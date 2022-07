Startseite Auf aktive Surround Anwendungen erweitert - neue nuPro XS-Serie Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-07-21 15:38. Bauteilenot und Lieferengpässen zum Trotz liefert Nubert dieses Jahr bereits die vierte Neuankündigung im Bereich Unterhaltungselektronik. Diesmal nicht nur ein einzelnes Produkt, sondern ein umfassendes Update der aktiven X- Serien Modelle, welche die bereits angekündigte High-End Soundbar XS-8500 RC mit Surround-Optionen vervollständigt. Keyfacts:

- Aus nuPro X wird nuPro XS

- Zunächst erhältlich: Die Kompaktlautsprecher XS-3000 RC und XS-4000 RC

- Später im Jahr: Standlautsprecher XS-6000 RC und XS-8000 RC

- High-End aktiv: HiFi Lautsprecher und Spitzenstudiomonitor mit AES/EBU und XLR

Anschlüssen

- Optimierung der Basswiedergabe mit der Raumeinmessfunktion X-Room Calibration

- Appsteuerung für Android und iOS Nubert X-Remote

- Anschlussvielfalt für Nutzung am TV, PC oder als Stereoanlage

- Unterstützung von X-Connect Surround Funktechnik mit Mehrkanalunterstützung

- Wireless Rearlautsprecher für die High-End Soundbar nuPro XS-8500 RC Update für die nuPro X-Serie

Nach der letzten Erneuerung im Mai 2020 ist es in diesem Jahr an der Zeit für die nächste Evolutionsstufe der nuPro X-Serie: Den Anfang machen die Kompaktlautsprecher XS-3000 RC und XS-4000 RC, die ihre hervorragenden Eigenschaften als aktiver Studiomonitor und HiFi-Lautsprecher beibehalten und in der Funk-Anbindung erweitert werden. Damit ist es möglich, die Lautsprecher der XS-Generation als Ergänzung der neuen nuPro XS-8500 RC für ein wireless Surroundsystem zu nutzen. Klangperformance

Alle Lautsprecher der Firma Nubert setzen auf linearen Klang, um Musik und Film so wiederzugeben, wie das Ursprungssignal vorliegt. Unser Anspruch ist es, maximalen Tiefgang aus kompakten Gehäusen zu erreichen. Davon profitieren die nuPro XS-3000 RC und XS-4000 RC, die sich aufgrund dieser Philosophie erstklassig nicht nur für HiFi, sondern auch für das Abhören von Musikstücken in (semi-)professionellen Studioumgebungen eignen. Dabei ist der Tiefgang atemberaubend für die Größe der Lautsprecher. Natürlich sind unsere bekannten Klangfeatures integriert: - X-Room Calibration: Raumeinmessung für mehr Basskontrolle und besseren Klang

- Adaptive Loudness: automatische Bassanpassung für gehörrichtige Wiedergabe bei niedrigen Lautstärken

- Nubert Klangwaage und 5-Band-EQ: individuelle Anpassung des Klangs im Bass- oder Mitten-/Höhenbereich Anschlüsse

Unsere nuPro XS-Modelle bieten eine Vielzahl von Anschlüssen für unterschiedlichste Quellen. Für klassische CD-Player oder moderne Netzwerkplayer stehen jeweils zwei optische (TOSLINK) oder koaxiale Eingänge zur Verfügung. Ein Plattenspieler mit integriertem Vorverstärker findet am analogen Eingang seinen Platz. Am PC sorgt der USB-Anschluss für Spitzenklang bei Games oder Musik. Für Heimstudios haben XLR und AES/EBU ihre Vorzüge. Das Smartphone verbindet sich via Bluetooth aptX HD. Für moderne Smart TVs steht auch der Standard aptX Low Latency mit geringerem Zeitversatz zur Verfügung. Die nuPro XS-3000 RC und XS-4000 RC lassen sich durch X-Connect Surround von einer nuPro XS- 8500 RC wireless ansteuern und so als Rear-Lautsprecher zu einem 5.1 System ergänzen. Nubert Subwoofer aus der nuSub-Serie können ebenfalls via Funk oder über den Sub Out Ausgang direkt angeschlossen werden. X-Room Calibration

