Startseite Nubert überzeugt Stiftung Warentest: Platz 1 und 2 für nuPro AS-3500 und nuBoxx AS-425 max in der Kategorie "Soundbars (eintei Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-07-21 16:21. Seit der Gründung im Jahre 1964 hat es sich die Stiftung Warentest zur Aufgabe gemacht, Produkte und Dienstleistungen neutral und nach wissenschaftlichen Methoden auf Herz und Nieren zu prüfen. Das Urteil der unabhängigen Stiftung hat eine hohe Bedeutung in Deutschland. Deshalb freuen wir uns bei der Firma Nubert über die hervorragenden Testergebnisse unserer Soundbars nuPro AS-3500 und nuBoxx AS-425 max! Stiftung Warentest veröffentlicht großen Soundbar-Vergleichstest

Die Stiftung Warentest widmet sich in der aktuellen Ausgabe 08/2022 des "test"-Magazins dem Thema Soundbars: 14 Modelle zwischen 475,00 und 1.700,00 Euro mussten sich im großen Vergleichstest beweisen, insgesamt wurden in diesem Jahr bisher 33 Soundbars getestet. Im aktuellen Test wird besonders die einfache Installation als großer Vorteil von Soundbars hervorgehoben: "Auspacken, aufstellen, Kabel anschließen, fertig!". Hier schneiden die Nubert Modelle mit der Note 2,3 ab und beweisen ihre Qualitäten. Testsieger* Nubert: "Bester Klang und hoher Schalldruck mit wenig Strom"

Aber natürlich muss es auch gut klingen - hier wird im Artikel unter anderem dem Testsieger* nuPro AS-3500 eine gute Wiedergabe von Musik und Sprache bescheinigt. Neben dem guten Ton flossen Handhabung und Stromverbrauch in die Gesamtwertung mit ein. Hier überzeugten die Modelle von Nubert im Vergleich zu den zwölf Modellen anderer Hersteller: "Vor allem Nubert, der Testsieger aus Schwäbisch Gmünd, versteht sich darauf, die optimale Leistung aus den Lautsprechersystemen zu kitzeln: bester Klang und hoher Schalldruck mit wenig Strom." So konnte sich Nubert im Gesamtergebnis gegen das hochklassige Teilnehmerfeld durchsetzen: In der Kategorie "Soundbars (einteilig)" holt die nuPro AS-3500 mit einer Gesamtnote von 1,9 den Testsieg, nur knapp dahinter auf dem zweiten Platz liegt die nuBoxx AS-425 max mit einer Gesamtnote von 2,0. Nubert nuPro AS-3500 holt sich den Testsieg* mit Note 1,9

Die nuPro AS-3500 konnte sich im Vergleichstest nicht nur den Testsieg in der Kategorie "Soundbars (einteilig)" sichern, sondern erreichte mit einer Gesamtbewertung von 1,9 auch die beste Note im kompletten Teilnehmerfeld aller Kategorien. Diese Bestnote bestärkt das Entwicklerteam aus Schwäbisch Gmünd in seiner Philosophie, ehrlichen Klang auf aktuellem Stand der Technik zu fairen Preisen zu bieten. Das zeigt sich auch bei der nuPro AS-3500, die raumfüllenden Stereoklang mit satten 160 Watt Gesamtleistung ins heimische Wohnzimmer bringt. Zwei integrierte Subwoofer liefern kraftvollen Tiefton bis hinunter zu 36 Hertz. Besonderes Highlight ist eine Wide-Funktion, die das Klangpanorama faszinierend weit aufzieht. Auch das Lob der Stiftung Warentest für die Sprachwiedergabe kommt nicht von ungefähr: Die Funktion Voice+ sorgt für überragende Verständlichkeit, vom Nachrichtenbericht über den Sportkommentar bis hin zum Filmdialog. Auf dem zweiten Platz* mit Note 2,0: die nuBoxx AS-425 max

Die nuBoxx AS-425 max macht die gleich doppelte Spitzenplatzierung in der Kategorie "Soundbars (einteilig)" perfekt: Mit einer Gesamtnote von 2,0 schafft sie es hier auf Platz 2, fast gleichauf mit dem Testsieger nuPro AS-3500. Somit ist sie eine noch günstigere und obendrein kompakte Alternative - ohne wesentliche Kompromisse bei Klang, Verbrauch und intuitiver Bedienung. Natürlich sorgen auch bei der nuBoxx AS-425 max die Wide-Funktion und Voice+ für ein packendes Sounderlebnis in den eigenen vier Wänden. Beide Soundbars verfügen über integrierte Decoder für Dolby- und DTS-Tonspuren sowie HDMI eARC. So sind sie perfekt geeignet, um kinoreifen Klang nicht nur von DVD und Blu-ray, sondern auch von Streaming-Diensten wie Amazon Prime Video, Netflix und Apple TV+ zu genießen. Damit zementiert Nubert den eigenen Anspruch, dass man beim Thema Soundbars ohne zusätzlichen Subwoofer nicht an dem süddeutschen Experten für ehrlichen Klang vorbeikommt. Nubert, der Testsieger* aus Schwäbisch Gmünd

