bekanntgegeben. Die AKTIVBANK AG ist eine in Frankfurt am Main ansässige Spezialbank für Zentralregulierung und Factoring. Seit 2009 ist sie eine 100%ige Tochtergesellschaft der DZB Bank GmbH in Mainhausen und damit Teil der ANWR-Group eG. Die 1990 gegründete Bank betreut über 60.000 mittelständische Kunden. Kontakt

