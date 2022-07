Startseite Keystar.at Der verlässliche Schlosser seit 30 Jahren in Wien Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-07-20 08:22. Keystar Schlüsseldienst Wien ist ein rund um die Uhr erreichbarer Schlüssel- und Aufsperrdienst, der auch an Wochenenden und Feiertagen parat steht.. Dieser Service ist ganzjährig in Wien verfügbar. Keystar Schlüsseldienst Wien ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr erreichbar. Jeder Bezirk in Wien sowie jede Gemeinde in Niederösterreich wird innerhalt von 30 Minuten angefahren.

Diese Firma stellt eine Reihe an Diensten bereit: Autos aufschließen, Türen öffnen, ohne sie zu beschädigen, Notfallhilfe anbieten, gleichschließende Schließanlagen montieren, Tresore öffnen, Entwerfen und Bauen von Schließsystemen und Öffnen von Tresoren. Service für die Montage von Schlössern aller Art von Schlössern und Riegeln, einem Schließzylinder, mit oder ohne Sicherheitskarte. Es gibt eine Vielzahl von Schlössern, sowie zusätzliche Schlösser. Wiederaufbau und Beratung nach einem Einbruch.

Einige Details zu den Kosten finden sie hier.

Außerhalb von Wien kostet jede Fahrt 3 € pro Kilometer. Ein Spezialfräser kostet 60 € pro Stück, während eine Spezialschraube 35,00 € kostet. Bei Türöffnungen, die mehr Zeit in Anspruch nehmen, wird am Ende eine zusätzliche Gebühr von mindestens 30 € und höchstens 160 € fällig. Die Monteure von Keystar sind qualifiziert, die Situation vor Ort genau einzuschätzen. Unfälle, wie eine zugeschlagene Tür, ein verlorener Schlüssel, oder sogar ein Einbruch, passieren jeden Tag. Es ist egal, ob es an Silvester oder in den frühen Morgenstunden des Tages ist. Solange wir verfügbar sind, können sich die Menschen auf uns verlassen.

Keystar bietet seinen Kunden die Sicherheit, dass ein kompetenter Dienstleister ihre Wohnungstür in ihrem Namen öffnen wird und der Preis ehrlich und transparent ist. Keystar verspricht außerdem, dass niemand überrascht sein wird, wenn es um die Gebühren geht. Sie werden Sie vorher wissen lassen, wie viel der Aufsperrdienst kostet. Aus Sicherheitsgründen ist es üblich, den Schließzylinder zu bohren, danach wird ein brandneuer Zylinder für Ihre Nutzung installiert.

Unser Schlüsseldienst ist immer für Sie da, sobald Sie ein Problem mit Ihrer Tür haben. Wir können Ihnen helfen, die Sicherheit Ihres Hauses zu verbessern, zum Beispiel durch neue Türschlösser. Rufen Sie uns an, um ein Angebot für unseren Aufsperrdienst in Wien zu erhalten, und schildern Sie uns Ihr Problem so genau wie möglich.

www.keystar.at / Tel.06765304123 / meirhaimov@gmail.com / 1200 Wien, Wallensteinstr.3/3



