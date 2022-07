Startseite Erste und einzige DIN EN ISO zertifizierte Ausbildung im pferdegestützten Coaching Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-07-20 11:33. Die Dienstleistung "Train the Trainer für pferdegestütztes Coaching & Training by horsesense®" ist DIN EN ISO geprüft Die Dienstleistung "Train the Trainer für pferdegestütztes Coaching & Training by horsesense®" hat das Zertifizierungsprogramm nach der "Richtlinie zur Begutachtung von Evaluationen" der SocialCert GmbH auf Grundlage der Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17065:2013 bestanden. Die SocialCert GmbH, führt Konformitätsbewertungen für Produkte, Prozesse und Dienstleistungen in sozialen, pädagogischen, kulturellen und öffentlichen Organisationen durch. Die Bewertung zielte darauf ab, nicht nur die Ausbildung zu überprüfen und zu bewerten, ob die Anforderungen, die in der Produkt-/Dienstleistungsbeschreibung hinterlegt sind, stimmig sind, umgesetzt und evaluiert werden, sondern auch alle vor- und nachgelagerten Services der Ausbildung zu evaluieren. Es sollte ermittelt werden, welche Stärken, Schwachstellen, Abweichungen und Verbesserungspotentiale der Organisation in Bezug auf ihre Dienstleistungsevaluation empfohlen werden können. Im Ergebnis liegen keine Abweichungen in der Dienstleistung vor. "Die Evaluation ist mir nicht nur im Hinblick auf meinen eigenen Qualitätsanspruch wichtig, sondern vor allem dahingehend, dass die Teilnehmenden sich im Anbietermarkt eine seriöse und fachlich fundierte Ausbildung wählen können, in der sie erhalten, was angekündigt wird", so Kerstin Staupendahl von horsesense® experts. "Ebenfalls beeindruckend ist die durchgängige Synchronizität zwischen dem eigenen Anspruch (Vision, Mission) und der Konsequenz bis in jede Einzelhandlung innerhalb der Ausbildung....Deutlich erlebbar ist der komplett reflektierte, erfahrungsgeleitete Erlebnisraum, physisch, emotional, mental und energetisch; ebenso die Wirkung von Selbst- und Fremdblick sowie der integrierte kontinuierliche Entwicklungsprozess (KVP) in einer präzisen, wertschätzenden und ressourcenorientierten Atmosphäre", so Prof. Dr. Stefan Ackermann, SocialCert GmbH im Auditbericht. horsesense®- experts - make people grow bildet seit 2007 Coaches in der Methodik des pferdegestützten Coachings aus. Durch den Zusammenschluss in der horsesense international association ist ein europaweites Netzwerk entstanden, in welchem die Mitglieder nach den hohen Qualitätsstandards von horsesense arbeiten, miteinander für Großprojekte kooperieren, ihre Arbeit supervidieren und sich regelmäßig fortbilden. Weitere Personalentwicklungsprojekte von horsesense® experts sind das Coaching von Führungskräften, Teamcoachings und Individualcoachings für persönliches Wachstum. (Zeichen 2.581) horsesense-experts

