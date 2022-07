Startseite Marvel beginnt Explorationsarbeiten in Gander North, Neufundland Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-07-21 11:21. 21. Juli 2022. Vancouver, B.C. - Marvel Discovery Corp. (TSX-V: MARV), (Frankfurt: O4T), (MARVF: OTCQB); (Marvel oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn des Explorationsprogramms 2022 in der 100% unternehmenseigenen Liegenschaft Gander North (die Liegenschaft) bekanntzugeben. Das Explorationsprogramm begann im Juni mit den ersten Explorationsarbeiten. Diese Arbeiten identifizierten zahlreiche Anzeichen für Quarzgänge, einschließlich Ausbisse und Flotationskörper. Bisher genommene Oberflächenproben wurden zur Analyse geschickt. Ergebnisse stehen noch aus. Weitere Sucharbeiten und geologische Kartierung werden an durch die ersten Arbeiten identifizierten wertvollen Zielen folgen. Eine genaue Überprüfung öffentlich zugänglicher Datensätze identifizierte mehrere nordöstlich verlaufende magnetische Linearstrukturen mit verbundenen Faltungen, was auf eine Fortsetzung der Trends aus dem nahegelegenen Goldprojekt Gander, in dem Goldbodenanomalien mit bis zu 756,1 ppb identifiziert wurden, hinweist ( temp.sassyresources.com/PressReleases/Sassy%20Jan%2027%20NR%20FINAL.pdf) . Hochauflösende geophysikalische Untersuchungen, die zur besseren Definition und Abgrenzung dieser magnetischen Trends beitragen sollen, sind für dieses Gebiet geplant. Ein für den Herbst geplantes Bohrprogramm wird auf diese Arbeiten sowie Oberflächenuntersuchungen und Kartierung ausgerichtet sein. Über die Liegenschaft Gander North Die Liegenschaft Gander North umfasst 478 zusammenhängende Konzessionen über 11.785 Hektar und liegt nordöstlich von Gander, Neufundland (Abbildung 1). Die Liegenschaft befindet sich in der Zone Gander, nahe der Verwerfungszone Dog Bay-Appleton-Grub, einer weitflächigen Krustenzone, die sich von der Nordküste Neufundlands fast 200 Kilometer südwestlich nach Gander erstreckt. Strukturkorridore in Zentral-Neufundland sind erwiesenermaßen eng mit jüngsten Goldentdeckungen verbunden, einschließlich New Found Golds Projekt Queensway, etwa 20 Kilometer von Marvels Projekt entfernt, ein Gebiet mit beachtlichem Potenzial, das vor kurzem in einem Artikel der Financial Post Schlagzeilen machte ( financialpost.com/commodities/mining/eric-sprott-makes-his-biggest-bet-yet-on-what-he-believes-could-be-the-greatest-gold-discovery-in-the-history-of-canada) .

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66785/22-07-21-Marvel_DEPRco... Abbildung 1. Standort von Marvels Akquisition Gander North entlang der GRUB Line, einem regionalen Deformationskorridor. Nordöstlich verlaufende Strukturzüge, die zuerst von Sassy Resources, dem Inhaber der direkt südöstlich anschließenden Liegenschaft, erkannt wurden, werden als sich bis in die Liegenschaft Gander North fortsetzend interpretiert (Abbildung 2). Eine Interpretation der regionalen magnetischen Gegebenheiten zeigen, dass nord-nordöstlich verlaufende, ophiolithhaltige Überschiebungen von einer Serie spröder nordöstlich verlaufender Verwerfungsbrüche durchzogen werden. Dies weist auf eine regionale Struktur ähnlich der äußerst ergiebigen Unterzone Exploits hin. Modelle der Goldmineralisierung in der Unterzone Exploits basieren auf dergleichen Strukturumgebung, die für Fosterville in Victoria, Australien, berichtet wurde ( exploitsdiscovery.com/projects/) .

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66785/22-07-21-Marvel_DEPRco... Abbildung 2. Standort des Projekts Gander North von Marvel Discovery. Kommentar Wir sind von unserem ersten Explorationsprogramm begeistert und erwarten die Ergebnisse unserer Probenahmen. Erste Hinweise aus Sucharbeiten und Kartierung weisen auf eine für orogenetische Goldvorkommen und Funde im Goldgürtel von Zentral-Neufundland förderliche geologische Umgebung hin äußerte Karim Rayani, CEO von Marvel Discovery Corp. Diese unerforschte Liegenschaft bietet gute Erfolgsaussichten mit einer strategischen Lage in der Nähe hochgradiger Goldentdeckungen von New Found Gold. Wir freuen uns darauf, unsere Anstrengungen und unseren Erfolg durch die Integration von Mineralisierungstrends, historischen Ergebnissen und geophysikalischen Eigenschaften zu erhöhen und die Explorationsbohrungen auf diese wertvollen Gebiete hin zu lenken. Qualifizierter Sachverständiger Mike Kilbourne, P. Geo, ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung im Auftrag des Unternehmens geprüft und genehmigt. Über Marvel Discovery Corp. Die bereits seit mehr als 25 Jahren an der TSX Venture Exchange gelistete Firma Marvel ist ein aufstrebendes kanadisches Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen widmet sich der systematischen Exploration seiner umfangreichen Konzessionsgebiete in: - Neufundland (Projekte Slip, Gander North, Gander South, Victoria Lake, Baie Verte und Hope Brook - Goldprospektionsgebiete)

- Atikokan, Ontario (BlackFly - Goldprospektionsgebiet)

- Elliot Lake, Ontario (East Bull - Ni-Cu-PGE-Entdeckung)

- Quebec (Duhamel - Ni-Cu-Co-Prospektionsgebiet & Titan-, Vanadium- und Chromprospektionsgebiete)

- Prince George, British Columbia (Wicheeda North - Prospektionsgebiet mit Seltenen Erden) Webseite des Unternehmens: marveldiscovery.ca/

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen: Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich u.a. auf den Abschluss des geplanten Arrangements. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Es gibt keine Garantie dafür, dass alle Bedingungen für den Abschluss erfüllt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen über diese Zeiten verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

