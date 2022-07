Startseite Nissan Qashqai Soundsystem nachrüsten 300Watt Oberklasse Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-07-22 08:47. Musik im Nissan Qashqai ein Klangerlebnis mit 300 Watt Oberklasse Lautsprecher für das Nissan Qashqai Soundsystem Klangstarke Top Performance für das Nissan Qashqai Soundsystem für Modelle mit Standard System. Der Tausch der Lautsprecher ist die Maßnahme mit dem größten Einfluss auf das gesamte Soundsystem. Guter Klang kann aus einfachen Standard Lautsprechern nicht rauskommen., im Standards System sind einfache 20 Watt Lautsprecher montiert, in den hinteren Türen nur Breitband Systeme ohne externe Hochtöner. Das Nissan Qashqai Typ J10 Lautsprecher-Set vorne und hinten (https://auto-lautsprecher.eu/product/nissan-qashqai-typ-j10-lautsprecher...) ist ein Paket mit sechs Lautsprechern für alle Einbauplätze im Nissan Qashqai Soundsystem für das Model J10 von Baujahr 2006 - 2013 ohne Bose Anlage. Mit bis zu 300 Watt Belastbarkeit und gefertigt aus hochwertigen Bauteilen vom Hersteller Hertz ist es eine klare Ansage zu teuren Premium Systemen ab Werk. Für beide Türen vorne ist im Paket das 2-Wege System Hertz CK165L mit externen Frequenzweichen für Tieftöner und Hochtöner. Das 2-Wege System besteht aus einem hochwertigen Tieftöner mit starken Magneten für eine sehr gute Basswiedergabe. Die Tieftöner sind mit starkem Antrieb und speziellen Schwingspulen auf eine maximale Auslenkung ausgelegt, wenn die Musikpassagen mal anspruchsvoller sind. Die Gummisicke der Tieftöner ist für hohe Auslenkungen und Belastbarkeit der Membranen optimiert. Eine hohe Dynamik in der Musikwiedergabe und klare wuchtige Bässe für das Nissan Qashqai Soundsystem sind die Folge. Da im Nissan Qashqai Modell J120 die Hochtöner im Armaturenbrett installiert sind ist ein 2-Wege System mit eigener Frequenzweiche für die Hochtöner die beste Lösung um Kabelverlegungen quer durchs Fahrzeug zu vermeiden. Die geringen Abmessungen der Frequenzweichen und die Kabelanschlüsse machen die Integration in jeden Einbauplatz sehr einfach. Um im Nissan Qashqai neue Lautsprecher zu installieren müssen diese über werkseitige Halterungen verfügen sonst ist eine Installation unmöglich. Alle im Webshop von auto-lautsprecher.eu angebotenen Nissan Qashqai Lautsprecher (https://auto-lautsprecher.eu/product-category/nissan-auto-lautsprecher/n...) besitzen eine hohe Einbaufreundlichkeit durch werksseitige Halterungen und Adapterkabel um die Systeme direkt an die bestehenden KFZ-Kabel der Nissan Soundanlage anzuschließen. Die Lautsprecher werden in die originalen Einbauplätze integriert und verschwinden wieder hinter den Verkleidungen des Fahrzeugs. Die richtige Wahl der Nissan Auto-Lautsprecher (https://auto-lautsprecher.eu/product-category/nissan-auto-lautsprecher/) ist eine effiziente Steigerung des Klangerlebnis im Fahrzeug. Die 26mm Hochtöner des Frontsystems sorgen für Dynamik in der Musik und klare Höhen, sie verfügen über eine Zwei-Stufen-Pegelwähler mit 0 - +3DB Einstellmöglichkeiten. Für beide hinteren Türen kommen die Hertz CX165 2-Wege Koaxiallautsprecher mit integrierten Hochtönern zum Einsatz und sogen auch für starke Stimmen Performance bei den Mitfahrern. Die Systeme haben einen Wirkungsgrad von 92DB und leisten damit an werksseitigen Radios eine hervorragende Performance. Die Installation ist einfach und ist ohne Werkstattbesuch machbar. Für Fahrzeughalter die das Nissan Qashqai Soundsystem nachrüsten ist dieses Paket eine hervorragende Alternative zu teuren Premium Soundsystemen Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt. Firmenkontakt