Die Raumeinmessung der nuPro XS-Serie korrigiert den Bass über eine Messung durch das Smartphone. Diese Funktion und die Steuerung der Lautsprecher erfolgt über die X-Remote App. Bei iOS Devices liefert bereits das integrierte Mikrofon die Ergebnisse. Aufgrund der Vielfalt von Betriebssystemversionen, Treibern und unterschiedlicher Mikrofonhardware ist bei Android unser zusätzliches externes Mikrofon XRC Android Interface notwendig. Bei den Modellen der XS-Generation wird jeder einzelne Lautsprecher eingemessen und dadurch das Ergebnis noch besser und präziser. X-Connect und X-Connect Surround

Die Signalübertragung zwischen nuPro Aktivlautsprechern im Stereo-Einsatz erfolgt per X-Connect in

High Res Qualität 192kHz/24bit. Die XS-Generation der nuPro Aktivlautsprecher verfügt zusätzlich

über die Fähigkeit, Signale auch im X-Connect Surround Standard zu empfangen. Die Auflösung ist

hier ebenfalls hervorragend mit 48kHz/24bit. Die Übertragungsart wird dabei automatisch für die

Anwendung Stereo oder Mehrkanal für bestmögliche Performance kalibriert. Bei DTS und Dolby ist High Res im Decoding für die einzelnen Kanäle seit Jahren Standard. Die Herausforderung bei der Entwicklung war es, diese Qualität mit stabiler Funktechnik zu realisieren. Das Ergebnis ist ein Update für unseren Standard X-Connect. Diese neue Version nennen wir naheliegend X-Connect Surround und kennzeichnen alle Produkte in unserem Sortiment mit dem neuen Logo. Die Modelle im Detail nuPro XS-3000 RC

Die nuPro XS-3000 RC ist das kleinste Modell der nuPro XS-Serie und eignet sich nicht nur als Stereolautsprecher für den Schreibtisch oder das Lowboard, sondern auch als Abhörmonitor für (semi-)professionelle Tonstudios. Mit 440 Watt Spitzenleistung und 38 Hz unterer Grenzfrequenz stößt sie in Leistungsdimensionen vor, die in dieser Größenklasse bis vor kurzer Zeit nicht erreichbar waren. nuPro XS-4000 RC

Die große Schwester der nuProXS-3000 RC ist die XS-4000 RC, diese kann in jedem Bereich noch mehr überzeugen. Sie bietet 30 Hz untere Grenzfrequenz und damit standlautsprecherverdächtigen Bass. Damit werden die Anwendungsmöglichkeiten noch breiter. Wer bei der nuPro XS-3000 RC noch über einen Subwoofer nachgedacht hat, wird ihn bei der nuPro XS-4000 RC sicher nicht vermissen. Später im Jahr werden wir auch die Standlautsprecher der nuPro X-Serie updaten. Die nuPro XS-3000 RC ist in den Farben Schwarz und Weiß zu einem Preis von 695€/Lautspcrecher erhältlich, die nuPro XS-4000 RC liegt pro Stück bei 895€. Aktuell sind beide Lautsprecher vorbestellbar und werden bis Mitte August lieferbar sein. Das Unternehmen Nubert electronic GmbH

Klangfaszination aus Baden-Württemberg: Mit über 45 Jahren Marktpräsenz gehört die Nubert electronic GmbH aus Schwäbisch Gmünd zum Kreis der renommierten Hersteller mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Lautsprecherboxen für Musik- und Filmwiedergabe. Von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war und ist die Tatsache, dass es seit 1975 unter der Leitung seines Gründers, Inhabers und Entwicklungschefs Günther Nubert steht. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung entstand die nuPro-Serie, die den exzellenten Ruf des Unternehmens unter Fachmedien, Toningenieuren, Produzenten und Musikern begründet hat. Als Direktvertreiber bietet Nubert Kunden die Möglichkeit, in den eigenen Filialen und Hörstudios einzukaufen oder sich die Produkte auf dem Versandweg bequem nach Hause schicken zu lassen. Diese Vertriebsform bringt dem Kunden eine Reihe handfester Vorteile. Häufig gelobt wird beispielsweise das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Nubert Boxen, die aufgrund der eingesparten Händlermarge immer preisgünstiger sein können als vergleichbar ausgestattete Produkte von Mitbewerbern. Oder auch die 30-tägige Testfrist für Versandkunden, die neu erworbene Lautsprecher und Elektronikkomponenten in aller Ruhe in den eigenen vier Wänden ausprobieren können. Firmenkontakt

Nubert

electronic GmbH

Goethestraße 69

73525 Schwäbisch Gmünd

0800 6823780

info@nubert.de

www.nubert.de Pressekontakt

Nubert electronic GmbH

Sebastian Hennig

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd

0800 6823780

s.hennig@nubert.de