Mit dem aktuellen Testsieg* in Ausgabe 08/2022 des "test"-Magazins fügt Nubert einer langjährigen Erfolgsgeschichte ein neues Kapitel hinzu: Bereits in Ausgabe 10/2018 konnte die nuPro AS-250 mit einer Gesamtnote von 2,0 den Testsieg in der Kategorie "Soundbars (einteilig)" erringen**. In der Ausgabe 07/2020 konnte die nuBox AS-225 diesen Erfolg dann wiederholen**. "Eine Auszeichnung der objektiven Experten der Stiftung Warentest ist immer etwas besonderes und wir freuen uns besonders darüber, dass der Fokus des aktuellen Tests unsere Philosophie wiedergibt: Für guten TV Klang benötigt man eine stromsparende Lösung, mit einfacher Bedienung ohne verspielte Features wie Sprachsteuerung aber einem Fokus auf bestmögliche Sprach- und Musikwiedergabe," erklärt Sebastian Hennig, Leiter E-Commerce der Nubert electronic GmbH. "Natürlich möchten wir aber nicht stehenbleiben und entwickeln unsere Produkte konsequent für unsere Kunden und gehen auf ihre Wünsche ein. Das Ergebnis ist dann beispielsweise unser Topmodell nuPro XS-8500 RC, die wireless Surround ermöglicht." Jetzt die Nubert Soundbars selbst testen

Die Soundbars aus dem Vergleichstest der Stiftung Warentest sind im Nubert Webshop sowie auf Amazon sofort lieferbar - es gibt also keinen Grund zu warten, um sich ausgezeichneten Klang nach Hause zu holen! Der Testsieger* nuPro AS-3500 (https://www.nubert.de/nupro-as-3500/p4331/ und https://www.amazon.de/dp/B091B6SL5M) kostet 995,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Die nuBoxx AS-425 max (https://www.nubert.de/nuboxx-as-425-max/p4552/ und https://www.amazon.de/dp/B09M8TGF4B) ist bereits für 698,00 Euro erhältlich. Medienvertreter, die die Nubert Soundbars aus dem Stiftung Warentest Vergleichstest selbst unter die Lupe nehmen möchten, wenden sich bitte an die Pressekontakte. Zusätzliche Lifestyle-Bilder der Soundbars können ebenfalls gerne angefragt werden. * In der Kategorie "Soundbars (einteilig)"

** Bei abweichenden Testkriterien gegenüber aktuellem Test Aufmacherbild:

https://nubert.rtfm-pr.de/nubert_nupro-as-3500_und_nuboxx-as-425-max_dop... Bilderpaket nuBoxx AS-425 max:

https://nubert.rtfm-pr.de/nubert_nuboxx-as-425-max.zip Bilderpaket nuPro AS-3500:

https://nubert.rtfm-pr.de/nubert_nupro-as-3500.zip Das Unternehmen Nubert electronic GmbH

Klangfaszination aus Baden-Württemberg: Mit über 45 Jahren Marktpräsenz gehört die Nubert electronic GmbH aus Schwäbisch Gmünd zum Kreis der renommierten Hersteller mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Lautsprecherboxen für Musik- und Filmwiedergabe. Von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war und ist die Tatsache, dass es seit 1975 unter der Leitung seines Gründers, Inhabers und Entwicklungschefs Günther Nubert steht. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung entstand die nuPro-Serie, die den exzellenten Ruf des Unternehmens unter Fachmedien, Toningenieuren, Produzenten und Musikern begründet hat. Als Direktvertreiber bietet Nubert Kunden die Möglichkeit, in den eigenen Filialen und Hörstudios einzukaufen oder sich die Produkte auf dem Versandweg bequem nach Hause schicken zu lassen. Diese Vertriebsform bringt dem Kunden eine Reihe handfester Vorteile. Häufig gelobt wird beispielsweise das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Nubert Boxen, die aufgrund der eingesparten Händlermarge immer preisgünstiger sein können als vergleichbar ausgestattete Produkte von Mitbewerbern. Oder auch die 30-tägige Testfrist für Versandkunden, die neu erworbene Lautsprecher und Elektronikkomponenten in aller Ruhe in den eigenen vier Wänden ausprobieren können. Firmenkontakt

