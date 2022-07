Startseite Demnächst im Karina-Verlag Pressetext verfasst von Kummer am Mi, 2022-07-20 06:22. Im Karina-Verlag wird sich nicht auf die faule Haut gelegt.

In Kürze erscheinen wieder neue Bücher, die es verdient haben, gelesen zu werden. Diese Werke können bereits vorbestellt werden. Neues Leben für Lyon und Lyona

Der kleine Löwe Lyon flüchtet mit seiner Mutter in ein neues Rudel. Alles ist neu, alles ist spannend und das Abenteuer des Lebens beginnt. Lyon trifft im neuen Zuhause auf Lyona, ein sehr mutiges und freches Löwenmädchen und gemeinsam lernen sie den Mut in sich selbst zu finden.

Dieses Buch ist für Kinder und Jugendliche jeden Alters geeignet. Und es zeigt auf, dass alles möglich ist, auch wenn man nichts mehr besitzt und die Hoffnung verloren hat.

Lesefreude und visuelles Sprachenlernen in einem.

Eine Geschichte die zu Herzen geht. Dieses Buch entstand in Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Österreich und unterstützt die Autonomen Österreichischen Frauenhäuser.

Das Buch erscheint im Oktober 2022 und Vorbestellungen versenden wir umgehend nach Druckfertigung. Zum Buch geht es hier:

Lisa muss zum Friseur

Oma kommt zu Besuch. Sie begeistert Lisa mit ihrer neuen Haarfarbe. Das Mädchen ist so verzaubert, dass ein Missgeschick passiert und sie zum ersten Mal in ihrem Leben selbst zum Friseur muss.

Ob Lisa ihre Angst vor dem Haareschneiden überwinden kann und der Schmusedrache Flavius sie begleitet, erzählt diese Geschichte.

Ein Vorlese und Lesebuch für Kinder ab 5 Jahren.

Große Schrift, empfohlen für Erstleser.

Für dieses Buch findet sich ein Leserätsel bei "Antolin"

Erscheinungstag: 01. August 2022

Das Buch ist mit vielen farbigen Illustrationen ausgestattet. Zum Buch geht es hier:

Poetessa – Fühlen

Das dritte Werk aus der Kunstbuchserie Poetessa lässt die Leserinnen und Leser fühlen. Auf allen Ebenen. Wie auch die ersten beiden Bücher bezaubern die Texte und handgezeichneten Bilder und bringen die Seele zum Atmen.

"Der Atem des Lebens holt sich die Kraft aus der Seele"

Gefühlte Worte, gezeichnete Gefühle ... dies findet sich in "Poetessa".

Inspiriert durch die Kraft der Liebe, geführt von Trauer und Verlust, getragen mit Hoffnung und Erinnerung schufen die beiden Künstlerinnen Doreen Kirsche und Karina Pfolz dieses wundervolle Werk. Worte, wie sie einfühlsamer nicht sein können, begleitet von handgezeichneten Bildern, öffnen den Leserinnen und Lesern das Herz.

Dies ist das dritte Buch aus der Poetessa-Serie und es verwundert nicht, dass bereits abertausende Menschen dem Schaffen der beiden Künstlerinnen folgen. Es wundert nicht, dass Doreen Kirsche mit dem Titel "Best-Author" geehrt wurde und Karina Pfolz eine Ehrung vom ArtMuseum Luxemburg für diese Bücher erhielt.

Lass dich von den Zeilen führen,

welche sanft dein Herz berühren.

Du spürst den Zauber sicherlich,

alle Worte sind für dich.

Lass dich von den Bildern leiten,

welche deine Seele weiten,

Du spürst gewiss die Leidenschaft,

jedes Bild schenkt Mut und Kraft. Das Buch erscheint Anfang September 2022 und Vorbestellungen werden selbstverständlich vor dem offiziellen Termin versandt.

Wer das vorbestellte Buch signiert möchte, bitte in der Kommentarzeile der Bestellung vermerken. Zum Buch geht es hier:

Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

