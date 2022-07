Startseite Kostenlose Raumkühlung. Room cooling free of charge! Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-07-22 09:38. Nützliche Entwicklung, die uns hilft, der Umwelt etwas Gutes zu tun.

DPMA Auszug: Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine groß dimensionierte Kühlfläche für Kühlkörper zu gestalten, welche durch Aneinanderreihung von Raumfliesen mit Zwischenräume, für Zirkulation und Luftumwälzung sorgt.

https://patents.google.com/patent/DE202015005332U1/de?q=stromlose+k%C3%B... Wie im Bildanhang ersichtlich, sind verschiedene saugfähige Fliesenarten geeignet. Der Beispielkorpus aus Hohlziegelplattensegmente ist gerade mal 25 x 25 x 20 cm (T/H/B) und sorgt für angenehme Raumkühlung und Luftbefeuchtung.

Die Luftumwälzungsmenge kann über "Durchzug" gesteigert werden. D. h. durch öffnen gegenüber liegender Fenster und/oder Türen.

Solch kompakter Kühlkorpus in Wasserwanne als Fenstereinsatz (bei geöffnetem Flügel) bzw. auch mehrere nebeneinander möglich, bringen sofortige Linderung gerade bei trockener und zu warmer Raumluft.

Das im Bild befindliche Baubeispiel ist nur im Sommer in Betrieb (seit 3 Jahren im Schlafzimmer) und erzeugt die beste Luftqualität in der ganzen Wohnung. Vormals konnte man, gerade in heißen Nächten, kaum schlafen. Auch tagsüber, wenn man den Raum betritt, ein ganz anderes Klima. Alles ohne Strom, ohne Überfeuchtung und ohne Ventilator. Wasserverbrauch an heißen Tagen bis 1,5 Liter pro Tag.

Für die weitere Zukunft suchen wir Fensterhersteller, welche dies Kühlsystem, fest in ihrem Programm aufnehmen wollen!

Fazit: Wir müssen gegen die Klimakrise angehen! Dies ist unser weiterer Beitrag dafür! Deshalb: KOSTENLOSER privater Nachbau weltweit erlaubt. Innovationsschmiede:

Heizungs- und Klimabeiträge.

International ausgezeichnet mit Goldmedaille. Kontakt

Gruftiearbeit ® Innovationsschmiede

Rainer Dubrikow

Meininger Str. 18-20

36452 Kaltennordheim

036966299004

zentraleBRD@t-online.de

